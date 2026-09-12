Al-Khaleej memulai pertandingan dengan penampilan yang kuat, dan berhasil melancarkan pukulan mengejutkan kepada Al-Nassr sebelum akhir babak pertama, setelah Omar Mascarell mencetak gol pertama pada menit pertama waktu tambahan.

Gol Al-Khaleej tercipta melalui sundulan kepala Mascarell, yang memberikan keunggulan berharga bagi tuan rumah sebelum memasuki ruang ganti, sekaligus menempatkan Al-Nassr di hadapan tugas berat pada babak kedua untuk kembali ke dalam pertandingan.

Al-Nassr berupaya menyamakan kedudukan pada awal babak kedua, dan meningkatkan tekanan serangannya demi mencari gol penyeimbang, namun lini pertahanan Al-Khaleej dan penjaga gawangnya berhasil mempertahankan keunggulan, serta menggagalkan lebih dari satu percobaan Al-Nassr di dalam kotak penalti.