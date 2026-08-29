Pertandingan dimulai dengan keputusan wasit yang mencolok dari Shukri Al-Hanfoush pada menit keempat, ketika wasit menggunakan teknologi video untuk meninjau klaim penalti Al-Ahli, sebelum akhirnya keputusan berujung pada tidak diberikannya penalti tersebut.

Pertandingan sempat terhenti pada menit ketujuh akibat cedera yang dialami Trincao, sebelum Al-Ahli kembali mengancam gawang Al-Kholood. Artem Bondarenko melepaskan percobaan dari luar kotak penalti pada menit ke-11, namun terbentur pertahanan, lalu pemain yang sama menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-23 setelah umpan dari Toney, karena tendangannya melambung di atas gawang.

Setelah permainan dilanjutkan usai jeda minum air pada menit ke-24, Al-Kholood mulai menembus area Al-Ahli. Pada menit ke-32, tuan rumah menerjemahkan tekanan mereka menjadi gol keunggulan, ketika Kuba Da Costa mengirim umpan kepada Iker Kurtagarena di dalam kotak penalti, dan gelandang itu menendang dengan kaki kirinya ke pojok kanan bawah gawang Al-Ahli.

Al-Ahli membalas dengan sejumlah percobaan yang terpisah, yang paling menonjol adalah tendangan Trincao yang dihalau pertahanan pada menit ke-36, kemudian sundulan Ivan Toney yang melintas di samping gawang pada menit ke-45+3, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Al-Kholood 1-0.