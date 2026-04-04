Video: Barcelona mengalahkan Atlético berkat gol Lewandowski

Barcelona memastikan kemenangan dalam laga puncak pekan ke-30 La Liga dengan meraih kemenangan dramatis atas Atlético Madrid dengan skor 2-1, Sabtu malam ini, di Stadion Riazor Metropolitano.

Pertandingan ini berjalan imbang hingga menit-menit terakhir, sebelum Robert Lewandowski mencetak gol penentu kemenangan Barcelona pada menit ke-87.

Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi Barça dalam perburuan gelar, karena memperkuat posisinya di puncak klasemen La Liga dengan 76 poin, dan menjauh 7 poin dari Real Madrid yang kalah sore ini dengan skor 2-1 di kandang Real Mallorca, sementara poin Atlético tetap di 57 poin di posisi keempat.