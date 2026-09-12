Al-Khaleej mengawali laga dengan sangat kuat, dan berhasil memberikan kejutan bagi Al-Nassr sebelum akhir babak pertama, setelah Omar Mascarell mencetak gol pertama pada menit pertama masa tambahan waktu.

Gol Al-Khaleej tercipta melalui sundulan kepala dari Mascarell, yang memberikan keunggulan berharga bagi tuan rumah sebelum masuk ke ruang ganti, dan menempatkan Al-Nassr di hadapan tugas berat pada babak kedua untuk kembali ke dalam pertandingan.

Al-Nassr berusaha menyamakan kedudukan pada awal babak kedua, dan meningkatkan tekanan serangannya demi mencari gol penyeimbang, namun lini pertahanan Al-Khaleej dan penjaga gawangnya mampu mempertahankan keunggulan, serta menggagalkan lebih dari satu peluang Al-Nassr di dalam kotak penalti.