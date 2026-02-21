Mata bergabung dengan Melbourne Victory pada September setelah meninggalkan Western Sydney Wanderers dan membantu tim barunya meraih kemenangan bersejarah pada Sabtu. Mantan bintang Manchester United itu mencetak dua gol dalam kemenangan 3-1 dan menarik perhatian dengan gol-golnya. Gol pertama memecahkan kebuntuan pada menit ke-20, di mana Mata merebut bola di dekat lingkaran tengah dan langsung melepaskan tendangan jarak jauh yang melengkung di atas kiper. Mata kemudian menambah skor menjadi 2-1 di babak kedua dengan tendangan keras dari tepi kotak penalti sebelum memberikan assist untuk gol ketiga Victory pada malam itu.
VIDEO: 'Apa pemain hebat!' - Juan Mata mengejutkan Bruno Fernandes dengan mencetak dua gol spektakuler untuk Melbourne Victory
Mata mencetak dua gol dalam derby.
"Apa pemain hebat!" - Fernandes terkesan dengan aksi heroik Mata.
Gol Mata mendapat pujian dari Fernandes. Kapten Manchester United itu mengunggah video gol tersebut di Instagram Stories bersama pesan: "Juan Mata, pemain hebat!"
Gol ganda pemain berusia 37 tahun ini melanjutkan performa apiknya di Australia. Sebelum pertandingan, Mata dinobatkan sebagai Shark Player of the Month untuk Januari setelah voting penggemar, berkat performa gemilangnya yang menghasilkan lima assist dalam lima pertandingan untuk Victory.
Mata 'sangat bahagia dan sangat bangga'
Mata berbicara kepada media setelah pertandingan tentang betapa ia menikmati sepak bolanya saat mendekati ulang tahun ke-38. Ia mengatakan: "Ini adalah malam yang sangat menyenangkan. Bisa bermain di level ini, bersama seluruh tim, derby selalu spesial. [Gol] itu insting. Saya melihat kiper sedikit keluar dari gawangnya. Terkadang Anda mencoba ini dan bola berakhir di sudut, tapi kali ini masuk. Saya pikir kami tampil saat dibutuhkan melawan tim besar, dan hari ini pertandingan sangat solid. Kami memulai dengan intensitas tinggi sejak awal, menciptakan peluang, dan kemudian bisa mengakhiri pertandingan di babak kedua. Kami sangat bahagia dan bangga.
Pemain senior itu juga mengakui bahwa dia sangat menikmati sepak bolanya saat ini, menambahkan: "Saya pikir ini soal motivasi. Sepak bola, seringkali, adalah soal mental. Saya merasa di rumah di sini, orang-orangnya fantastis. Semakin saya bermain, semakin baik saya merasa. Saya pikir itu kabar baik di tahap karier saya saat ini."