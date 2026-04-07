Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Bayern Menggoyahkan Ketenangan Real Madrid di Bernabéu

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
Spanyol
Jerman

Kejutan Bavaria di markas Merengue

Pada malam yang memanas di Santiago Bernabéu, laga antara Real Madrid dan Bayern München berlangsung dengan tempo yang gila dan lika-liku yang dramatis. Hasil pertandingan ini tidak hanya mencerminkan pertarungan taktis, tetapi juga mengungkap pertarungan mental antara dua tim yang memiliki sejarah panjang di Liga Champions.

Bayern mendominasi Real Madrid dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions malam ini dengan skor 2-1. Gol pembuka dicetak oleh pemain Kolombia Luis Díaz pada menit ke-41, disusul oleh Harry Kane 20 detik setelah babak kedua dimulai, sementara Los Blancos kembali ke permainan melalui gol yang dicetak oleh Kylian Mbappé pada menit ke-74.

  • Kejutan awal dari Bavaria... Dominasi penuh

    Bayern Munich memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri yang jelas, dan langsung menerapkan gaya permainan menyerang sejak menit-menit awal, memanfaatkan kebingungan pertahanan Real Madrid serta absennya kiper utama Thibaut Courtois.

    Tim Jerman itu mengancam gawang Andre Lunin dalam beberapa kesempatan, terutama peluang Dayot Upamecano yang dihalau dari garis gawang.

    Dengan tekanan yang terus berlanjut, gol pertama tercipta pada menit ke-41 melalui Luis Díaz setelah umpan cerdas dari Serge Gnabry, yang mewujudkan keunggulan tim tamu dan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan yang pantas.

  • 20 detik bisa merusak semangat

    Saat babak kedua dimulai, Real Madrid mendapat pukulan yang sangat telak, karena Bayern hanya membutuhkan 20 detik untuk menggandakan keunggulan: Harry Kane memanfaatkan kesalahan fatal dalam membangun serangan, lalu melepaskan tendangan indah yang menggetarkan jala gawang, mencetak gol kedua di tengah kebingungan para penonton di Bernabéu.

    Setelah itu, Bayern terus mengancam, dan nyaris menambah gol melalui Olise dan Kane, sementara Real Madrid tampak tak mampu mengikuti ritme permainan tim Jerman tersebut, akibat shock yang mendalam.

  • Neuer tampil gemilang... dan harapan pun kembali

    Real Madrid berusaha bangkit secara bertahap dalam pertandingan ini dan menciptakan beberapa peluang emas, terutama saat Vinícius Júnior berhadapan satu lawan satu dengan kiper namun anehnya gagal memanfaatkan peluang untuk memperkecil ketertinggalan, serta tendangan Mbappé yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh Manuel Neuer.

    Kiper asal Jerman itu menjadi salah satu bintang utama dalam pertandingan ini, dengan penyelamatan-penyelamatan krusial yang menjaga timnya tetap unggul, di saat Los Blancos kehilangan sentuhan akhir meskipun performa mereka relatif membaik.

    Pada menit ke-74, pertandingan kembali memanas setelah Kylian Mbappé berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, memanfaatkan umpan silang datar yang apik dari Alexander-Arnold, menghidupkan kembali harapan Real Madrid dan memanaskan menit-menit akhir.

    Tim Los Blancos nyaris menyamakan kedudukan dalam beberapa peluang berikutnya, namun terburu-buru dan sentuhan akhir yang buruk menghalangi hal itu, sementara Bayern mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, sehingga pintu tetap terbuka untuk segala kemungkinan dalam laga leg kedua di Munich pekan depan.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB