VIDEO: Ayo semangat, Leo! Reaksi canggung Lionel Messi terhadap gol putranya, Mateo, untuk Inter Miami terekam kamera

Lionel Messi mahir dalam seni merayakan gol, namun sang legenda Argentina kesulitan untuk tersenyum setelah melihat putranya, Mateo, mencetak gol untuk tim muda Inter Miami. Pemuda itu berharap dapat mengikuti jejak ayahnya yang terkenal dengan menjadi pemain sepak bola profesional, dengan pemenang Ballon d’Or delapan kali itu hadir untuk memberikan nasihat.

  • Pembuat sejarah: Messi menikmati musim 2025 yang tak terlupakan.

    Messi senang membiarkan Mateo menempuh jalannya sendiri untuk saat ini, bersama saudara-saudaranya Thiago dan Ciro. Mereka semua terlibat dalam jenjang akademi di Inter Miami - sementara ayah legendaris mereka terus bersinar di tim utama di South Florida.

    Messi yang magis menikmati musim 2025 yang tak terlupakan bersama Herons, saat ia membantu mereka meraih kemenangan bersejarah di MLS Cup. Kesuksesan itu memperkuat posisinya sebagai pemain paling berprestasi sepanjang masa. Pemain berusia 38 tahun yang tak pernah padam itu juga meraih penghargaan Golden Boot dan MVP - menjadi pria pertama di Amerika Utara yang memenangkan penghargaan terakhir tersebut dalam dua musim berturut-turut.

  • Tonton Messi melihat putranya, Mateo, mencetak gol untuk tim muda Inter Miami.

  • Messi sedang memulihkan cedera sambil menonton anak-anaknya bertanding.

    Messi sedang menghitung hari menjelang dimulainya kampanye 2026. Tur pra-musim di Amerika Selatan telah dilalui, dengan gol pertamanya di tahun baru tercatat di sana. Cedera yang tidak terduga juga dialaminya.

    Pemenang Piala Dunia ini kini fokus pada pemulihan kebugarannya, sambil memanfaatkan kesempatan untuk menonton anak-anaknya beraksi - dengan istri Antonela Roccuzzo sering kali menjadi penonton saat suaminya bepergian ke Amerika Serikat dan berbagai belahan dunia.

    Messi menyaksikan Mateo mencetak gol saat berada di pinggir lapangan dalam pertandingan pemuda. Anak berusia 10 tahun itu, yang mengenakan jersey nomor 10 yang begitu identik dengan keluarganya, melepaskan tembakan rendah ke sudut bawah gawang.

    Orang tua lain di tribun terlihat berdiri saat Mateo mencetak gol, dengan kamera kemudian beralih ke Messi di sisi lain lapangan. Ia berdiri dengan tangan di saku, sambil tersenyum tipis.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Rencana MLS & Piala Dunia: Tahun 2026 yang Besar untuk Messi

    Messi akan senang untuk putranya, tetapi ingin menghindari menjadi gangguan saat menontonnya bertanding. Inter Miami akan memulai kampanye 2026 mereka melawan Heung-min Son dan LAFC pada 21 Februari. Lima pertandingan pertama mereka akan dilangsungkan di kandang lawan, karena pembangunan markas baru mereka, Freedom Park, masih dalam tahap penyelesaian.

    Messi akan memiliki banyak kesempatan untuk tampil di stadion tersebut, sambil mengejar gelar juara besar lainnya, setelah menandatangani kontrak hingga 2028. Dia diharapkan menjadi bagian dari tim Argentina dalam pertahanan gelar Piala Dunia mereka musim panas ini.

