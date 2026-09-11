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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Video: Al Ahli mengobati luka mereka atas Al Hazm di malam bersejarah Toney

Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Saudi Pro League
I. Toney
Arab Saudi
Inggris

Bintang Inggris memimpin Al-Raqi menuju kemenangan

Al-Ahli mengembalikan irama kemenangan setelah meraih kemenangan penting atas Al-Hazm, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada ajang pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi, sehingga Al-Ahli mampu mengobati luka mereka dengan cepat dan meraup tiga poin berharga, dalam malam yang juga menyimpan rekor bersejarah bagi penyerang Inggris Ivan Toney.

Kemenangan Al-Ahli datang setelah pertandingan di mana tim menegaskan karakter ofensif mereka, dan berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di depan gawang Al-Hazm, sehingga memenangkan laga tersebut dan melanjutkan perjalanan bersaing memperebutkan posisi papan atas di klasemen Liga Roshn.

Al-Ahli berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan pada pekan lalu dari Al-Qadisiyah dengan skor (2-3).

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  • Trincao membuka keran gol, Toni membuat perbedaan

    Al-Hazm membuka keunggulan dalam pertandingan melalui Al-Nakhli, yang membuat tugas tuan rumah menjadi sangat sulit pada awal laga.

    Al-Ahli tidak membutuhkan banyak waktu untuk mencetak gol penyeimbang, setelah pemain asal Portugal Francisco Trincao berhasil membawa Al-Raqi unggul pada menit ke-21, memanfaatkan umpan yang diberikan Ivan Toney kepadanya, lalu mengubahnya menjadi gol pertama yang menghidupkan atmosfer pertandingan.

    Setelah gol tersebut, Al-Ahli melanjutkan pergerakan ofensifnya dengan mengandalkan aktivitas di sepertiga akhir lapangan, sementara Al-Hazm berupaya menata barisannya dan mencari reaksi yang bisa mengembalikan mereka ke jalur pertandingan, namun tuan rumah tetap menjadi pihak yang paling berbahaya dan efektif di depan gawang.

    Toney tampil sangat menonjol dalam skema serangan, baik melalui pergerakannya di dalam kotak penalti maupun kontribusinya dalam menciptakan peluang, sebelum tiba gilirannya untuk mencetak gol dan membawa Al-Ahli meraih kemenangan yang nyaman.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Tony mencetak dua gol dan menyamai Al-Soma

    Pada menit ke-32, Ivan Toney mendapatkan penalti setelah terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti. Ia sendiri yang menjadi eksekutor dan berhasil menempatkan bola ke dalam gawang Al Hazm, mencetak gol kedua Al Ahli dalam laga tersebut.

    Penyerang asal Inggris itu tidak menunggu lama untuk menambah gol pribadinya yang kedua, karena gol ketiga Al Ahli datang pada menit terakhir babak pertama, setelah kiper Al Hazm menepis tembakan dari Saleh Abu Al Shamat, sehingga bola sampai ke Toney di depan gawang yang kosong, dan ia dengan mudah menempatkannya ke dalam gawang.

    Dengan dua gol ini, Toney meningkatkan koleksinya menjadi 10 gol dalam 7 pekan pertama Roshn Saudi League, menyamai rekor yang tercatat atas nama pemain asal Suriah Omar Al Somah bersama Al Ahli pada musim 2016/17, sebagai torehan gol tertinggi seorang pemain setelah 7 pekan pertama sejak musim 2009/10.

  • Al-Hazm mencoba bangkit, Al-Ahli mempertahankan keunggulan

    Setelah kebobolan tiga gol, Al-Hazm berupaya mengubah jalannya pertandingan dan mencari cara memperkecil ketertinggalan, namun Al-Ahli menangani dengan baik upaya lawannya, serta mempertahankan keunggulan, sementara terus mencari peluang baru untuk menambah pundi-pundi gol.

    Al-Hazm tidak mampu menerjemahkan upayanya menjadi gol yang bisa mengembalikan mereka ke dalam pertandingan, sedangkan Al-Ahli tampil lebih tenang dalam menyikapi jalannya laga, memanfaatkan keunggulan dengan selisih yang nyaman, sehingga secara bertahap mendekati kepastian meraih tiga poin.

    Seiring berjalannya waktu, tempo pertandingan relatif menurun, terutama dengan keinginan Al-Ahli untuk mempertahankan keunggulan dan tidak memberikan kesempatan kepada Al-Hazm untuk bangkit, sehingga keunggulan tetap berada di pihak Al-Ahli hingga peluit akhir.

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  • Al Ahly kembali ke jalur kemenangan, Tony ukir sejarah

    Kemenangan ini menambah koleksi poin Al Ahli menjadi 12 poin sehingga menempati peringkat kelima di klasemen Liga Roshn Arab Saudi, sebuah langkah yang memberi dorongan penting bagi tim dalam perjalanannya musim ini, sementara koleksi poin Al Hazm terhenti di angka 8 poin di posisi kesepuluh.

    Adapun Ivan Toney, ia keluar dari pertandingan sebagai salah satu bintang paling menonjol pada pekan ini, setelah mencetak dua gol yang menambah koleksinya menjadi 10 gol, sehingga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshn dengan selisih 6 gol dari pengejar terdekatnya, sekaligus menyamai rekor bersejarah Omar Al Somah.

    Dengan demikian, kemenangan Al Ahli atas Al Hazm bukan sekadar tiga poin baru, melainkan membawa pesan penting tentang kembalinya tim ke jalur kemenangan, sementara Toney terus menorehkan babak baru dalam sejarah klub, setelah kini hanya berjarak satu langkah untuk menjadi satu-satunya pemegang rekor yang selama bertahun-tahun melekat pada nama salah satu pencetak gol terhebat Al Ahli.

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