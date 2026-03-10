"VAR menjijikkan": Di Köln, pengumuman suara memprovokasi para pendukung melawan wasit

Insiden yang paling diperbincangkan terjadi pada babak pertama, ketika wasit Daniel Siebert awalnya memberikan kartu kuning kepada bek Jahmai Simpson-Pusey karena tekel keras terhadap seorang pemain Dortmund. Namun, setelah VAR meninjau ulang, wasit mengubah keputusannya dan mengeluarkan kartu merah. Keputusan ini langsung memicu reaksi Trippel, yang melalui pengeras suara RheinEnergieStadion menyebut keputusan tersebut "menjijikkan", disertai dengan peluit dan memicu protes dari sekitar 47 ribu penonton yang hadir. Kontroversi tidak berhenti sampai di situ. Pada menit tambahan, penyiar kembali menyerang dengan menyatakan bahwa pelanggaran tangan yang jelas oleh seorang pemain Dortmund tidak ditinjau oleh VAR, dan secara terbuka mengeluhkan tidak ditinjau ulang insiden tersebut.

Perilaku penyiar tersebut kini dapat menimbulkan konsekuensi, seperti dilaporkan oleh Repubblica. Peraturan melarang penyiar stadion untuk mendukung tim tuan rumah atau menyerang lawan dan keputusan wasit dalam bentuk apa pun. Pimpinan Cologne juga mengambil jarak dengan menyebut insiden tersebut "tidak dapat diterima". Trippel kemudian meminta maaf, namun tetap menegaskan ketidakpuasannya terhadap penggunaan VAR. "Penggunaannya yang tidak konsisten membuat saya marah. Saya akan tetap peka terhadap masalah ini, tetapi akan berusaha lebih berhati-hati saat berbicara di mikrofon," katanya. Kini tinggal menunggu apakah federasi Jerman atau klub akan mengambil tindakan terhadapnya.