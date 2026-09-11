Menurut BBC Sport, rencana kepulangan Richarlison ke Brasil bersama Vasco da Gama batal terwujud. Tottenham dilaporkan telah menyepakati nilai transfer dengan klub tersebut, tetapi kesepakatan pribadi muncul sebagai kendala yang tidak bisa diatasi.

Jendela transfer di Brasil ditutup pada Jumat malam, sehingga muncul kesan bahwa pemain 29 tahun itu akan tetap berada di London utara. Perkembangan ini mengikuti periode kacau bagi sang penyerang, yang dicoret dari skuad Premier League setelah rencana transfer senilai £35 juta ke Everton pada hari terakhir bursa gagal terwujud. Klub dan pemain itu masih terlibat perselisihan mengenai sisa sembilan bulan dalam kontraknya.