Pada malam yang memanas di Santiago Bernabéu, laga antara Real Madrid dan Bayern München berlangsung dengan tempo yang gila dan lika-liku yang dramatis. Hasil pertandingan ini tidak hanya mencerminkan pertarungan taktis, tetapi juga mengungkap pertarungan mental antara dua tim yang memiliki sejarah panjang di Liga Champions.
Bayern mendominasi Real Madrid dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions malam ini dengan skor 2-1. Gol pembuka dicetak oleh pemain Kolombia Luis Díaz pada menit ke-41, disusul oleh Harry Kane 20 detik setelah babak kedua dimulai, sementara Los Blancos kembali ke permainan melalui gol yang dicetak oleh Kylian Mbappé pada menit ke-74.