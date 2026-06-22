Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Austria v Kazakhstan - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B3Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Venesia: Michael Svoboda bergabung dengan Brighton, yang membayar klausul pelepasan

Brighton & Hove Albion
Transfers
Venezia

Michael Svoboda hengkang dari Venezia. Bek asal Austria kelahiran 1998 ini akan bermain di Liga Premier musim depan, membela Brighton. Klub asal Inggris tersebut telah menggunakan klausul pelepasan senilai 6 juta euro yang tercantum dalam kontrak yang mengikat kapten Venezia itu dengan klub berwarna oranye-hijau tersebut.

  • Klub asal Venesia itu terkejut dan merasa cukup kesal: mereka tidak berhasil berkomunikasi dengan sang pemain maupun agennya, yang telah mencapai kesepakatan dengan Brighton. Saat ini, Svoboda sedang bertanding di Amerika bersama timnas Austria dalam ajang Piala Dunia.

    • Iklan