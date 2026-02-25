Getty Images Sport
VIDEO: Bintang Manchester United, Amad Diallo, menyebut tiga pemain terbaik di dunia saat ini dan memilih legenda Premier League
Kelas elit sepak bola dunia
Ketika ditanya oleh ESPN untuk menyebutkan tiga pemain terbaik di dunia saat ini, pilihan Amad mencerminkan apresiasi mendalam terhadap gaya bermain yang memukau dan keahlian teknis yang brilian di La Liga. Bintang muda Manchester United ini memilih Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Ousmane Dembele sebagai trio terbaiknya, dengan sengaja mengabaikan nama-nama besar di Premier League demi talenta eksplosif yang saat ini mendominasi panggung sepak bola Spanyol dan Prancis.
Preferensi terhadap pusat kreativitas di Spanyol dan Prancis ini menunjukkan bahwa Amad khususnya tertarik pada pemain-pemain yang mahir dalam dribbling dan unggul dalam situasi satu lawan satu. Dengan mengabaikan pemain-pemain besar seperti Erling Haaland atau gelandang andalan Manchester City, ia menyoroti kecenderungannya terhadap aspek estetika dan sifat yang tidak terduga dalam permainan.
Trio 'Electric': Sayap-sayap favorit Amad yang patut diperhatikan
Pilihan bintang muda United mencerminkan apresiasi mendalam terhadap gaya bermain yang penuh gaya dan langsung, karakteristik yang sering ia coba tiru dalam permainannya di bawah sorotan lampu Theatre of Dreams. Diallo menempatkan Luis Diaz dari Bayern Munich dalam daftar tiga winger favoritnya untuk ditonton, bersama dengan Lamine Yamal dan Vinicius Jr. Penempatan mantan pemain Liverpool ini di samping dominasi yang sudah mapan dari Vinicius dari Real Madrid dan kemunculan meteoritik dari sensasi remaja Barcelona, Yamal, menunjukkan betapa tinggi penilaian rekan-rekan profesionalnya terhadap pemain Kolombia ini.
Menghormati para legenda dan ikon Afrika
Perbincangan kemudian beralih ke perdebatan tentang pemain terbaik sepanjang masa dalam konteks Liga Premier. Menilik kembali para legenda yang membangun reputasi divisi ini, Amad menunjuk Thierry Henry, Wayne Rooney, dan Cristiano Ronaldo sebagai tiga pemain terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut. Pilihan ini menjembatani kesenjangan antara era keemasan Manchester United dan periode "Invincibles" Arsenal, mencerminkan penghargaannya terhadap warisan liga.
Sebagai seorang Ivorian yang bangga, Amad juga menghormati para pionir sepak bola Afrika. Daftar tiga pemain Afrika terbaik sepanjang masa yang ia sebutkan mencakup rekan senegaranya yang legendaris, Didier Drogba, bersama Samuel Eto’o dan Yaya Toure. Pilihan ini menyoroti pengaruh besar yang dimiliki para ikon ini terhadap generasi muda talenta Afrika yang saat ini sedang menorehkan prestasi di Eropa.
Kehidupan di Carrington: Lingkaran dalam Amad
Di luar selera globalnya, Amad memberikan gambaran tentang dinamika ruang ganti di Manchester United. Ketika ditanya tentang teman terdekatnya di klub, ia menyebut Leny Yoro, Bryan Mbeumo, dan Ayden Heaven
Seiring dengan perkembangan Amad di Old Trafford, ia jelas mencari inspirasi dari yang terbaik di bidangnya. Dengan mencetak dua gol dan tiga assist dalam 22 penampilan di semua kompetisi musim ini, winger muda ini mulai mengubah inspirasi tersebut menjadi hasil konkret di lapangan. Apakah ia dapat sepenuhnya meniru dampak menghancurkan para pemain yang ia kagumi masih harus dilihat, tetapi selera talenta-nya—dari warisan Henry hingga kecemerlangan modern Díaz—menunjukkan bahwa ia tahu persis apa yang dibutuhkan untuk mencapai puncak olahraga ini.
