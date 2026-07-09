Venezia telah mengumumkan secara resmi kedatangan Albion Rrahmani dari Sparta Praha. Berikut pernyataan resminya: "Venezia FC mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh hak atas jasa pemain penyerang Albion Rrahmani secara permanen dari Sparta Praha. Pemain tersebut telah menandatangani kontrak dengan klub berwarna oranye-hitam-hijau ini hingga 30 Juni 2029. Lahir di Podujevë (Kosovo) pada 31 Agustus 2000, Rrahmani memulai debutnya di tim utama bersama KF Minatori pada musim 2019/20. Pada musim panas 2021, ia pindah ke FC Balkani, di mana ia mencatatkan 68 penampilan, 34 gol, dan 9 assist di semua kompetisi. Bersama klub asal Kosovo tersebut, ia juga melakukan debutnya di kompetisi UEFA, dengan tampil dalam 4 pertandingan di babak kualifikasi Liga Champions UEFA, 6 pertandingan di Liga Konferensi UEFA, dan 8 pertandingan di babak kualifikasi Liga Konferensi UEFA."
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Venesia, kedatangan Albion Rrahmani dari Sparta Praha telah resmi
IA SELALU MENCETAK GOL
"Pada musim 2023/24, ia pindah ke FC Rapid 1923, di mana ia mencetak 18 gol dan memberikan 6 assist di semua kompetisi.
Pada musim 2024/25, ia bergabung dengan Sparta Praha. Bersama klub asal Ceko tersebut, ia mencatatkan total 83 penampilan, mencetak 26 gol, dan memberikan 6 assist.
Selama kariernya di kompetisi Eropa, ia telah mencatatkan total 6 penampilan dan 1 gol di Liga Champions UEFA, 5 penampilan dan 1 gol di babak kualifikasi Liga Champions UEFA, 13 penampilan, 1 gol, dan 3 assist di Liga Konferensi UEFA, serta 14 penampilan, 12 gol, dan 1 assist di babak kualifikasi Liga Konferensi UEFA.
Sejak 2023, ia membela tim nasional senior Kosovo, di mana ia telah mencatatkan 25 penampilan dan mencetak 7 gol."
PERNYATAAN RRAHMANI: "PROYEK YANG AMBISIUS"
Inilah kata-kata Rrhahmani: “Venezia adalah klub dengan sejarah yang penting dan proyek yang sangat ambisius untuk masa depan. Kami telah membicarakannya secara panjang lebar dan saya benar-benar terkesan dengan visi serta tujuan klub ini. Mewakili kota yang begitu unik dan bergengsi, yang didukung oleh para pendukung yang begitu hangat dan bersemangat, merupakan motivasi yang sangat besar bagi saya. Di Sparta Praha, saya pernah berbagi ruang ganti dengan Andersen, yang pernah bermain di sini dan menceritakan banyak hal baik tentang klub ini, orang-orang yang menjadi bagian darinya, serta kotanya. Sejak kedatangan saya, saya menemukan semua yang dia ceritakan: saya merasakan kesatuan tujuan yang kuat dan suasana yang sangat positif. Dari pihak saya, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Bersama rekan-rekan setim, kami akan berjuang di setiap pertandingan untuk mencapai tujuan tim dan memberikan banyak kebanggaan kepada para pendukung kami.”
BIAYA
Rrahmani dibeli seharga 7 juta ditambah bonus 3 juta. Ia menandatangani kontrak hingga tahun 2029.
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