"VAR Sudah Rusak!" - Xabi Alonso Kesal Real Madrid Tak Dapat Penalti Lawan Alaves

Pada menit ke-87, Madrid tampak akan mendapat hadiah penalti setelah Vinicius Junior dijatuhkan Nahuel Tenaglia di kotak terlarang. Tetapi, wasit tidak menunjuk titik putih dan melanjutkan pertandingan tanpa pengecekan VAR.

Selepas laga, Alonso menanggapi kejadian tersebut dengan mengatakan: "Saya akan berbicara tentang jalannya pertandingan, saya tidak akan berbicara tentang wasit, tetapi itu memang jelas terlihat seperti penalti. Vini bergerak sangat cepat, ada kontak. Saya sangat terkejut bahwa mereka bahkan tidak menggunakan VAR pada kejadian itu. Meskipun demikian, kami tidak terkejut dan kami harus melanjutkan.”

Courtois juga sependapat dengan Alonso terkait insiden tersebut, merasa bahwa timnya seharusnya mendapat penalti.

"Saya berada jauh, tetapi tentu saja ada kontak dari seorang pemain. Wasit mengatakan bahwa baginya, kontak itu ringan dan itulah mengapa dia tidak meniup peluit, tetapi Vini datang dengan kecepatan tinggi dan menggiring bola dengan cepat," ucapnya.

"Bagi saya, itu pelanggaran. Berada di dalam kotak penalti dan disentuh sedikit adalah satu hal, tetapi ketika Anda bergerak dengan kecepatan seperti itu, bahkan sentuhan ringan pun cukup untuk menjatuhkan Anda. Saya terkejut, tetapi saya senang karena kami menang dan penalti itu tidak menentukan."