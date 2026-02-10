VIDEO: Andreas Pereira menghalangi Memphis Depay saat mantan rekan setimnya di Manchester United terpeleset dan gagal mengeksekusi penalti dalam derby Corinthians-Palmeiras.

Depay angkat bicara di media sosial setelah pertandingan, menyoroti taktik curang Pereira sebelum menyerukan semangat kepada para pendukung. "Hasil pertandingan tadi malam tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kami menunjukkan sepanjang pertandingan bahwa kami lebih menginginkannya daripada mereka, tetapi sayangnya kami tidak cukup efisien," tulisnya di Instagram.

"Insiden penalti ini meninggalkan rasa pahit karena saya belum pernah melakukan kesalahan sepanjang karier saya. Semua orang melihat apa yang terjadi, tapi tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Saya tetap tegar dan percaya pada tim saya. Dengan dukungan para penggemar, kami akan segera meraih lebih banyak trofi. Mari kita lanjutkan."

Namun, ini adalah kegagalan penalti kedua Depay dalam kariernya di Corinthians hingga saat ini. Musim lalu, dia merasa malu setelah tendangan Panenka-nya melawan Mirassol ditangkap oleh kiper.