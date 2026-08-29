Video: Akhir yang gila, Al-Khaleej mengejutkan Al-Ahli dengan tiga gol

Pertandingan dibuka dengan keputusan wasit yang mencolok dari Shukri Al-Hanfoush pada menit keempat, ketika wasit menggunakan teknologi video untuk meninjau klaim penalti Al-Ahli, sebelum akhirnya diputuskan tidak ada penalti.

Pertandingan sempat terhenti pada menit ketujuh akibat cedera Trincao, sebelum Al-Ahli kembali mengancam gawang Al-Khaleej. Artem Bondarenko melepaskan percobaan dari luar kotak penalti pada menit ke-11, tetapi terbentur pertahanan, lalu pemain yang sama menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-23 setelah umpan dari Toney, karena tendangannya melambung di atas gawang.

Setelah permainan dilanjutkan usai jeda minum air pada menit ke-24, Al-Khaleej mulai menembus area pertahanan Al-Ahli. Pada menit ke-32, tuan rumah menerjemahkan tekanan mereka menjadi gol keunggulan, ketika Cuba Da Costa mengirim bola kepada Iker Kortajarena di dalam kotak penalti, dan gelandang itu menendang dengan kaki kirinya ke sudut kanan bawah gawang Al-Ahli.

Al-Ahli membalas dengan sejumlah percobaan yang terpencar, yang paling mencolok adalah tendangan Trincao yang diblok pertahanan pada menit ke-36, lalu sundulan Ivan Toney yang melintas di samping gawang pada menit ke-45+3, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Al-Khaleej 1-0.