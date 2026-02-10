Goal.com
VIDEO: Andreas Pereira menghalangi Memphis Depay saat mantan rekan setimnya di Manchester United terpeleset dan gagal mengeksekusi penalti dalam derby Corinthians-Palmeiras.

Memphis Depay terpeleset dan gagal mengeksekusi penalti dalam laga derby Corinthians melawan Palmeiras di Paulista A1 pada Minggu, setelah aksi sabotase dari mantan rekan setimnya di Manchester United, Andreas Pereira. Depay gagal memanfaatkan peluang untuk membuka skor dari titik penalti pada babak pertama, dan Corinthians akhirnya kalah 1-0, dengan Jose Manuel Lopez mencetak gol penentu kemenangan untuk Palmeiras pada menit ke-84.

  • Tindakan sabotase Pereira tidak mendapat hukuman.

    Depay mungkin tidak akan gagal mengeksekusi tendangan penalti jika bukan karena ulah Pereira. Gelandang Palmeiras itu tertangkap kamera menggunakan kakinya untuk menggaruk titik penalti sebelum Depay maju untuk menendang. Komentator wasit ESPN, Renata Ruel, menyatakan bahwa tindakan Pereira layak mendapat kartu kuning, tetapi hanya jika wasit melihatnya – VAR tidak dapat campur tangan.

    Beruntung bagi Pereira, wasit Raphael Claus tidak melihat insiden tersebut. Depay kemudian kehilangan keseimbangannya saat menyentuh bola, dan bola melayang lebar tanpa membahayakan.

  • Lihat Pereira menggesek titik penalti &amp; kegagalan Depay.

  • "Saya belum pernah melakukan kesalahan sepanjang karier saya."

    Depay angkat bicara di media sosial setelah pertandingan, menyoroti taktik curang Pereira sebelum menyerukan semangat kepada para pendukung. "Hasil pertandingan tadi malam tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kami menunjukkan sepanjang pertandingan bahwa kami lebih menginginkannya daripada mereka, tetapi sayangnya kami tidak cukup efisien," tulisnya di Instagram.

    "Insiden penalti ini meninggalkan rasa pahit karena saya belum pernah melakukan kesalahan sepanjang karier saya. Semua orang melihat apa yang terjadi, tapi tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Saya tetap tegar dan percaya pada tim saya. Dengan dukungan para penggemar, kami akan segera meraih lebih banyak trofi. Mari kita lanjutkan."

    Namun, ini adalah kegagalan penalti kedua Depay dalam kariernya di Corinthians hingga saat ini. Musim lalu, dia merasa malu setelah tendangan Panenka-nya melawan Mirassol ditangkap oleh kiper.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Depay dan Pereira?

    Depay dan Pereira bermain bersama di Manchester United antara tahun 2015 dan 2017, membantu klub meraih gelar FA Cup, Liga Europa, dan Piala Liga. Pereira tetap di Old Trafford hingga 2022, namun Depay pindah ke Lyon pada musim panas 2017 setelah kehilangan kepercayaan dari manajer Red Devils saat itu, Jose Mourinho, dan kemudian bermain untuk Barcelona dan Atletico Madrid, sebelum bergabung dengan Corinthians pada 2024.

    Dia dijadwalkan kembali beraksi saat Corinthians menghadapi Red Bull Bragantino di Liga Brasil Serie A pada Kamis, sementara Pereira dan Palmeiras akan bertandang ke Internacional keesokan harinya.

