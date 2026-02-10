VIDEO: Andreas Pereira menghalangi Memphis Depay saat mantan rekan setimnya di Manchester United terpeleset dan gagal mengeksekusi penalti dalam derby Corinthians-Palmeiras.

Depay mungkin tidak akan gagal mengeksekusi tendangan penalti jika bukan karena ulah Pereira. Gelandang Palmeiras itu tertangkap kamera menggunakan kakinya untuk menggaruk titik penalti sebelum Depay maju untuk menendang. Komentator wasit ESPN, Renata Ruel, menyatakan bahwa tindakan Pereira layak mendapat kartu kuning, tetapi hanya jika wasit melihatnya – VAR tidak dapat campur tangan.
Beruntung bagi Pereira, wasit Raphael Claus tidak melihat insiden tersebut. Depay kemudian kehilangan keseimbangannya saat menyentuh bola, dan bola melayang lebar tanpa membahayakan.