VIDEO: Bintang Hollywood Sydney Sweeney memamerkan kemampuan sepak bolanya di Portugal dengan 'kemampuan menggiring bola yang lebih baik daripada Ronaldo'

Para pendukung menyambut antusiasme Sweeney dengan tepuk tangan, sementara penampilannya yang singkat dengan cepat menjadi viral di media sosial. Wanita asal Amerika itu juga diberikan kaos khusus Sporting CP dengan tulisan 'SYDNEY' di bagian belakang.

Bintang Euphoria dan White Lotus saat ini berada di Portugal untuk berbagai proyek dan tertarik menonton pertandingan di klub yang terkenal melahirkan Cristiano Ronaldo. Sporting, sementara itu, membagikan foto Sweeney bersama aktor Leo Woodall dan Matthew Goode di akun Instagram resmi mereka.

Foto lain menunjukkan maskot klub memegang Sweeney setelah Sporting mengalahkan Estoril. Namun, keterampilan bola Sweeney lah yang menarik perhatian setelah kemenangan liga tersebut.