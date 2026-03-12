Valverde, rahasia di balik hattrick: langkah taktis Arbeloa

Setelah pertandingan, Valverde berbicara kepada mikrofon Movistar dan juga membocorkan rahasia hattrick-nya: "Ini luar biasa, siapa pun pasti bermimpi memiliki malam seperti ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim saya yang mendukung saya. Saya tidak tahu apakah ini penampilan terbaik saya sepanjang masa, tapi pasti dalam hal mencetak gol.Pelatih meminta saya bermain di posisi depan, dia menyuruh saya untuk maju ke depan, menyerang, dan hadir dalam situasi berbahaya." Mengenai pertandingan leg kedua, Valverde mengatakan: "City menekan tinggi dan bermain man-to-man, artinya kita bisa memanfaatkan ruang di belakang mereka."