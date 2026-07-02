Venesia, kedatangan Thierry Correia sudah resmi: siapa dia dan berapa biayanya

Venezia tampil sangat aktif pada hari-hari awal bursa transfer musim panas ini. Tim yang baru saja promosi ke Serie A ini secara resmi mengumumkan rekrutan kedelapan mereka dan hari ini telah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya merekrut penyerang tengah Sparta Praha, Albion Rrahmani. Lini serang memang menjadi prioritas utama bagi jajaran manajemen klub asal Venesia ini, namun tidak hanya itu; mereka juga mengumumkan perekrutan bek sayap Thierry Correia.