FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports

Video: Barcelona menghancurkan Espanyol... dan semakin menjauh dari Real Madrid

Barcelona berhasil mengalahkan Espanyol menjelang laga melawan Atlético

Barcelona memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya, Real Madrid, setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas tetangganya, Espanyol, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan ke-31 La Liga.

Barcelona tidak memberi Espanyol banyak waktu dan mencetak gol cepat pada menit kesembilan melalui Ferran Torres.

Torres kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-25.

Espanyol memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol tunggalnya pada menit ke-56 melalui Paul Lozano.

Lamine Yamal mencetak gol ketiga Barcelona pada menit ke-87, sebelum Marcus Rashford menutup skor menjadi 4-1 pada menit ke-89.

Barcelona kini mengoleksi 79 poin di puncak klasemen, unggul 9 poin dari runner-up Real Madrid.

Sementara itu, Espanyol tetap di posisi kesepuluh klasemen La Liga dengan 38 poin.

  • Kreativitas Yamaal dan gol pembuka Torres

    Barcelona langsung menekan sejak menit-menit awal dan berhasil membuka skor dengan cepat melalui sundulan Ferran Torres, setelah tendangan sudut yang dieksekusi oleh Lamine Yamal.

    Berkat umpan indah dari Yamal, Torres berhasil memperbesar keunggulan Barça dengan gol kedua.

    Ferran Torres kembali menemukan naluri mencetak golnya, setelah absen mencetak gol sejak 31 Januari lalu.

    Yamal nyaris mencetak gol dari tendangan bebas yang dieksekusi dengan sangat apik, namun bola melambung di atas mistar gawang pada menit ke-30.

    Jejak De Jong dan Rashford

    Pada menit ke-40, Eric García melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti, namun kiper Marko Dmitrović berhasil menahannya. 

    Kedua tim saling bertukar serangan di babak kedua, hingga akhirnya Paul Lozano berhasil mencetak gol pertama untuk Espanyol pada menit ke-56.

    Pada menit ke-84, pelatih Barça, Hans Flick, memasukkan pemain Belanda Frenkie de Jong, menggantikan Fermin Lopez.

    Tiga menit kemudian, Yamal berhasil mencetak gol ketiga, berkat umpan brilian dari pemain pengganti Casado, memanfaatkan posisi kiper Espanyol yang maju.

    Rashford, yang masuk sebagai pemain pengganti sejak menit ke-64, berhasil meninggalkan jejaknya dengan mencetak gol keempat pada menit ke-89 setelah menerima umpan luar biasa dari De Jong.