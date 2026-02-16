VIDEO: Ayo semangat, Leo! Reaksi canggung Lionel Messi terhadap gol putranya, Mateo, untuk Inter Miami terekam kamera

Messi sedang menghitung hari menjelang dimulainya kampanye 2026. Tur pra-musim di Amerika Selatan telah dilalui, dengan gol pertamanya di tahun baru tercatat di sana. Cedera yang tidak terduga juga dialaminya.

Pemenang Piala Dunia ini kini fokus pada pemulihan kebugarannya, sambil memanfaatkan kesempatan untuk menonton anak-anaknya beraksi - dengan istri Antonela Roccuzzo sering kali menjadi penonton saat suaminya bepergian ke Amerika Serikat dan berbagai belahan dunia.

Messi menyaksikan Mateo mencetak gol saat berada di pinggir lapangan dalam pertandingan pemuda. Anak berusia 10 tahun itu, yang mengenakan jersey nomor 10 yang begitu identik dengan keluarganya, melepaskan tembakan rendah ke sudut bawah gawang.

Orang tua lain di tribun terlihat berdiri saat Mateo mencetak gol, dengan kamera kemudian beralih ke Messi di sisi lain lapangan. Ia berdiri dengan tangan di saku, sambil tersenyum tipis.