Video: Akhir yang gila, Al-Khaleej mengejutkan Al-Ahli dengan tiga gol

Al-Khaleej tidak puas hanya dengan mempertahankan hasil imbang, sehingga melakukan pergantian pada menit ke-73 dengan memasukkan Abdulrahman Al-Dossari menggantikan Cortagarena, kemudian Mohammed Sawaan masuk pada menit ke-78 menggantikan Abdulaziz Al-Aliwa.
Pada menit ke-83, Al-Ahli berupaya merebut kembali kendali pertandingan melalui tendangan sudut yang dieksekusi Spertsyan, tetapi lini belakang Al-Khaleej mampu menghalau sundulan Roger Ibanez, lalu menggagalkan percobaan Bondarenko di dalam kotak penalti pada menit ke-84. Ketika Al-Ahli tampak dekat untuk melanjutkan tekanannya, momen penentu justru datang pada menit ke-85. Ramzi Sowlan mengirimkan bola kepada Julian Dominguez, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat ke dalam gawang Al-Ahli, mengembalikan keunggulan Al-Khaleej menjadi 2-1.
Al-Ahli memasukkan Abdullah Radif menggantikan Bondarenko pada menit ke-87, dan mengintensifkan percobaannya pada waktu tambahan; sundulan Radif melenceng di samping gawang pada menit ke-90, sebelum Hamed Al-Shanqiti menggagalkan sundulan lain darinya pada menit ke-90+1, dan Spertsyan pun gagal menemui sasaran dengan tembakan dari luar kotak penalti.
Namun, Al-Khaleej memastikan kemenangan pada menit ke-90+2, ketika Cuba Da Costa menyiapkan bola untuk Mohammed Sawaan, yang melepaskan tembakan dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti ke sudut kanan bawah, menandai gol ketiga dan menutup pintu bagi setiap upaya kebangkitan Al-Ahli, sehingga tim "Al-Rass" meraih tiga poin dan menciptakan kejutan pertama menghadapi tim-tim besar Liga Roshn.
Dengan kemenangan berharga ini, Al-Khaleej naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Profesional Roshn Arab Saudi dengan koleksi 8 poin, sementara Al-Ahli melorot ke peringkat keenam dengan 6 poin.