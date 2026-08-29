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Juan Jesus NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Venezia datangkan Juan Jesus yang berstatus bebas transfer

Venezia

Bek datang untuk Stroppa

Venezia segera mengambil langkah antisipasi setelah cedera yang dialami Franjic, dengan kedatangan pemain bebas transfer Juan Jesus, yang datang usai menjalani pengalaman penting di Serie A bersama Roma, Inter, dan Napoli.

  • Bek asal Brasil itu sempat mendapat tawaran lain dari luar negeri, tetapi kini telah menerima proposal dari Venezia, seperti dikonfirmasi Triveneto Goal dan dikonfirmasi Alfredo Pedullà.

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