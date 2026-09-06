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FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VENEZIAAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Venezia, ironi pahit untuk Stroppa: "Kami mengira pertandingan dimulai pukul 16.00"

Venezia
G. Stroppa

Pelatih itu berbicara setelah kekalahan timnya di Frosinone

Giovanni Stroppa, pelatih Venezia, berbicara setelah kekalahan timnya di markas Frosinone: "Kami tidak masuk ke pertandingan, kami mengira laga dimulai pukul 16.00, tetapi kami sudah tertinggal 2-0. Kami tahu kekuatan Frosinone yang benar-benar sangat menekan dalam duel-duel, kami tidak mampu menahan mereka. Dalam hal ini tidak ada komentar yang perlu disampaikan".


  • Pelatih Venezia itu melanjutkan, seperti dilaporkan Sportmediaset: "Lalu ada tim yang benar-benar tampil di lapangan, yang mampu memenangkan duel-duel dan kami menang berkat kualitas para pemain. Menurut saya ada penalti untuk Adams saat kami tertinggal 2-1; dan pada skor 2-2 Hainaut berhadapan satu lawan satu dengan kiper lalu menendang ke luar. Kami kebobolan gol 3-2 dengan cara yang bodoh dan pulang dengan hasil negatif, itu disayangkan. Saya kesal karena bisa mengejar pertandingan seperti itu lalu kalah membuat saya terganggu".

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