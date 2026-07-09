Venesia, kedatangan Albion Rrahmani dari Sparta Praha telah resmi

"Pada musim 2023/24, ia pindah ke FC Rapid 1923, di mana ia mencetak 18 gol dan memberikan 6 assist di semua kompetisi.





Pada musim 2024/25, ia bergabung dengan Sparta Praha. Bersama klub asal Ceko tersebut, ia mencatatkan total 83 penampilan, mencetak 26 gol, dan memberikan 6 assist.





Selama kariernya di kompetisi Eropa, ia telah mencatatkan total 6 penampilan dan 1 gol di Liga Champions UEFA, 5 penampilan dan 1 gol di babak kualifikasi Liga Champions UEFA, 13 penampilan, 1 gol, dan 3 assist di Liga Konferensi UEFA, serta 14 penampilan, 12 gol, dan 1 assist di babak kualifikasi Liga Konferensi UEFA.





Sejak 2023, ia membela tim nasional senior Kosovo, di mana ia telah mencatatkan 25 penampilan dan mencetak 7 gol."



