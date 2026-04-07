Real Madrid berusaha bangkit secara bertahap dalam pertandingan ini dan menciptakan beberapa peluang emas, terutama saat Vinícius Júnior berhadapan satu lawan satu dengan kiper namun anehnya gagal memanfaatkan peluang untuk memperkecil ketertinggalan, serta tendangan Mbappé yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh Manuel Neuer.

Kiper asal Jerman itu menjadi salah satu bintang utama dalam pertandingan ini, dengan penyelamatan-penyelamatan krusial yang menjaga timnya tetap unggul, di saat Los Blancos kehilangan sentuhan akhir meskipun performa mereka relatif membaik.

Pada menit ke-74, pertandingan kembali memanas setelah Kylian Mbappé berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, memanfaatkan umpan silang datar yang apik dari Alexander-Arnold, menghidupkan kembali harapan Real Madrid dan memanaskan menit-menit akhir.

Tim Los Blancos nyaris menyamakan kedudukan dalam beberapa peluang berikutnya, namun terburu-buru dan sentuhan akhir yang buruk menghalangi hal itu, sementara Bayern mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, sehingga pintu tetap terbuka untuk segala kemungkinan dalam laga leg kedua di Munich pekan depan.