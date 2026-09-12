Al Nassr terperosok ke dalam jebakan hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim malam ini, Sabtu, dalam lanjutan pekan ketujuh kompetisi Liga Roshn Pro, sebuah laga yang menyaksikan perlawanan sengit dari tuan rumah menghadapi serangan-serangan berulang Al Nassr.
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Video: Al-Khaleej Mengejutkan Al-Nassr di Malam Pencapaian Bersejarah
Mascarell mengejutkan Al Nassr sebelum akhir babak pertama
Al-Khaleej memulai pertandingan dengan penampilan yang kuat, dan berhasil melancarkan pukulan mengejutkan kepada Al-Nassr sebelum akhir babak pertama, setelah Omar Mascarell mencetak gol pertama pada menit pertama waktu tambahan.
Gol Al-Khaleej tercipta melalui sundulan kepala Mascarell, yang memberikan keunggulan berharga bagi tuan rumah sebelum memasuki ruang ganti, sekaligus menempatkan Al-Nassr di hadapan tugas berat pada babak kedua untuk kembali ke dalam pertandingan.
Al-Nassr berupaya menyamakan kedudukan pada awal babak kedua, dan meningkatkan tekanan serangannya demi mencari gol penyeimbang, namun lini pertahanan Al-Khaleej dan penjaga gawangnya berhasil mempertahankan keunggulan, serta menggagalkan lebih dari satu percobaan Al-Nassr di dalam kotak penalti.
Al-Hamdan Selamatkan Al-Nassr Lewat Tembakan Roket
Al Nassr melanjutkan upaya-upaya serangannya seiring berjalannya menit-menit babak kedua, dan ancaman muncul melalui tembakan-tembakan Cristiano Ronaldo, Joao Felix, serta pemain lainnya dari klub tersebut, namun perlawanan sengit lini pertahanan Al Khaleej dan penampilan gemilang penjaga gawang menghalangi bola sampai ke gawang.
Al Nassr menunggu hingga menit ke-72 untuk meraih gol penyeimbang, setelah pemain pengganti Abdullah Al Hamdan berhasil melepaskan tembakan keras yang menggetarkan gawang Al Khaleej, sehingga mengembalikan pertandingan ke titik awal dan memberi timnya peluang untuk mencari gol kemenangan.
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Setelah gol Al Hamdan, Al Nassr menyerbu ke depan dengan seluruh kekuatannya, dan upaya serta tembakan terus berlanjut dari Ronaldo, Felix, dan para pemain lainnya, namun Al Khaleej mempertahankan soliditasnya hingga akhir, sehingga menggagalkan klub tersebut untuk merebut tiga poin.
Hasil imbang bercita rasa sejarah, dan Al Nassr di posisi ketiga
Kendati tertahan hasil imbang, Al-Nassr keluar dari laga tersebut dengan sebuah pencapaian bersejarah setelah mempertahankan rentetan mencetak golnya di Liga Roshn, dan mencapai laga ke-94 secara beruntun di mana mereka berhasil mencetak gol, sekaligus memecahkan rekor bersejarah milik klub Argentina River Plate yang memegang rentetan 93 laga berturut-turut.
Al-Nassr menambah koleksi poinnya menjadi 16 untuk menempati posisi ketiga di klasemen Liga Profesional Roshn, di belakang Al-Ittihad yang menduduki peringkat kedua dengan selisih satu poin, sementara Al-Hilal memuncaki klasemen dengan raihan 18 poin.
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Di sisi lain, Al-Khaleej berhasil keluar dengan satu poin berharga menghadapi Al-Nassr, setelah bertahan dari tekanan Al-Nassr selama babak kedua, dan mempertahankan hasil imbang hingga peluit akhir, sehingga menahan "Al-Alami" untuk melanjutkan kemenangan-kemenangannya dan membuat mereka hanya puas dengan satu poin pada pekan ketujuh.
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