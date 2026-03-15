Verona vs Genoa, penilaian pemain dari CM

Verona-Genoa 0-2, penilaian pemain dari CM
VERONABabak pertama cukup terkendali, namun kemudian pertahanan mulai goyah dan tampak sangat kewalahan hari ini. Orban di lini depan kurang berkontribusi, tim hanya selamat dengan susah payah. Kini harapan untuk lolos dari degradasi semakin menjauh.
Montipò 5: banyak kesulitan hari ini dan ketidakakuratan terutama dalam mengantisipasi bola-bola tinggi serta saat keluar dari area penalti.
Nelsson 5,5: banyak kesalahan teknis dan kurang akurat dalam serangan balik.
Edmundsson 5: sering membiarkan penyerang lawan lepas dan tidak bisa menutup ruang seperti seharusnya.
Valentini 5: kesulitan terutama dalam duel fisik, sering dikalahkan dalam duel udara.
Oyegoke 4,5: lambat dan mudah ditebak, kehilangan bola-bola penting. Diganti sudah di akhir babak pertama.(mulai menit ke-1 babak kedua, Belghali 5,5: selain beberapa serangan balik yang menjanjikan, kontribusinya terlalu minim.)
Akpa Akpro 6: menunjukkan semangat, meski sering kurang didukung rekan-rekannya.
Gagliardini 6: di lini tengah melakukan yang terbaik, mencoba membuka ruang dan membangun serangan untuk penyerang, namun mereka gagal memanfaatkannya.
Harroui 5: saat masuk ke area lawan, ia selalu terlalu terburu-buru dan kurang akurat dalam umpan vertikal. (dari menit ke-20 babak kedua Suslov 5,5: selain beberapa peluang di akhir pertandingan, sisanya minim kontribusi.)
Frese 6: berlari banyak, terkadang juga untuk rekan-rekan penyerang. Ia mencoba beberapa tendangan dari luar kotak penalti dan tidak lebih dari itu. (Mulai menit ke-40 babak kedua: Sarr: s.v.)
Bowie 6: ia menunjukkan performa yang sedikit lebih baik daripada rekan penyerangnya. Terlalu terisolasi, ia tidak bisa berbuat banyak.
Orban 5: penampilan yang sangat kurang memuaskan dan ketika ia absen, seluruh tim pun terpengaruh. Lambat dan mudah ditebak, dia diredam oleh pertahanan lawan. (Mulai menit ke-41 babak kedua, Mosquera: s.v.)
Pelatih Sammarco 5,5: Verona selalu sangat kesulitan menghadapi tendangan bebas dan secara umum dalam fase pertahanannya. Pergantian pemain tidak banyak membantu.
GENOA
Setelah babak pertama yang berjalan lambat, pada babak kedua tim berhasil menguasai permainan dan membawa pulang tiga poin yang sangat penting untuk target bertahan di liga, sekaligus meraih kemenangan tandang setelah sekian lama.
Bijlow 6: tidak banyak mendapat tekanan dan jarang diuji oleh lawan.
Marcandalli 6,5: penampilan yang solid, tidak ragu untuk maju ke sayapnya dan menjaga pertahanan dengan baik.
Ostigard 7,5: benar-benar tampil gemilang. Di lini belakang, ia menetralkan Orban dan di kotak penalti lawan, ia mencetak gol sundulan untuk mengunci kemenangan.
Vasquez 6,5: mengendalikan berbagai situasi permainan dengan baik, serta menunjukkan organisasi yang solid.
Ellertsson 7: duri dalam daging bagi penyerang lawan, ia selalu menghalangi permainan Bowie dan rekan-rekannya.
Malinovsky 6: penampilan naik-turun, yang secara keseluruhan bisa dianggap memadai. Mungkin ia masih kurang sedikit ketepatan.(dari menit 26 babak kedua, Amorim 6: masuk dengan baik ke dalam permainan, menonjol dalam serangan balik.)
Frendrup 6,5: selalu aktif di tengah aksi, menggerakkan bola dengan cepat, dan berkoordinasi baik dengan rekan-rekan di lini tengah.
Messias 7: berlari banyak, menguasai seluruh sayap. Serangannya satu lawan satu cukup baik. Keluar dalam keadaan kelelahan. (Mulai menit ke-43 babak kedua, Martin: s.v.)
Sabelli 5,5: performa menurun dibandingkan penampilan sebelumnya, sedikit kurang akurat dalam umpan. (Mulai menit ke-14 babak kedua, Norton-Cuffy 6,5: masuk dengan baik ke dalam permainan, melayani rekan-rekannya, dan berhasil mengubah serangan dari defensif menjadi ofensif.)
Colombo 6: karakter yang baik, secara keseluruhan memadai. (Mulai menit 34 babak kedua: Ekhator: s.v.)
Ekuban 5,5: butuh lebih banyak ketajaman di depan gawang, sedikit kaku dan pemalu. (Mulai menit 15 babak kedua: Vitinha 7: masuk dan mengubah jalannya pertandingan dalam beberapa menit. Dampak yang sangat penting hari ini, yang membalas kepercayaan pelatihnya.)
Pelatih De Rossi 7: Genoa terorganisir dengan baik dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dari bangku cadangan, ia juga berhasil menemukan pemain pengganti yang sangat baik.