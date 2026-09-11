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Usulan transfer Richarlison ke Vasco da Gama batal di tengah sengketa kontrak dengan Tottenham
Kepindahan ke Vasco da Gama batal terwujud
Menurut BBC Sport, rencana kepulangan Richarlison ke Brasil bersama Vasco da Gama batal terwujud. Tottenham dilaporkan telah menyepakati nilai transfer dengan klub tersebut, tetapi kesepakatan pribadi muncul sebagai kendala yang tidak bisa diatasi.
Jendela transfer di Brasil ditutup pada Jumat malam, sehingga muncul kesan bahwa pemain 29 tahun itu akan tetap berada di London utara. Perkembangan ini mengikuti periode kacau bagi sang penyerang, yang dicoret dari skuad Premier League setelah rencana transfer senilai £35 juta ke Everton pada hari terakhir bursa gagal terwujud. Klub dan pemain itu masih terlibat perselisihan mengenai sisa sembilan bulan dalam kontraknya.
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Sengketa kontrak dan banding ke FIFA
Penyerang itu tengah aktif menjajaki pilihannya dan dilaporkan menghubungi FIFA dalam upaya dramatis untuk mengakhiri kontraknya. Tottenham telah menurunkannya untuk berlatih bersama tim U-21, sebuah langkah yang diyakininya memberinya dasar yang sah untuk memutus kontraknya. Sebelumnya ia tampil sebagai starter dalam kekalahan pada laga pembuka musim di kandang Brentford, yang kini bisa menjadi pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut.
Sebelum menjajaki kepindahan ke Brasil, ia santer dikaitkan dengan kepulangan ke Everton, klub tempat ia mencetak 53 gol dalam 152 pertandingan. Namun, penyerang itu menolak kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan David Moyes, dengan alasan frustrasi terhadap cara negosiasi ditangani.
De Zerbi tetap bungkam
Manajer Tottenham Roberto de Zerbi menolak memberikan kejelasan soal situasi tersebut dalam konferensi pers pada Jumat. Ketika ditanya tentang perselisihan itu, De Zerbi mengatakan: "Saya tidak tahu. Itu bukan tugas saya," sebelum menambahkan: "Yang bisa saya katakan adalah saya tahu betul apa yang telah dilakukan klub untuk Richarlison dan saya tahu betul apa yang telah dilakukan Richarlison untuk klub dalam satu bulan terakhir, dua bulan terakhir. Saya tahu, klub tahu, dia tahu, agennya tahu. Semua orang tahu lebih baik daripada Anda [media]. Jauh lebih baik." Terlepas dari gesekan itu, Tottenham memiliki opsi untuk mengaktifkan perpanjangan kontraknya selama 12 bulan, yang semakin memperumit keadaan.
- Getty
Apa langkah berikutnya untuk sang penyerang?
Ke depannya, pemain Brasil itu berharap bisa meniru Renan Lodi, yang berhasil menggunakan intervensi FIFA untuk mengakhiri kontraknya tahun lalu. Jika badan pengatur sepak bola itu mengabulkan bandingnya, sang penyerang bisa secara resmi bergabung dengan klub baru di luar bursa transfer. Tottenham kini harus memutuskan apakah akan melawan kasus tersebut atau menegosiasikan pemutusan kontrak secara bersama untuk menghindari pertarungan hukum yang berkepanjangan.
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