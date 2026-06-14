Usulan mengejutkan yang memicu Bruno untuk memberontak terhadap Ronaldo

Jurnalis Inggris Angelina Kelly dari talkSPORT menyampaikan pendapat yang kontroversial dengan menyerukan agar Bruno Fernandes menolak bermain untuk tim nasional Portugal, kecuali jika Cristiano Ronaldo dicoret dari susunan pemain inti selama Piala Dunia.

Usulan ini muncul di saat Portugal dipandang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, sementara Bruno datang ke turnamen ini sebagai pilar kreatif terpenting dalam tim asuhan pelatih Roberto Martinez.

Meskipun Ronaldo, yang berusia 41 tahun, diperkirakan akan memimpin serangan Portugal, kemampuannya dalam mencetak gol menjadi sumber kekhawatiran bagi sebagian orang.

Angelina Kelly mengungkapkan pendapatnya dengan tegas, menganggap kehadiran Ronaldo merugikan timnas Portugal.

Surat kabar A Bola memuat pernyataan Angelina, di mana ia mengatakan, "Ronaldo tidak berada di level yang diharapkan di Euro 2024, dan mungkin juga tidak di Piala Dunia terakhir. Kita sekarang berada di tahun 2026, dan dia sama sekali tidak ingin berhenti."

Dia menambahkan bahwa beberapa peluang yang dia sia-siakan dalam pertandingan persahabatan itu "agak memalukan".