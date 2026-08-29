Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Akhir yang gila, Al-Khaleej mengejutkan Al-Ahli dengan tiga gol

Al Kholood vs Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kekalahan pertama Al-Raqi di Liga Roshn!

Tim Al-Kholood meraih kemenangan mengejutkan atas tamunya Al-Ahli dengan skor 3-1, Sabtu, dalam pekan keempat Liga Roshn Saudi untuk profesional, dalam pertandingan yang menyaksikan pembatalan penalti di awal laga setelah peninjauan teknologi video, kemudian akhir menyerang yang menentukan bagi tuan rumah.

Al-Ahli gagal membangun keunggulan atas gol Ivan Toney pada menit ke-66, ketika mereka menyamakan kedudukan lewat gol serupa, sebelum Al-Kholood mengejutkan mereka dengan gol Julian Dominguez pada menit ke-85, kemudian tembakan Mohammed Sowan pada waktu tambahan (menit ke-90+2).

  • VAR di menit awal dan gol yang mengubah jalannya laga

    Pertandingan dibuka dengan keputusan wasit yang mencolok dari Shukri Al-Hanfoush pada menit keempat, ketika wasit menggunakan teknologi video untuk meninjau klaim penalti Al-Ahli, sebelum akhirnya diputuskan tidak ada penalti.

    Pertandingan sempat terhenti pada menit ketujuh akibat cedera Trincao, sebelum Al-Ahli kembali mengancam gawang Al-Khaleej. Artem Bondarenko melepaskan percobaan dari luar kotak penalti pada menit ke-11, tetapi terbentur pertahanan, lalu pemain yang sama menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-23 setelah umpan dari Toney, karena tendangannya melambung di atas gawang.

    Setelah permainan dilanjutkan usai jeda minum air pada menit ke-24, Al-Khaleej mulai menembus area pertahanan Al-Ahli. Pada menit ke-32, tuan rumah menerjemahkan tekanan mereka menjadi gol keunggulan, ketika Cuba Da Costa mengirim bola kepada Iker Kortajarena di dalam kotak penalti, dan gelandang itu menendang dengan kaki kirinya ke sudut kanan bawah gawang Al-Ahli.

    Al-Ahli membalas dengan sejumlah percobaan yang terpencar, yang paling mencolok adalah tendangan Trincao yang diblok pertahanan pada menit ke-36, lalu sundulan Ivan Toney yang melintas di samping gawang pada menit ke-45+3, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Al-Khaleej 1-0.

    Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

    • Iklan

  • Tony mengembalikan Al Ahly, dan pergantian pemain mengangkat tempo

    Al-Ahli memasukkan Mohamed Abdel Rahman menggantikan Rayan Hamed pada awal babak kedua, dan tim mulai memberikan tekanan lebih besar hingga memperoleh tendangan sudut pada menit ke-50. Kemudian Trincao menyia-nyiakan peluang dari luar kotak penalti pada menit ke-64. Al-Ahli melakukan dua pergantian tambahan pada menit yang sama, dengan masuknya Saleh Abu Al-Shamat menggantikan Firas Al-Buraikan, dan Zakaria Hawsawi menggantikan Saad Yaslam, sebelum akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dua menit berselang. 

    Pada menit ke-66, Eduard Spertsyan menciptakan gol penyeimbang lewat umpan kepada Ivan Toney, yang melepaskan tendangan dengan kaki kanannya dari sisi kanan kotak penalti ke tengah gawang, mencetak gol pertama Al-Ahli.

    Al-Ahli terus mencari gol unggulan, tetapi Saleh Abu Al-Shamat menyia-nyiakan sundulan dari dalam kotak penalti pada menit ke-68 setelah umpan silang dari Trincao, lalu disusul oleh Spertsyan dengan tendangan kaki kiri yang melenceng di samping gawang.

  • Akhir yang gila: Al-Khaleej meraih kejutan

    Al-Khaleej tidak puas hanya dengan mempertahankan hasil imbang, sehingga melakukan pergantian pada menit ke-73 dengan memasukkan Abdulrahman Al-Dossari menggantikan Cortagarena, kemudian Mohammed Sawaan masuk pada menit ke-78 menggantikan Abdulaziz Al-Aliwa.

    Pada menit ke-83, Al-Ahli berupaya merebut kembali kendali pertandingan melalui tendangan sudut yang dieksekusi Spertsyan, tetapi lini belakang Al-Khaleej mampu menghalau sundulan Roger Ibanez, lalu menggagalkan percobaan Bondarenko di dalam kotak penalti pada menit ke-84. Ketika Al-Ahli tampak dekat untuk melanjutkan tekanannya, momen penentu justru datang pada menit ke-85. Ramzi Sowlan mengirimkan bola kepada Julian Dominguez, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat ke dalam gawang Al-Ahli, mengembalikan keunggulan Al-Khaleej menjadi 2-1.

    Al-Ahli memasukkan Abdullah Radif menggantikan Bondarenko pada menit ke-87, dan mengintensifkan percobaannya pada waktu tambahan; sundulan Radif melenceng di samping gawang pada menit ke-90, sebelum Hamed Al-Shanqiti menggagalkan sundulan lain darinya pada menit ke-90+1, dan Spertsyan pun gagal menemui sasaran dengan tembakan dari luar kotak penalti.

    Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiketmu sekarang!

    Namun, Al-Khaleej memastikan kemenangan pada menit ke-90+2, ketika Cuba Da Costa menyiapkan bola untuk Mohammed Sawaan, yang melepaskan tembakan dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti ke sudut kanan bawah, menandai gol ketiga dan menutup pintu bagi setiap upaya kebangkitan Al-Ahli, sehingga tim "Al-Rass" meraih tiga poin dan menciptakan kejutan pertama menghadapi tim-tim besar Liga Roshn.

    Dengan kemenangan berharga ini, Al-Khaleej naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Profesional Roshn Arab Saudi dengan koleksi 8 poin, sementara Al-Ahli melorot ke peringkat keenam dengan 6 poin.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Saudi Pro League
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK