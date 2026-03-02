Goal.com
VIDEO: 'Apakah Anda baik-baik saja?' - Manajer Arsenal Mikel Arteta ditanya apakah dia memiliki mata hitam dalam pertukaran yang canggung di konferensi pers setelah kemenangan Chelsea

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menjadi sorotan dalam salah satu momen konferensi pers paling aneh musim ini setelah timnya meraih kemenangan 2-1 yang sengit atas Chelsea pada Minggu. Meskipun sang manajer asal Spanyol tersebut tampak bersemangat setelah timnya berhasil mempertahankan keunggulan lima poin di puncak klasemen Premier League, percakapan pasca-pertandingan tiba-tiba berbelok dari pembahasan taktik.

  • Sebuah kekhawatiran yang tidak terduga bagi manajer Arsenal

    Meskipun persaingan perebutan gelar juara sangat ketat, suasana menjadi santai ketika seorang jurnalis salah mengira bayangan di wajah Arteta sebagai memar. Alih-alih membahas keunggulan tendangan bebas Arsenal atau ketahanan pertahanan mereka, Arteta terpaksa menjawab pertanyaan tentang kesehatannya setelah seorang reporter salah mengira manajer tersebut mengalami cedera wajah selama derby London. Kebingungan dimulai selama konferensi pers di Emirates Stadium ketika seorang jurnalis yang khawatir menginterupsi aliran pertanyaan sepak bola untuk menyoroti apa yang tampak seperti memar di wajah sang manajer asal Spanyol. 

    "Maaf, mungkin karena pencahayaan, tapi sepertinya Anda memiliki mata hitam," kata wartawan tersebut, membuat manajer Arsenal terkejut. Arteta mendongak dari kursinya dengan ekspresi kebingungan yang tulus dan menjawab, "Mata hitam?" Percakapan tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, menangkap suasana surreal di ruangan saat manajer mencoba memproses pengamatan tersebut. Wartawan tersebut, seolah-olah mempertegas kekhawatirannya, menjelaskan: "Ya, mata kiri Anda. Apakah Anda baik-baik saja?" Sebuah keheningan singkat dan penuh harapan melanda para wartawan yang hadir saat manajer berusia 43 tahun itu secara instingtif menyentuh area di bawah matanya, memeriksa apakah ada rasa sakit atau bengkak yang mungkin terlewatkan dalam panasnya pertarungan di pinggir lapangan. Setelah beberapa saat memeriksa diri, dia tersenyum dan meyakinkan ruangan: "Ya, saya baik-baik saja, terima kasih." Ketegangan mereda saat Arteta menatap lampu di atas, menyadari bahwa kombinasi bayangan dan cahaya studio telah menipu mata reporter.

  • Tonton klipnya

  • Gunners mempertahankan upaya mereka untuk mempertahankan gelar.

    Di lapangan, Arsenal memimpin terlebih dahulu melalui gol William Saliba sebelum gol bunuh diri Piero Hincapie menyamakan kedudukan untuk tim Chelsea asuhan Liam Rosenior. Namun, tim London Utara menunjukkan ketangguhan calon juara, mencetak gol penentu melalui Jurrien Timber dari tendangan bebas yang terorganisir dengan baik. Hasil krusial ini membuat The Gunners tetap unggul lima poin dari Manchester City, yang telah memperkecil selisih setelah kemenangan 1-0 atas Leeds United pada Sabtu, memastikan momentum tetap berada di pihak tim Emirates saat musim memasuki fase akhir.

    Meskipun menang, Arteta tahu pekerjaan jauh dari selesai, terutama dengan tim Pep Guardiola yang terus mengintai. Gelar juara secara teknis masih di tangan City karena mereka memiliki satu pertandingan lebih banyak dan masih akan menjamu Arsenal di Etihad Stadium. Arteta mengungkapkan rasa lega setelah peluit akhir, terutama mengucapkan terima kasih kepada David Raya atas penyelamatan luar biasa di menit-menit akhir yang mencegah gol penyeimbang Chelsea. "Jantungku hampir berhenti!" kata Arteta saat mengenang momen-momen akhir pertandingan, mengakui betapa dekatnya timnya dengan kehilangan poin dalam perburuan trofi.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta fokus pada apa yang akan datang selanjutnya.

    Seiring meredanya kegaduhan akhir pekan, perhatian kembali tertuju pada jadwal padat menjelang akhir musim. Kemampuan Arsenal dalam menghadapi pertandingan krusial seperti ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan mental untuk melaju hingga akhir, sementara sikap ceria Arteta di tengah rumor 'mata hitam' menyoroti seorang manajer yang saat ini menikmati perjalanan ini. Manajer asal Spanyol ini kini akan sepenuhnya fokus pada strategi taktisnya yang brilian, dengan target membawa trofi Premier League kembali ke London Utara untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade. Ia juga berharap cedera yang dialami Declan Rice tidak terlalu serius menjelang pertandingan melawan Brighton pada Rabu mendatang.

