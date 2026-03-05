Goal.com
VIDEO: Apa yang sedang dilakukan Chelsea?! Aston Villa benar-benar marah setelah The Blues melakukan huddle di titik tengah lapangan untuk menghentikan pertandingan dilanjutkan

Kemenangan telak Chelsea 4-1 atas Aston Villa tercoreng oleh perselisihan taktis yang aneh, yang membuat tim tuan rumah marah. The Blues melakukan huddle tim yang direncanakan sebelumnya tepat di titik tengah lapangan untuk menunda kick-off babak kedua, memicu konfrontasi panas di Villa Park.

    Chelsea mengubah penampilan dominan mereka menjadi perdebatan disiplin setelah menggunakan taktik penundaan yang terencana di awal babak kedua. Memimpin 2-1 berkat penampilan gemilang Joao Pedro, tim asal London Barat itu menolak mengambil posisi bertahan, melainkan berkumpul dalam lingkaran ketat di sekitar bola.

    Langkah tersebut secara fisik menghalangi Aston Villa untuk memulai permainan, membuat Ollie Watkins dan Amadou Onana tampak bingung. Ritme tim tuan rumah pun terhenti, sementara wasit kesulitan mengendalikan situasi di lingkaran tengah.

    Ketegangan baru mereda ketika Cole Palmer akhirnya melepaskan bola dari kerumunan, memungkinkan permainan dilanjutkan di tengah sorakan ejekan. Penggemar di media sosial dengan cepat mengejek adegan tersebut, dengan seorang pendukung bercanda bertanya apakah The Blues "mengira mereka sedang bermain rugby". Pada akhirnya, Chelsea meraih kemenangan telak 4-1 atas Villa.

  • Rosenior membela inisiatif ruang ganti.

    Manajer Liam Rosenior dengan cepat membantah keterlibatannya dalam perencanaan aksi tersebut sambil memberikan dukungan penuh terhadap pilihan tim. "Bukan ide saya, ini berasal dari para pemain dan saya benar-benar menyukainya karena mereka menunjukkan persatuan, kebersamaan, dan semangat," jelas manajer The Blues dalam konferensi pers pasca pertandingan.

    "Anda membutuhkan itu sebelum segala hal, sebelum mulai membicarakan taktik atau sistem - Anda membutuhkan sekelompok pemain yang bersedia berlari dan berjuang untuk satu sama lain. Dan selama saya di sini, tidak ada satu pertandingan pun di mana saya bisa mengatakan mereka tidak memberikan segalanya atau saya kecewa dengan usaha mereka. Itu pertanda baik karena mereka adalah kelompok yang baik, solid, dan mereka menikmati kebersamaan satu sama lain, dan itu setengah dari pertempuran."

  Aston Villa v Chelsea - Premier League

    Chelsea bertekad untuk mempertahankan momentumnya.

    Dengan kemenangan ini, Chelsea kini naik ke peringkat kelima di klasemen setelah kekalahan mengejutkan Liverpool 2-1 dari Wolves yang berada di posisi terbawah. Kemenangan ini datang pada waktu yang tepat bagi The Blues, yang sebelumnya mengalami tiga pertandingan liga tanpa kemenangan sebelum menghadapi Villa. Mereka kini akan menghadapi Wrexham di Piala FA dan kemudian akan menghadapi laga berat melawan PSG di babak 16 besar Liga Champions.

0