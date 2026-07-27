Verona membidik kembali langsung ke Serie A di bawah arahan pelatih Baroni. Idenya adalah menjalani bursa transfer yang ambisius dengan perekrutan yang tepat sasaran dan berkualitas tinggi. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, negosiasi untuk pemain yang tahu cara membuat perbedaan di kompetisi kasta kedua seperti mantan pemain Juventus kelahiran 2001, Mattia Compagnon, kini sudah memasuki tahap akhir. Venezia akan menerima 2 juta euro ditambah persentase tinggi dari penjualan kembali di masa depan.