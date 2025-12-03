Duh! VAR Dirombak BESAR-BESARAN Untuk Piala Dunia 2026, Padahal DItentang Keras

Salah satu kekhawatiran terbesar liga-liga dunia adalah bahwa penggunaan VAR yang berlebihan dapat memperparah waktu yang terbuang. Mark Bullingham, CEO PSSI-nya Inggris (FA) sekaligus anggota IFAB, menegaskan kepada BBC Sport: “Kami rasa tidak ada kebutuhan untuk memperluas penggunaan VAR. Diskusi tentang apa itu VAR dan bagaimana arahnya ke depan memang terjadi secara rutin di IFAB. Namun posisi kami adalah sistem yang ada saat ini sudah berada di tempat yang baik.”

"Tentu saja, jika seseorang membawa sebuah usulan untuk dipertimbangkan oleh IFAB, maka sebagai kelompok kami akan mempertimbangkannya. Namun sebagai kelompok, kami tidak serta merta merasa bahwa VAR perlu diperluas saat ini. Kami pikir model saat ini saja sudah cukup sering menginterupsi pertandingan"