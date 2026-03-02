VIDEO: 'Apakah Anda baik-baik saja?' - Manajer Arsenal Mikel Arteta ditanya apakah dia memiliki mata hitam dalam pertukaran yang canggung di konferensi pers setelah kemenangan Chelsea

Meskipun persaingan perebutan gelar juara sangat ketat, suasana menjadi santai ketika seorang jurnalis salah mengira bayangan di wajah Arteta sebagai memar. Alih-alih membahas keunggulan tendangan bebas Arsenal atau ketahanan pertahanan mereka, Arteta terpaksa menjawab pertanyaan tentang kesehatannya setelah seorang reporter salah mengira manajer tersebut mengalami cedera wajah selama derby London. Kebingungan dimulai selama konferensi pers di Emirates Stadium ketika seorang jurnalis yang khawatir menginterupsi aliran pertanyaan sepak bola untuk menyoroti apa yang tampak seperti memar di wajah sang manajer asal Spanyol.

"Maaf, mungkin karena pencahayaan, tapi sepertinya Anda memiliki mata hitam," kata wartawan tersebut, membuat manajer Arsenal terkejut. Arteta mendongak dari kursinya dengan ekspresi kebingungan yang tulus dan menjawab, "Mata hitam?" Percakapan tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, menangkap suasana surreal di ruangan saat manajer mencoba memproses pengamatan tersebut. Wartawan tersebut, seolah-olah mempertegas kekhawatirannya, menjelaskan: "Ya, mata kiri Anda. Apakah Anda baik-baik saja?" Sebuah keheningan singkat dan penuh harapan melanda para wartawan yang hadir saat manajer berusia 43 tahun itu secara instingtif menyentuh area di bawah matanya, memeriksa apakah ada rasa sakit atau bengkak yang mungkin terlewatkan dalam panasnya pertarungan di pinggir lapangan. Setelah beberapa saat memeriksa diri, dia tersenyum dan meyakinkan ruangan: "Ya, saya baik-baik saja, terima kasih." Ketegangan mereda saat Arteta menatap lampu di atas, menyadari bahwa kombinasi bayangan dan cahaya studio telah menipu mata reporter.