Sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi klub Granata, "Torino Football Club mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri kontrak dengan pelatih Marco Baroni secara damai. Klub mengucapkan yang terbaik bagi Baroni dalam kelanjutan kariernya".





Untuk posisi pelatih Torino, setelah masa kepemimpinan Roberto D'Aversa pasca pemecatan Baroni, Ignazio Abate telah dipilih.





Sementara itu, Baroni kembali ke Verona, sebagaimana tercantum di situs web Hellas: "Verona - Hellas Verona FC mengumumkan bahwa mulai 1 Juli, kepelatihan Tim Utama dipercayakan kepada Marco Baroni, yang telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2028, dengan opsi perpanjangan hingga 2029.





Lahir di Firenze pada 11 September 1963, pelatih ini kembali ke bangku cadangan Hellas setelah pengalamannya pada musim 2023/24, yang berakhir dengan keberhasilan mempertahankan status di Serie A dan finis di peringkat ke-13 klasemen. Sebelumnya, ia pernah menjadi bagian dari staf pelatih Gialloblù pada musim 2002/03, sebagai asisten Alberto Malesani".



