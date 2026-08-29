Al-Khaleej tidak puas hanya dengan mempertahankan hasil imbang, sehingga melakukan pergantian pada menit ke-73 dengan memasukkan Abdulrahman Al-Dossari menggantikan Cortegana, lalu Mohammed Sowan masuk pada menit ke-78 menggantikan Abdulaziz Al-Aliwa.
Pada menit ke-83, Al-Ahli berupaya merebut kembali kendali pertandingan melalui sepak pojok yang dieksekusi Spertsyan, tetapi pertahanan Al-Khaleej menghalau sundulan Roger Ibañez, lalu menggagalkan percobaan Bondarenko di dalam kotak penalti pada menit ke-84. Ketika Al-Ahli tampak dekat untuk melanjutkan tekanannya, momen penentu justru datang pada menit ke-85. Ramzi Saolan mengirim bola kepada Julián Domínguez, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat ke dalam gawang Al-Ahli, mengembalikan keunggulan Al-Khaleej menjadi 2-1.
Al-Ahli memasukkan Abdullah Radif menggantikan Bondarenko pada menit ke-87, dan memperbanyak upayanya selama waktu tambahan; sundulan Radif melenceng di samping gawang pada menit ke-90, sebelum Hamed Al-Shanqiti menggagalkan sundulan lain darinya pada menit ke-90+1, dan Spertsyan pun gagal mengarahkan bola ke gawang dengan tembakan dari luar kotak penalti.
Namun Al-Khaleej memastikan kemenangan pada menit ke-90+2, ketika Chiquinho da Costa menyiapkan bola untuk Mohammed Sowan, yang melepaskan tembakan dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti ke pojok kanan bawah gawang, menjadikannya gol ketiga sekaligus menutup peluang comeback Al-Ahli, sehingga tim "Ar-Rass" meraih tiga poin dan mencatat kejutan pertama atas tim-tim besar Liga Roshn.
Dengan kemenangan berharga ini, Al-Khaleej naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Roshn Saudi untuk Profesional dengan koleksi 8 poin, sementara Al-Ahli turun ke peringkat keenam dengan raihan 6 poin.