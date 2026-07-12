Venesia, resmi: 36 pemain mengikuti pemusatan latihan

Venezia FC secara resmi membuka musim 2026/27 dengan pemusatan latihan musim panas tradisional di Falcade, di pegunungan Dolomiti, Belluno. Di sini, tim akan menjalani dua sesi latihan setiap hari untuk membangun fondasi persiapan menjelang kejuaraan baru.





Sebagaimana tercantum di situs web klub asal Venesia tersebut, ada 36 pemain yang hari ini berangkat menuju lokasi pemusatan latihan, yang akan bergabung dengan Yeboah dalam beberapa hari ke depan, setelah ia menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia. Masa pemusatan latihan di Falcade akan berakhir pada Sabtu, 25 Juli.



