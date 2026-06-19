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Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Verona, Baroni resmi bergabung setelah putus kontrak dengan Torino

Hellas Verona
Transfers
Torino
M. Baroni

Mantan pelatih Granata kembali menduduki bangku cadangan tim Scaligeri

Sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi klub Granata, "Torino Football Club mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri kontrak dengan pelatih Marco Baroni secara damai. Klub mengucapkan yang terbaik bagi Baroni dalam kelanjutan kariernya".


Untuk posisi pelatih Torino, setelah masa kepemimpinan Roberto D'Aversa pasca pemecatan Baroni, Ignazio Abate telah dipilih.


Sementara itu, Baroni kembali ke Verona, sebagaimana tercantum di situs web Hellas: "Verona - Hellas Verona FC mengumumkan bahwa mulai 1 Juli, kepelatihan Tim Utama dipercayakan kepada Marco Baroni, yang telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2028, dengan opsi perpanjangan hingga 2029.


Lahir di Firenze pada 11 September 1963, pelatih ini kembali ke bangku cadangan Hellas setelah pengalamannya pada musim 2023/24, yang berakhir dengan keberhasilan mempertahankan status di Serie A dan finis di peringkat ke-13 klasemen. Sebelumnya, ia pernah menjadi bagian dari staf pelatih Gialloblù pada musim 2002/03, sebagai asisten Alberto Malesani".


  • Pernyataan tersebut berlanjut: "Hubungannya dengan Verona bermula saat ia masih menjadi pemain: Baroni memang pernah membela tim berbalut seragam kuning-biru tersebut dari tahun 1995 hingga 1998, dengan mencatatkan 93 penampilan dan 9 gol di Serie A, Serie B, dan Coppa Italia.


    Selama kariernya sebagai pelatih, ia berhasil membawa dua tim promosi ke Serie A, yaitu Benevento pada musim 2016/17 dan Lecce pada musim 2021/22. Di kasta tertinggi, ia juga berhasil menyelamatkan Lecce dan Hellas Verona dari degradasi.


    Hellas Verona FC mengucapkan selamat datang yang hangat kepada Pelatih Marco Baroni dan seluruh anggota stafnya, serta mendoakan kesuksesan dalam tugas mereka."


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