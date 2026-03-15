Verona vs Genoa, penilaian pemain dari CM

Setelah babak pertama yang berjalan lambat, pada babak kedua tim berhasil menguasai permainan dan membawa pulang tiga poin yang sangat penting untuk target bertahan di liga, sekaligus meraih kemenangan tandang setelah sekian lama.

Bijlow 6: tidak banyak mendapat tekanan dan jarang diuji oleh lawan.

Marcandalli 6,5: penampilan yang solid, tidak ragu untuk maju ke sayapnya dan menjaga pertahanan dengan baik.

Ostigard 7,5: benar-benar tampil gemilang. Di lini belakang, ia menetralkan Orban dan di kotak penalti lawan, ia mencetak gol sundulan untuk mengunci kemenangan.

Vasquez 6,5: mengendalikan berbagai situasi permainan dengan baik, serta menunjukkan organisasi yang solid.

Ellertsson 7: duri dalam daging bagi penyerang lawan, ia selalu menghalangi permainan Bowie dan rekan-rekannya.

Malinovsky 6: penampilan naik-turun, yang secara keseluruhan bisa dianggap memadai. Mungkin ia masih kurang sedikit ketepatan.(dari menit 26 babak kedua, Amorim 6: masuk dengan baik ke dalam permainan, menonjol dalam serangan balik.)

Frendrup 6,5: selalu aktif di tengah aksi, menggerakkan bola dengan cepat, dan berkoordinasi baik dengan rekan-rekan di lini tengah.

Messias 7: berlari banyak, menguasai seluruh sayap. Serangannya satu lawan satu cukup baik. Keluar dalam keadaan kelelahan. (Mulai menit ke-43 babak kedua, Martin: s.v.)

Sabelli 5,5: performa menurun dibandingkan penampilan sebelumnya, sedikit kurang akurat dalam umpan. (Mulai menit ke-14 babak kedua, Norton-Cuffy 6,5: masuk dengan baik ke dalam permainan, melayani rekan-rekannya, dan berhasil mengubah serangan dari defensif menjadi ofensif.)

Colombo 6: karakter yang baik, secara keseluruhan memadai. (Mulai menit 34 babak kedua: Ekhator: s.v.)

Ekuban 5,5: butuh lebih banyak ketajaman di depan gawang, sedikit kaku dan pemalu. (Mulai menit 15 babak kedua: Vitinha 7: masuk dan mengubah jalannya pertandingan dalam beberapa menit. Dampak yang sangat penting hari ini, yang membalas kepercayaan pelatihnya.)

Pelatih De Rossi 7: Genoa terorganisir dengan baik dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dari bangku cadangan, ia juga berhasil menemukan pemain pengganti yang sangat baik.

