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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Akhir yang Gila, Al-Khaleej Menjungkalkan Al-Ahli dengan Tiga Gol

Al Kholood vs Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Tersandung pertama Al-Raqi di Liga Roshn!

Tim Al-Khaleej meraih kemenangan mengejutkan atas tamunya Al-Ahli dengan skor 3-1, Sabtu, dalam laga pekan keempat Liga Roshn Saudi untuk profesional, sebuah pertandingan yang menyaksikan pembatalan penalti dini setelah tinjauan teknologi video, kemudian akhir yang menyerang dan menentukan bagi tuan rumah.

Al-Ahli gagal membangun keunggulan dari gol Ivan Toney pada menit ke-66, saat kedudukan menjadi imbang dengan gol serupa, sebelum Al-Khaleej mengejutkannya dengan gol Julian Dominguez pada menit ke-85, kemudian tembakan Mohammed Sowan pada waktu tambahan (menit ke-90+2).

  • VAR dini dan gol yang mengubah keadaan

    Pertandingan dimulai dengan keputusan wasit yang mencolok dari Shukri Al-Hanfoush pada menit keempat, ketika wasit menggunakan teknologi video untuk meninjau klaim penalti Al-Ahli, sebelum akhirnya keputusan berujung pada tidak diberikannya penalti tersebut.

    Pertandingan sempat terhenti pada menit ketujuh akibat cedera yang dialami Trincao, sebelum Al-Ahli kembali mengancam gawang Al-Kholood. Artem Bondarenko melepaskan percobaan dari luar kotak penalti pada menit ke-11, namun terbentur pertahanan, lalu pemain yang sama menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-23 setelah umpan dari Toney, karena tendangannya melambung di atas gawang.

    Setelah permainan dilanjutkan usai jeda minum air pada menit ke-24, Al-Kholood mulai menembus area Al-Ahli. Pada menit ke-32, tuan rumah menerjemahkan tekanan mereka menjadi gol keunggulan, ketika Kuba Da Costa mengirim umpan kepada Iker Kurtagarena di dalam kotak penalti, dan gelandang itu menendang dengan kaki kirinya ke pojok kanan bawah gawang Al-Ahli.

    Al-Ahli membalas dengan sejumlah percobaan yang terpisah, yang paling menonjol adalah tendangan Trincao yang dihalau pertahanan pada menit ke-36, kemudian sundulan Ivan Toney yang melintas di samping gawang pada menit ke-45+3, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Al-Kholood 1-0.

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  • Tony mengembalikan Al Ahly, pergantian pemain menaikkan tempo

    Al Ahli memasukkan Mohamed Abdel Rahman menggantikan Rayan Hamed pada awal babak kedua, dan tim mulai memberikan tekanan yang lebih besar, sehingga memperoleh tendangan sudut pada menit ke-50, kemudian Trincao menyia-nyiakan sebuah upaya dari luar kotak penalti pada menit ke-64. Al Ahli melakukan dua pergantian tambahan pada menit yang sama, dengan masuknya Saleh Abu Al Shamat menggantikan Firas Al Buraikan, dan Zakaria Hawsawi menggantikan Saad Yaslam, sebelum akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dua menit kemudian. 

    Pada menit ke-66, Eduard Spertsyan menciptakan gol penyama kedudukan lewat umpan kepada Ivan Toney, yang melepaskan tendangan dengan kaki kanannya dari sisi kanan kotak penalti ke tengah gawang, mencetak gol pertama Al Ahli.

    Al Ahli terus mencari gol keunggulan, tetapi Saleh Abu Al Shamat menyia-nyiakan sundulan dari dalam kotak penalti pada menit ke-68 setelah umpan silang dari Trincao, kemudian disusul oleh Spertsyan dengan tendangan kaki kiri yang melebar di samping gawang.

  • Akhir yang gila: Al-Khaleej mewujudkan kejutan

    Al-Khaleej tidak puas hanya dengan mempertahankan hasil imbang, sehingga melakukan pergantian pada menit ke-73 dengan memasukkan Abdulrahman Al-Dossari menggantikan Cortegana, lalu Mohammed Sowan masuk pada menit ke-78 menggantikan Abdulaziz Al-Aliwa.

    Pada menit ke-83, Al-Ahli berupaya merebut kembali kendali pertandingan melalui sepak pojok yang dieksekusi Spertsyan, tetapi pertahanan Al-Khaleej menghalau sundulan Roger Ibañez, lalu menggagalkan percobaan Bondarenko di dalam kotak penalti pada menit ke-84. Ketika Al-Ahli tampak dekat untuk melanjutkan tekanannya, momen penentu justru datang pada menit ke-85. Ramzi Saolan mengirim bola kepada Julián Domínguez, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat ke dalam gawang Al-Ahli, mengembalikan keunggulan Al-Khaleej menjadi 2-1.

    Al-Ahli memasukkan Abdullah Radif menggantikan Bondarenko pada menit ke-87, dan memperbanyak upayanya selama waktu tambahan; sundulan Radif melenceng di samping gawang pada menit ke-90, sebelum Hamed Al-Shanqiti menggagalkan sundulan lain darinya pada menit ke-90+1, dan Spertsyan pun gagal mengarahkan bola ke gawang dengan tembakan dari luar kotak penalti.

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    Namun Al-Khaleej memastikan kemenangan pada menit ke-90+2, ketika Chiquinho da Costa menyiapkan bola untuk Mohammed Sowan, yang melepaskan tembakan dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti ke pojok kanan bawah gawang, menjadikannya gol ketiga sekaligus menutup peluang comeback Al-Ahli, sehingga tim "Ar-Rass" meraih tiga poin dan mencatat kejutan pertama atas tim-tim besar Liga Roshn.

    Dengan kemenangan berharga ini, Al-Khaleej naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Roshn Saudi untuk Profesional dengan koleksi 8 poin, sementara Al-Ahli turun ke peringkat keenam dengan raihan 6 poin.

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