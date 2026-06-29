Video: Ancelotti bernapas lega... Gol penentu menyelamatkan Brasil dari serangan Samurai

Pada malam yang luar biasa, timnas Brasil berhasil membalikkan keadaan melawan Jepang, setelah sempat tertinggal satu gol hingga menit-menit akhir, di mana mereka merebut kemenangan di menit-menit terakhir melalui gol yang dicetak oleh penyerang Gabriel Martinelli pada menit ke-96, sehingga memastikan "Samba" lolos ke babak 16 besar dalam salah satu pertandingan paling mendebarkan di Piala Dunia 2026.

Organisasi permainan yang sangat ketat dari tim nasional Jepang mempersulit tugas Brasil dan menempatkan mereka di bawah tekanan, terutama pada babak pertama, sebelum pasukan asuhan pelatih Carlo Ancelotti berusaha mempertahankan harga diri mereka, serta harapan untuk melaju sejauh mungkin di Piala Dunia ini, demi merebut kembali gelar yang telah hilang sejak 2002.