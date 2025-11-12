Getty Images Sport
"VAR Sudah Rusak!" - Real Madrid 'Ngamuk' & Kecam Keputusan Wasit Saat Bermain Imbang Lawan Rayo Vallecano
Insiden Bellingham dan Chevarria di babak pertama
Los Blancos benar-benar tak mampu berbuat banyak ketika bermain imbang 0-0 melawan Rayo Vallecano. Namun, selepas laga tampaknya mereka kini menyoroti kinerja wasit dan VAR atas sejumlah insiden yang terjadi pada pertandingan tersebut.
Di babak pertama, Jude Bellingham berbenturan dengan Pep Chavarria. Menurut mantan wasit Eduardo Iturralde Gonzalez, Los Merengues seharusnya mendapatkan penalti karena pelanggaran.
"Bukan berarti dia menahannya, tetapi dia mencengkeramnya. Dia mendorongnya ke belakang... Dan itu penalti. Dia punya pilihan untuk mendapatkan bola dan menembak di dalam kotak penalti," ucap Gonzalez dikutip dari Diario AS.
"Peraturan tidak mengatur tentang mencengkeram, tetapi tentang menahan, dan mendefinisikannya sebagai memperlambat pergerakan pemain. Dan itu terjadi, mencengkeram dan mencegah Bellingham menembak. Penalti tidak diberikan dan VAR seharusnya memberi tahu wasit. Tujuan VAR untuk itu, bukan hanya untuk menonton sepakbola."
"VAR sudah rusak"
Puncak amarah Madrid terjadi di akhir babak kedua. Di menit-menit terakhir, Kylian Mbappe tampak didorong dan dijatuhkan di kotak penalti, tapi sekali lagi wasit Martinez Munuera dan ofisial VAR Jorge Figueroa Vazquez tidak menganggap itu sebagai pelanggaran.
Real Madrid TV kemudian mengecam, dikutip dari Football Espana: "Figueroa Vazquez punya sejarah panjang tentang kesalahan-kesalahan yang sama. Real Madrid memang tidak bermain bagus, tetapi Barcelona datang ke Vallecas dan alih-alih membuat kesalahan-kesalahan ini terhadap mereka, VAR-nya malah rusak – meskipun hari ini VAR-nya juga bisa rusak. Kita tidak tahu apakah VAR-nya sudah tidak berfungsi lagi… Ada penalti yang diberikan kepada Lamine Yamal, dan penalti Mbappe lebih jelas. Lebih jelas daripada penalti di Barcelona,
penalti yang ingin direkayasa Lamine."
“Apa yang terjadi hari ini tidak dapat dibenarkan. Wasit membela diri dengan mengatakan dia tidak melihatnya. Ini lelucon. Ada kecenderungan yang jelas untuk tidak memberikan penalti. Karena dia tidak suka seperti itu. Anda tidak mendapatkan keadilan. Wasit-wasit ini terus melakukan hal yang sama. Martinez Munuera dan Figueroa Vazquez adalah putra-putra rezim Negreira. Anda dapat melihatnya dari foto-foto ini."
Real Madrid tetap berada di puncak klasemen
Hasil imbang ini tak mengubah posisi Madrid di puncak klasemen La Liga. Pasukan Xabi Alonso saat ini mengumpulkan 31 poin dari 12 pertandingan dan unggul tiga poin dari rival klasik mereka Barcelona yang berada di urutan kedua.
Tantangan Real Madrid setelah jeda internasional
Duel melawan Rayo jadi laga terakhir Los Blancos sebelum jeda internasional bulan ini. Setelah itu, mereka akan melakoni sejumlah pertandingan, dengan Elche akan menjadi lawan pertama mereka setelah jeda, sebelum bertandang ke Olympiakos pada lanjutan fase liga Liga Champions.
