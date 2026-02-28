Goal.com
VIDEO: Bintang Hollywood Sydney Sweeney memamerkan kemampuan sepak bolanya di Portugal dengan 'kemampuan menggiring bola yang lebih baik daripada Ronaldo'

Sydney Sweeney mendapat pujian atas kemampuan menggiring bolanya setelah memamerkan keahlian sepak bolanya di Stadion Jose Alvalade setelah kemenangan Sporting CP 3-0 atas Estoril pada Jumat malam. Bintang Hollywood tersebut mengejutkan para penggemar setelah tampil secara tak terduga di lapangan pada akhir pertandingan dan memamerkan gerakan kaki yang lincah setelah laga Liga Portugal tersebut.

  • Bengkokkan seperti Sweeney

    Para pendukung menyambut antusiasme Sweeney dengan tepuk tangan, sementara penampilannya yang singkat dengan cepat menjadi viral di media sosial. Wanita asal Amerika itu juga diberikan kaos khusus Sporting CP dengan tulisan 'SYDNEY' di bagian belakang.

    Bintang Euphoria dan White Lotus saat ini berada di Portugal untuk berbagai proyek dan tertarik menonton pertandingan di klub yang terkenal melahirkan Cristiano Ronaldo. Sporting, sementara itu, membagikan foto Sweeney bersama aktor Leo Woodall dan Matthew Goode di akun Instagram resmi mereka.

    Foto lain menunjukkan maskot klub memegang Sweeney setelah Sporting mengalahkan Estoril. Namun, keterampilan bola Sweeney lah yang menarik perhatian setelah kemenangan liga tersebut.

  • Tonton aktris Hollywood Sweeney memamerkan kemampuannya.

  • 'Lebih baik dari Ronaldo!'

    Penggemar sepak bola dengan cepat berbondong-bondong ke platform media sosial X untuk memuji Sweeney dan gerakan kakinya yang lincah.

    "Dia punya kaki yang lebih baik daripada Bellingham, sialan," tulis pengguna @pfanopat

    "Kemampuan menggiring bolanya lebih baik daripada Ronaldo," tambah @Messiah2524

    @yo_lak menulis: "Apa pun yang dia lakukan, dia selalu viral"

    @roninSam kemudian memuji bakat Sweeney, menulis: "Dia benar-benar bermain dengan mode kreatif. Terlalu banyak bakat untuk satu orang!"

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dua gol Luis Suarez dan gol penentu Daniel Braganca di menit-menit akhir membuat Sporting tetap menempel ketat di belakang pemuncak klasemen Liga Portugal, FC Porto, yang sendiri mempertahankan perburuan gelar mereka melawan Arouca pada Jumat malam.

    Porto menunda kemenangan hingga masa injury time babak kedua untuk mengamankan tiga poin yang bisa jadi krusial dalam perburuan gelar Liga Portugal. Remaja Oskar Pietuszewski membawa Porto unggul di menit pertama di Dragao, namun tim asuhan Francesco Farioli gagal mengembangkan keunggulan dari gol liga pertama Pietuszewski musim ini.

    Nais Djouahra menyamakan kedudukan untuk Arouca, dan Porto tampaknya akan berbagi poin dengan tim tamu. Namun, William Gomes tetap tenang untuk membawa Porto unggul kembali dari titik penalti di waktu tambahan, sebelum Terem Moffi mencetak gol di menit ke-98 untuk memastikan tiga poin dalam kemenangan 3-1.

    Sporting berharap dapat mendekati Porto dengan selisih satu poin saat mereka bertandang ke Braga akhir pekan depan, sementara pemimpin klasemen akan bertandang ke Lisbon untuk menghadapi Benfica asuhan Jose Mourinho dalam akhir pekan yang berpotensi krusial dalam perburuan gelar.

