VIDEO: Apa yang sedang dilakukan Chelsea?! Aston Villa benar-benar marah setelah The Blues melakukan huddle di titik tengah lapangan untuk menghentikan pertandingan dilanjutkan

Chelsea mengubah penampilan dominan mereka menjadi perdebatan disiplin setelah menggunakan taktik penundaan yang terencana di awal babak kedua. Memimpin 2-1 berkat penampilan gemilang Joao Pedro, tim asal London Barat itu menolak mengambil posisi bertahan, melainkan berkumpul dalam lingkaran ketat di sekitar bola.

Langkah tersebut secara fisik menghalangi Aston Villa untuk memulai permainan, membuat Ollie Watkins dan Amadou Onana tampak bingung. Ritme tim tuan rumah pun terhenti, sementara wasit kesulitan mengendalikan situasi di lingkaran tengah.

Ketegangan baru mereda ketika Cole Palmer akhirnya melepaskan bola dari kerumunan, memungkinkan permainan dilanjutkan di tengah sorakan ejekan. Penggemar di media sosial dengan cepat mengejek adegan tersebut, dengan seorang pendukung bercanda bertanya apakah The Blues "mengira mereka sedang bermain rugby". Pada akhirnya, Chelsea meraih kemenangan telak 4-1 atas Villa.