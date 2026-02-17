Getty
Victor Osimhen menuduh Napoli 'menganggap saya seperti anjing' saat ia menanggapi video TikTok yang bernada rasis
Juventus ingin merekrut bintang Nigeria Osimhen.
Antonio Conte, yang telah terbukti sukses, mengambil alih Napoli pada musim panas 2024 dan ingin Osimhen tetap di Stadio Diego Armando Maradona. Pemain berusia 27 tahun itu sudah memutuskan pada saat itu bahwa dia akan pindah, dengan Juventus berusaha untuk mempertahankannya di sepak bola Italia.
Penyerang asal Nigeria itu mengatakan kepada Gazzetta dello Sport: “Saya bisa saja berada di dua klub Serie A teratas lainnya hari ini. [Mantan direktur Juventus] Giuntoli menelepon saya untuk mengajak saya ke Juventus sebelum negosiasi dengan Galatasaray dimulai. Saya berbicara dengan beberapa orang dari klub tersebut. Mereka menunjukkan minat, tetapi saya tahu bahwa dia [Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis] tidak akan membiarkan saya pergi. Bagaimanapun, minat itu pasti ada. Dan ketika Juventus menelepon, terlepas dari segala hal, Anda duduk dan mendengarkan.”
Bagaimana reaksi Osimhen terhadap video rasis yang diunggah oleh Napoli
Hubungan Osimhen dengan bos Napoli, De Laurentiis, telah memburuk saat kesepakatan pinjaman awal dengan raksasa Turki Galatasaray disepakati. Ia menjadi top skor Serie A pada musim 2022-23 dengan mencetak 31 gol di semua kompetisi, namun situasinya memburuk dengan cepat.
Pada September 2023, Napoli secara terbuka mengejek Osimhen di saluran media sosial mereka setelah melihatnya gagal mengeksekusi penalti melawan Bologna. Isi postingan tersebut menuai banyak kritik dan membuat Osimhen mempertimbangkan opsi-opsinya.
Dia menambahkan: “Saya merasa sedih untuk para penggemar, juga karena saya tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan datang ke rumah saya meminta penjelasan. Saya meminta mereka untuk menempatkan diri mereka di posisi saya. Setelah Napoli mengunggah video itu di TikTok, sesuatu pecah.
“Siapa pun bisa gagal mengeksekusi penalti, dan siapa pun bisa diejek karena itu. Napoli melakukannya hanya kepada saya, dan dengan sindiran tertentu. Saya menjadi korban hinaan rasial, dan saya membuat keputusan. Saya ingin pergi. Saya menghapus foto-foto saya mengenakan jersey Napoli dari Instagram, dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikkan fans melawan saya. Dan untuk berpikir bahwa, bagi saya, anak perempuan saya lebih Neapolitan daripada Nigeria.
“Tidak ada yang pernah meminta maaf secara terbuka atas apa yang terjadi. Setelah video terkenal itu, Edoardo De Laurentiis menelepon saya beberapa kali. Itu saja. Sementara itu, beredar rumor bahwa saya datang terlambat ke latihan, dan bahwa saya bertengkar dengan rekan setim. Semua itu bohong. Saya menyesal untuk para penggemar, tapi saya mengerti dan mengagumi mereka: mereka mendukung klub, apa pun yang terjadi. Bagi mereka, Napoli lebih penting dari segalanya.”
Osimhen menandatangani kontrak baru tetapi tetap pindah.
Osimhen memang menandatangani perpanjangan kontrak dengan Napoli pada Desember 2023, tetapi syarat-syarat tersebut hanya disepakati untuk menjaga nilai transfernya tetap tinggi. Dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan di Naples.
Dia melanjutkan: “Kami memiliki kesepakatan gentlemen yang memungkinkan saya untuk pergi pada musim panas berikutnya, tetapi komitmen tersebut tidak sepenuhnya dihormati oleh pihak lain. Mereka mencoba mengirim saya ke mana saja untuk bermain, tetapi mereka memperlakukan saya seperti anjing. Pergi ke sini, pergi ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Saya bekerja keras untuk membangun karier saya, dan saya tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Saya bukan boneka.”
Conte tidak berhasil meyakinkan Osimhen untuk tetap tinggal. Dia menambahkan tentang pembicaraan tersebut: “Tentu saja, meskipun beberapa orang mengatakan dia tidak ingin saya. Apakah kita serius? Pelatih mana yang pada saat itu tidak ingin saya? Begitu dia tiba, Conte memanggil saya ke kantornya dan mengatakan dia menyadari situasi tersebut, tetapi meskipun demikian, dia ingin saya tetap tinggal.
“Saya mengatakan bahwa saya ingin bekerja dengannya, tetapi saya sudah membuat keputusan: saya tidak ingin terus bekerja di tempat di mana saya tidak merasa bahagia.”
Osimhen telah menemukan kembali senyumnya di Turki.
Osimhen kini tengah menikmati musim keduanya bersama Gala, setelah transfer permanennya disetujui, dengan 52 gol yang dicetaknya dalam 63 penampilan.
Dia berbicara tentang masa baktinya di Turki: “Saya menemukan klub dan kota yang saya cintai. Mungkin itu adalah keberuntungan. Begitu Anda tiba di Istanbul, Anda akan memahami mengapa siapa pun yang pernah bermain di sini jatuh cinta pada tim dan orang-orangnya. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya.”
