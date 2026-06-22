Michael Svoboda hengkang dari Venezia. Bek asal Austria kelahiran 1998 ini akan bermain di Liga Premier musim depan, membela Brighton. Klub asal Inggris tersebut telah menggunakan klausul pelepasan senilai 6 juta euro yang tercantum dalam kontrak yang mengikat kapten Venezia itu dengan klub berwarna oranye-hijau tersebut.
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Venesia: Michael Svoboda bergabung dengan Brighton, yang membayar klausul pelepasan
Klub asal Venesia itu terkejut dan merasa cukup kesal: mereka tidak berhasil berkomunikasi dengan sang pemain maupun agennya, yang telah mencapai kesepakatan dengan Brighton. Saat ini, Svoboda sedang bertanding di Amerika bersama timnas Austria dalam ajang Piala Dunia.