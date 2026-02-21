VIDEO: 'Apa pemain hebat!' - Juan Mata mengejutkan Bruno Fernandes dengan mencetak dua gol spektakuler untuk Melbourne Victory

Mata berbicara kepada media setelah pertandingan tentang betapa ia menikmati sepak bolanya saat mendekati ulang tahun ke-38. Ia mengatakan: "Ini adalah malam yang sangat menyenangkan. Bisa bermain di level ini, bersama seluruh tim, derby selalu spesial. [Gol] itu insting. Saya melihat kiper sedikit keluar dari gawangnya. Terkadang Anda mencoba ini dan bola berakhir di sudut, tapi kali ini masuk. Saya pikir kami tampil saat dibutuhkan melawan tim besar, dan hari ini pertandingan sangat solid. Kami memulai dengan intensitas tinggi sejak awal, menciptakan peluang, dan kemudian bisa mengakhiri pertandingan di babak kedua. Kami sangat bahagia dan bangga.

Pemain senior itu juga mengakui bahwa dia sangat menikmati sepak bolanya saat ini, menambahkan: "Saya pikir ini soal motivasi. Sepak bola, seringkali, adalah soal mental. Saya merasa di rumah di sini, orang-orangnya fantastis. Semakin saya bermain, semakin baik saya merasa. Saya pikir itu kabar baik di tahap karier saya saat ini."