Victor Osimhen menuduh Napoli 'menganggap saya seperti anjing' saat ia menanggapi video TikTok yang bernada rasis

Hubungan Osimhen dengan bos Napoli, De Laurentiis, telah memburuk saat kesepakatan pinjaman awal dengan raksasa Turki Galatasaray disepakati. Ia menjadi top skor Serie A pada musim 2022-23 dengan mencetak 31 gol di semua kompetisi, namun situasinya memburuk dengan cepat.

Pada September 2023, Napoli secara terbuka mengejek Osimhen di saluran media sosial mereka setelah melihatnya gagal mengeksekusi penalti melawan Bologna. Isi postingan tersebut menuai banyak kritik dan membuat Osimhen mempertimbangkan opsi-opsinya.

Dia menambahkan: “Saya merasa sedih untuk para penggemar, juga karena saya tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan datang ke rumah saya meminta penjelasan. Saya meminta mereka untuk menempatkan diri mereka di posisi saya. Setelah Napoli mengunggah video itu di TikTok, sesuatu pecah.

“Siapa pun bisa gagal mengeksekusi penalti, dan siapa pun bisa diejek karena itu. Napoli melakukannya hanya kepada saya, dan dengan sindiran tertentu. Saya menjadi korban hinaan rasial, dan saya membuat keputusan. Saya ingin pergi. Saya menghapus foto-foto saya mengenakan jersey Napoli dari Instagram, dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikkan fans melawan saya. Dan untuk berpikir bahwa, bagi saya, anak perempuan saya lebih Neapolitan daripada Nigeria.

“Tidak ada yang pernah meminta maaf secara terbuka atas apa yang terjadi. Setelah video terkenal itu, Edoardo De Laurentiis menelepon saya beberapa kali. Itu saja. Sementara itu, beredar rumor bahwa saya datang terlambat ke latihan, dan bahwa saya bertengkar dengan rekan setim. Semua itu bohong. Saya menyesal untuk para penggemar, tapi saya mengerti dan mengagumi mereka: mereka mendukung klub, apa pun yang terjadi. Bagi mereka, Napoli lebih penting dari segalanya.”