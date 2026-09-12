Al Nassr terperangkap dalam hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam ini, dalam ajang pekan ketujuh Liga Roshn Saudi Pro League, dalam laga yang menyaksikan perlawanan sengit dari tuan rumah menghadapi upaya berulang dari Al Nassr.
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Video: Al Khaleej mempermalukan Al Nassr dalam malam pencapaian bersejarah
Mascarell mengejutkan Al Nassr sebelum akhir babak pertama
Al-Khaleej mengawali laga dengan sangat kuat, dan berhasil memberikan kejutan bagi Al-Nassr sebelum akhir babak pertama, setelah Omar Mascarell mencetak gol pertama pada menit pertama masa tambahan waktu.
Gol Al-Khaleej tercipta melalui sundulan kepala dari Mascarell, yang memberikan keunggulan berharga bagi tuan rumah sebelum masuk ke ruang ganti, dan menempatkan Al-Nassr di hadapan tugas berat pada babak kedua untuk kembali ke dalam pertandingan.
Al-Nassr berusaha menyamakan kedudukan pada awal babak kedua, dan meningkatkan tekanan serangannya demi mencari gol penyeimbang, namun lini pertahanan Al-Khaleej dan penjaga gawangnya mampu mempertahankan keunggulan, serta menggagalkan lebih dari satu peluang Al-Nassr di dalam kotak penalti.
Al-Hamdan Selamatkan Al-Nassr Lewat Tembakan Bak Roket
Al Nassr melanjutkan upaya menyerangnya seiring berjalannya menit-menit babak kedua, dan ancaman muncul melalui tembakan-tembakan Cristiano Ronaldo, Joao Felix, serta pemain-pemain "Al Alami" lainnya, namun perlawanan defensif Al Khaleej yang gigih serta penampilan cemerlang penjaga gawang membuat bola tak sampai ke gawang.
Al Nassr harus menunggu hingga menit ke-72 untuk menyamakan kedudukan, setelah pemain pengganti Abdullah Al Hamdan berhasil melepaskan tembakan keras yang mengguncang gawang Al Khaleej, sehingga mengembalikan laga ke titik awal dan memberi timnya peluang untuk mencari gol kemenangan.
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Setelah gol Al Hamdan, Al Nassr menekan dengan sekuat tenaga ke depan, dan upaya serta tembakan dari Ronaldo, Felix, dan pemain-pemain lainnya terus berlanjut, namun Al Khaleej mampu menjaga soliditasnya hingga akhir, sehingga menggagalkan "Al Alami" merebut tiga poin.
Hasil imbang bercita rasa sejarah, dan Al Nassr di posisi ketiga
Meski tertahan hasil imbang, Al Nassr keluar dari laga ini dengan pencapaian bersejarah setelah menjaga rentetan produktivitas golnya di Roshn League, dan mencapai laga ke-94 secara beruntun di mana mereka sukses mencetak gol, sehingga memecahkan rekor bersejarah milik klub Argentina, River Plate, pemilik rentetan 93 laga beruntun.
Al Nassr menambah koleksi poinnya menjadi 16 untuk menempati peringkat ketiga di klasemen Roshn Saudi League, di belakang Al Ittihad yang berada di peringkat kedua dengan selisih satu poin, sementara Al Hilal memuncaki klasemen dengan raihan 18 poin.
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Di sisi lain, Al Khaleej sukses meraih satu poin berharga menghadapi Al Nassr, setelah bertahan dari tekanan Al Nassr sepanjang babak kedua, dan menjaga hasil imbang hingga peluit akhir, sehingga menghalangi "Al Alami" melanjutkan rentetan kemenangannya dan membuat mereka hanya puas dengan satu poin pada pekan ketujuh.
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