Venezia tampil sangat aktif pada hari-hari awal bursa transfer musim panas ini. Tim yang baru saja promosi ke Serie A ini secara resmi mengumumkan rekrutan kedelapan mereka dan hari ini telah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya merekrut penyerang tengah Sparta Praha, Albion Rrahmani. Lini serang memang menjadi prioritas utama bagi jajaran manajemen klub asal Venesia ini, namun tidak hanya itu; mereka juga mengumumkan perekrutan bek sayap Thierry Correia.
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Venesia, kedatangan Thierry Correia sudah resmi: siapa dia dan berapa biayanya
SIARAN PERS
Berikut ini pernyataan yang diterbitkan oleh Venezia: “Venezia FC mengumumkan perekrutan bek Thierry Rendall Correia, yang telah menandatangani kontrak dengan klub berwarna oranye-hitam-hijau tersebut hingga akhir musim 26/27 dengan opsi perpanjangan otomatis jika terpenuhi syarat-syarat tertentu”.
SIAPAKAH THIERRY CORREIA?
Thierry Correia adalah seorang bek sayap kanan kelahiran tahun 1999 yang meniti karier sepak bolanya di akademi muda Sporting Lisbon, di mana ia juga telah tampil dalam 7 pertandingan bersama tim utama. Pada musim panas 2019, pemain yang diwakili oleh Jorge Mendes ini pindah ke Valencia dengan nilai transfer 12 juta euro: di Spanyol, ia telah tampil dalam total 160 pertandingan dan mencetak 2 gol.