Video: Barcelona menghancurkan Espanyol... dan semakin menjauh dari Real Madrid

Barcelona memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya, Real Madrid, setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas tetangganya, Espanyol, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan ke-31 La Liga.

Barcelona tidak memberi Espanyol banyak waktu dan mencetak gol cepat pada menit kesembilan melalui Ferran Torres.

Torres kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-25.

Espanyol memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol tunggalnya pada menit ke-56 melalui Paul Lozano.

Lamine Yamal mencetak gol ketiga Barcelona pada menit ke-87, sebelum Marcus Rashford menutup skor menjadi 4-1 pada menit ke-89.

Barcelona kini mengoleksi 79 poin di puncak klasemen, unggul 9 poin dari runner-up Real Madrid.

Sementara itu, Espanyol tetap di posisi kesepuluh klasemen La Liga dengan 38 poin.