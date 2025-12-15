AFP
"VAR Sudah Rusak!" - Xabi Alonso Kesal Real Madrid Tak Dapat Penalti Lawan Alaves
Real Madrid raih kemenangan atas Alaves
Los Blancos membawa pulang tiga poin ketika bertandang ke markas Alaves pada lanjutan La Liga, Senin (15/12) dini hari WIB. Bermain di Mendizorroza, pasukan Xabi Alonso menang dengan skor tipis 2-1 lewat gol-gol dari Kylian Mbappe (24') dan Rodrygo (76'), sementara tim tuan rumah hanya mampu membalas lewat Carlos Vicente (68').
Kontroversi penalti
Pada menit ke-87, Madrid tampak akan mendapat hadiah penalti setelah Vinicius Junior dijatuhkan Nahuel Tenaglia di kotak terlarang. Tetapi, wasit tidak menunjuk titik putih dan melanjutkan pertandingan tanpa pengecekan VAR.
Selepas laga, Alonso menanggapi kejadian tersebut dengan mengatakan: "Saya akan berbicara tentang jalannya pertandingan, saya tidak akan berbicara tentang wasit, tetapi itu memang jelas terlihat seperti penalti. Vini bergerak sangat cepat, ada kontak. Saya sangat terkejut bahwa mereka bahkan tidak menggunakan VAR pada kejadian itu. Meskipun demikian, kami tidak terkejut dan kami harus melanjutkan.”
Courtois juga sependapat dengan Alonso terkait insiden tersebut, merasa bahwa timnya seharusnya mendapat penalti.
"Saya berada jauh, tetapi tentu saja ada kontak dari seorang pemain. Wasit mengatakan bahwa baginya, kontak itu ringan dan itulah mengapa dia tidak meniup peluit, tetapi Vini datang dengan kecepatan tinggi dan menggiring bola dengan cepat," ucapnya.
"Bagi saya, itu pelanggaran. Berada di dalam kotak penalti dan disentuh sedikit adalah satu hal, tetapi ketika Anda bergerak dengan kecepatan seperti itu, bahkan sentuhan ringan pun cukup untuk menjatuhkan Anda. Saya terkejut, tetapi saya senang karena kami menang dan penalti itu tidak menentukan."
Alonso senang dengan kemenangan Madrid
Meski tidak mendapat penalti, Alonso mengklaim bahwa dirinya sangat senang dengan kerja keras timnya sejak awal pertandingan, yang berbuah pada kemenangan.
"Itu adalah pertandingan yang kompetitif. Saya pikir kami memulai dengan sangat baik, kami unggul terlebih dahulu dan kemudian kami sedikit kehilangan kendali bola. Akibatnya, kami tidak menyelesaikan babak pertama dengan baik. Namun, kami memulai babak kedua dengan baik dan memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol kedua," kata pelatih asal Spanyol tersebut.
“Kami kebobolan hanya pada satu kesempatan ketika Valdepenas melakukan kesalahan, karena di semua peluang lainnya dia sangat akurat dan bermain sangat baik, dan Carlos Vicente memanfaatkan umpan bagusnya. Tapi kemudian, tim terus bangkit dan berjuang, berjuang keras di stadion yang sulit melawan lawan yang sangat tangguh. Kami mendapatkan gol kedua yang memberi kami tiga poin dan kami meninggalkan tempat ini dengan senang hati.”
Apa selanjutnya?
Los Blancos akan melakoni dua pertandingan lagi sebelum jeda pergantian tahun. Mereka berikutnya bakal menghadapi Talavera di babak 32 besar Copa del Rey, Kamis (18/12) dini hari WIb, sebelum menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu tiga hari kemudian.
