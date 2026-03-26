Fabio Gallo Vicenza 2025-2026
Claudio D'Amato

Diterjemahkan oleh

Vicenza vs. Union Brescia: Susunan Pemain, Tempat Menonton di TV dan Streaming

Serie C
LR Vicenza vs Union Brescia
LR Vicenza
Union Brescia

Pertandingan antara pemuncak klasemen dan peringkat kedua: pada pekan ke-34 Grup A Serie C, Vicenza yang sudah memastikan promosi akan berhadapan dengan Union Brescia. Simak informasi lengkap mengenai susunan pemain, saluran TV, dan siaran langsung streaming.

Vicenza memang sudah dipastikan promosi ke Serie B, namun laga melawan Union Brescia tetap menjadi pertandingan seru yang patut dinantikan.

Tim peringkat pertama dan kedua Grup A Serie C akan bertanding pada pekan ke-34, dengan Biancorossi yang telah memastikan promosi lebih awal berkat musim yang dominan, sementara Rondinelle harus mempertahankan posisinya—yang krusial untuk lolos ke playoff—dari kejaran Lecco dan Trento.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang Vicenza vs Brescia: susunan pemain, saluran TV tempat menontonnya, dan siaran streaming pertandingan.

  • VICENZA vs UNION BRESCIA: Saluran TV dan Siaran Langsung Streaming

    • Pertandingan: Vicenza vs Union Brescia

    • Tanggal: Minggu, 29 Maret 2026

    • Waktu: 14.30

    • Saluran TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), dan siaran gratis di Teletutto (12 DTT di Lombardia)

    • Streaming: NOW, Sky Go, situs web Teletutto

  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI

    VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Stuckler, Capello. Pelatih: Gallo.

    UNION BRESCIA (3-5-2): Gori; Armati, Sorensen, Rizzo; Marras, Mallamo, Lamesta, De Maria, Boci; Cazzadori, Balestrero. Pelatih: Corini.

  • DI MANA MENONTON VICENZA VS UNION BRESCIA DI TV

    Pertandingan Vicenza-Union Brescia akan disiarkan di Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), dan secara gratis di Teletutto (saluran 12 TV digital terestrial di Lombardia).

  • VICENZA VS UNION BRESCIA: SIARAN LANGSUNG

    Pertandingan Vicenza vs. Union Brescia dapat disaksikan secara streaming baik melalui NOW maupun Sky Go, serta di Teletutto.it.

Serie C
LR Vicenza crest
LR Vicenza
LRV
Union Brescia crest
Union Brescia
BRE