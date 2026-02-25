VIDEO: Bintang Manchester United, Amad Diallo, menyebut tiga pemain terbaik di dunia saat ini dan memilih legenda Premier League

Ketika ditanya oleh ESPN untuk menyebutkan tiga pemain terbaik di dunia saat ini, pilihan Amad mencerminkan apresiasi mendalam terhadap gaya bermain yang memukau dan keahlian teknis yang brilian di La Liga. Bintang muda Manchester United ini memilih Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Ousmane Dembele sebagai trio terbaiknya, dengan sengaja mengabaikan nama-nama besar di Premier League demi talenta eksplosif yang saat ini mendominasi panggung sepak bola Spanyol dan Prancis.

Preferensi terhadap pusat kreativitas di Spanyol dan Prancis ini menunjukkan bahwa Amad khususnya tertarik pada pemain-pemain yang mahir dalam dribbling dan unggul dalam situasi satu lawan satu. Dengan mengabaikan pemain-pemain besar seperti Erling Haaland atau gelandang andalan Manchester City, ia menyoroti kecenderungannya terhadap aspek estetika dan sifat yang tidak terduga dalam permainan.