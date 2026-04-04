Video: Barcelona mengalahkan Atlético berkat gol Lewandowski

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Blugrana menerima hadiah dari Real Madrid dan memperlebar jarak menjadi 7 poin

Barcelona memastikan kemenangan dalam laga puncak pekan ke-30 La Liga dengan meraih kemenangan dramatis atas Atlético Madrid dengan skor 2-1, Sabtu malam ini, di Stadion Riazor Metropolitano.

Pertandingan ini berjalan imbang hingga menit-menit terakhir, sebelum Robert Lewandowski mencetak gol penentu kemenangan Barcelona pada menit ke-87.

Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi Barça dalam perburuan gelar, karena memperkuat posisinya di puncak klasemen La Liga dengan 76 poin, dan menjauh 7 poin dari Real Madrid yang kalah sore ini dengan skor 2-1 di kandang Real Mallorca, sementara poin Atlético tetap di 57 poin di posisi keempat.

  • Tekanan yang semakin meningkat... 10 menit yang gila

    Atlético menguasai awal pertandingan dengan tekanan fisik yang biasa mereka tunjukkan, dan berhasil membuka skor pada menit ke-39 melalui Giuliano Simeone yang memanfaatkan umpan silang akurat dari Clement Lenglet untuk mencetak gol lewat sundulan keras.

    Barcelona tidak membiarkan Los Rojiblancos berlama-lama memimpin, karena balasan datang dengan cepat pada menit ke-42 melalui gol indah dari Marcus Rashford, yang memanfaatkan umpan terobosan dari Dani Olmo dan menerobos sisi kiri untuk menyamakan kedudukan.

    Menit-menit terakhir babak pertama diwarnai ketegangan tinggi, dengan kartu kuning dan serangan-serangan saling balas, sebelum Nicolas Gonzalez diusir pada menit ke-45+7, dan babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1.

    • Iklan

  • Dominasi Katalan... Tekanan terus-menerus dan peluang yang terbuang

    Seiring dimulainya babak kedua, Barcelona mulai mengendalikan ritme pertandingan, memanfaatkan pergerakan dan kecepatan Lamine Yamal di sayap kanan.

    Barça mencoba membangun serangan dari lini belakang, namun pertahanan Atlético yang dipimpin oleh Ruben Le Normand dan José María Giménez tetap terorganisir.

    Pada menit ke-75, Yamal mengirim umpan panjang ke depan, namun bola dengan mudah ditangkap oleh kiper Atletico, Juan Musso.

    Tekanan dari tim Catalan terus berlanjut tanpa menghasilkan gol, dengan upaya dari João Cancelo dan Ferran Torres yang berhasil dihalau dengan gemilang oleh Musso.

  • Perubahan krusial... Flick memperkuat lini tengah dan lini serang

    Pada menit ke-78, pelatih Hans Flick melakukan dua pergantian pemain sekaligus untuk memperkuat tim: ia memasukkan Gavi menggantikan Eric García guna menambah dinamika di lini tengah, serta menurunkan Robert Lewandowski menggantikan Marcus Rashford untuk memberikan pengalaman dan kehadiran yang lebih besar di depan gawang.

    Pergantian ini datang pada waktu yang tepat, karena Barcelona meningkatkan intensitas tekanannya untuk mencari gol kemenangan, terutama dengan peluang untuk menjauh tujuh poin dari Real Madrid dengan delapan pertandingan tersisa.

    Pada menit ke-81, peluang emas terbuang setelah umpan Pedri kepada Jules Koundé, namun intervensi gemilang dari Giménez menyelamatkan situasi (dengan bendera offside dikibarkan).

  • Pembunuh Lewandowski

    Pertandingan memanas pada menit ke-87 dengan momen dramatis. João Cancelo dengan cerdik merebut bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras dari sudut sempit, yang berhasil ditepis oleh Musso hingga bola memantul langsung ke dada Robert Lewandowski yang tidak menyangka hal itu, dan bola pun masuk ke gawang—sebuah gol yang sangat dipengaruhi oleh "keberuntungan".

    Atlético mencoba membalas pada menit ke-84 melalui serangan balik ke arah Alexander Sørloth, namun peluang tersebut terbuang percuma.

    Pertandingan berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-1, menegaskan keunggulan tim di puncak klasemen meski menghadapi tugas sulit di kandang lawan.

    Pertandingan ini hanyalah babak pertama dari serangkaian pertarungan sengit antara kedua tim, yang bersiap untuk menghadapi laga penentuan pada Rabu mendatang di leg pertama perempat final Liga Champions. 

