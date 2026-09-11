Al-Ahli mengembalikan irama kemenangan setelah meraih kemenangan penting atas Al-Hazm, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada ajang pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi, sehingga Al-Ahli mampu mengobati luka mereka dengan cepat dan meraup tiga poin berharga, dalam malam yang juga menyimpan rekor bersejarah bagi penyerang Inggris Ivan Toney.

Kemenangan Al-Ahli datang setelah pertandingan di mana tim menegaskan karakter ofensif mereka, dan berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di depan gawang Al-Hazm, sehingga memenangkan laga tersebut dan melanjutkan perjalanan bersaing memperebutkan posisi papan atas di klasemen Liga Roshn.

Al-Ahli berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan pada pekan lalu dari Al-Qadisiyah dengan skor (2-3).