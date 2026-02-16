VIDEO: Ayo semangat, Leo! Reaksi canggung Lionel Messi terhadap gol putranya, Mateo, untuk Inter Miami terekam kamera

Messi senang membiarkan Mateo menempuh jalannya sendiri untuk saat ini, bersama saudara-saudaranya Thiago dan Ciro. Mereka semua terlibat dalam jenjang akademi di Inter Miami - sementara ayah legendaris mereka terus bersinar di tim utama di South Florida.
Messi yang magis menikmati musim 2025 yang tak terlupakan bersama Herons, saat ia membantu mereka meraih kemenangan bersejarah di MLS Cup. Kesuksesan itu memperkuat posisinya sebagai pemain paling berprestasi sepanjang masa. Pemain berusia 38 tahun yang tak pernah padam itu juga meraih penghargaan Golden Boot dan MVP - menjadi pria pertama di Amerika Utara yang memenangkan penghargaan terakhir tersebut dalam dua musim berturut-turut.