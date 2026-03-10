"VAR menjijikkan": Di Köln, pengumuman suara memprovokasi para pendukung melawan wasit

Tidak hanya para pendukung: bahkan pengumum stadion pun menjadi sorotan dalam kontroversi seputar keputusan wasit di Jerman. Di Köln, selama pertandingan Bundesliga yang berakhir dengan kekalahan 2-1 melawan Borussia Dortmund, pengumum klub legendaris, Michael Trippel, secara terbuka mengkritik beberapa keputusan wasit melalui mikrofon, memicu reaksi penonton dan menuai kritik dari klub.
Trippel, 71 tahun, yang telah terikat dengan klub selama lebih dari empat dekade dan menjadi suara resmi stadion selama 27 tahun, adalah sosok yang sangat dicintai oleh para penggemar Cologne. Perannya, seperti yang sering terjadi di Jerman, bukan hanya untuk menyampaikan informasi layanan: penyiar adalah bagian integral dari atmosfer dan identitas klub. Namun, kedekatannya dengan publik ini justru membuatnya harus membayar mahal pada hari terakhir liga.