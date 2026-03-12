Goal.com
Valverde, rahasia di balik hattrick: langkah taktis Arbeloa

Pemain Uruguay menjadi bintang dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions dengan mencetak hat-trick yang mengalahkan City.

Satu, dua, tiga. Hattrick. Dan standing ovation dari Santiago Bernabeu. Mbappé? Tidak, dia bahkan tidak bermain dalam pertandingan itu. Dan bukan juga Haaland, Semenyo, atau pemain lain dari Guardiola. Yang mencetak tiga gol dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Real Madrid dan Manchester City adalah Federico Valverde, yang sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Gelandang box-to-box, tetapi juga bek kanan saat dibutuhkan; dengan statistik seperti gelandang serang: musim ini dia terlibat dalam 18 gol Real Madrid, mencetak 6 gol dan 12 assist. Statistik yang luar biasa.

  • VALVERDE MENJELASKAN LANGKAH TAKTIS ARBELOA

    Setelah pertandingan, Valverde berbicara kepada mikrofon Movistar dan juga membocorkan rahasia hattrick-nya: "Ini luar biasa, siapa pun pasti bermimpi memiliki malam seperti ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim saya yang mendukung saya. Saya tidak tahu apakah ini penampilan terbaik saya sepanjang masa, tapi pasti dalam hal mencetak gol.Pelatih meminta saya bermain di posisi depan, dia menyuruh saya untuk maju ke depan, menyerang, dan hadir dalam situasi berbahaya." Mengenai pertandingan leg kedua, Valverde mengatakan: "City menekan tinggi dan bermain man-to-man, artinya kita bisa memanfaatkan ruang di belakang mereka."

