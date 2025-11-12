"VAR Sudah Rusak!" - Real Madrid 'Ngamuk' & Kecam Keputusan Wasit Saat Bermain Imbang Lawan Rayo Vallecano

Los Blancos benar-benar tak mampu berbuat banyak ketika bermain imbang 0-0 melawan Rayo Vallecano. Namun, selepas laga tampaknya mereka kini menyoroti kinerja wasit dan VAR atas sejumlah insiden yang terjadi pada pertandingan tersebut.

Di babak pertama, Jude Bellingham berbenturan dengan Pep Chavarria. Menurut mantan wasit Eduardo Iturralde Gonzalez, Los Merengues seharusnya mendapatkan penalti karena pelanggaran.

"Bukan berarti dia menahannya, tetapi dia mencengkeramnya. Dia mendorongnya ke belakang... Dan itu penalti. Dia punya pilihan untuk mendapatkan bola dan menembak di dalam kotak penalti," ucap Gonzalez dikutip dari Diario AS.

"Peraturan tidak mengatur tentang mencengkeram, tetapi tentang menahan, dan mendefinisikannya sebagai memperlambat pergerakan pemain. Dan itu terjadi, mencengkeram dan mencegah Bellingham menembak. Penalti tidak diberikan dan VAR seharusnya memberi tahu wasit. Tujuan VAR untuk itu, bukan hanya untuk menonton sepakbola."