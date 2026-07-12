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Giovanni StroppaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Venesia, resmi: 36 pemain mengikuti pemusatan latihan

Venezia
G. Stroppa
Serie A

Daftar pemain yang dipanggil oleh Stroppa untuk pemusatan latihan

Venezia FC secara resmi membuka musim 2026/27 dengan pemusatan latihan musim panas tradisional di Falcade, di pegunungan Dolomiti, Belluno. Di sini, tim akan menjalani dua sesi latihan setiap hari untuk membangun fondasi persiapan menjelang kejuaraan baru.


Sebagaimana tercantum di situs web klub asal Venesia tersebut, ada 36 pemain yang hari ini berangkat menuju lokasi pemusatan latihan, yang akan bergabung dengan Yeboah dalam beberapa hari ke depan, setelah ia menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia. Masa pemusatan latihan di Falcade akan berakhir pada Sabtu, 25 Juli.


  • DAFTAR

    Penjaga gawang:

    Matteo Grandi, Alessio Pozzi, Filip Stankovic.


    Bek:

    Armel Bella Kotchap, Thierry Correia, Bartol Franjic, Alejando Gomes Furtado, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Junior Ligue, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibe, Michael Venturi.


    Gelandang:

    Toma Basic, Lorenzo Berardi, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Marko Farji, Thorir Helgason, Nunzio Lella, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Perez.


    Penyerang:

    Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad, Daniel Fila, Lion Lauberbach, Alvin Okoro, Albion Rrahmani, Mohamed Malang Toure.




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