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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

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Usianya belum genap 19 tahun... Barcelona menemukan pengganti Alvarez

Transfers
E. Kroupi
AFC Bournemouth
Barcelona
LaLiga
Premier League
J. Alvarez
Spanyol

Sudah jelas di dalam Barcelona bahwa bursa transfer penyerang musim panas ini sangat rumit, di mana raksasa Catalan itu tetap mengandalkan transfer Julián Álvarez hingga akhir.

Alvarez, penyerang Atletico Madrid, merupakan pilihan utama bagi Deco dan Hans Flick untuk memperkuat lini serang, dan keduanya akan melakukan segala upaya untuk merekrutnya.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Barcelona memiliki beberapa alternatif penyerang, sebagai antisipasi jika transfer Alvarez gagal.

Saat ini, nama yang paling mungkin adalah pemain muda Prancis Junior Crobe, bintang Bournemouth. 

Krupy sangat disukai di dalam Barça, namun transfer ini dianggap berisiko karena usianya yang baru 19 tahun, dan klub Catalan lebih memilih menunda negosiasi dengannya hingga musim depan.

Pihak manajemen olahraga Barcelona secara jelas menempatkan nama Croubi dalam agenda mereka, di mana ia telah dipantau dengan cermat setelah musim yang luar biasa di Liga Premier Inggris, menegaskan potensi yang sebelumnya ia tunjukkan bersama Lorient.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Bournemouth menetapkan harga Krobie

    Krupki memiliki kemampuan menggiring bola yang baik, bekerja sama dengan baik bersama rekan-rekannya, dan memiliki kecepatan yang dibutuhkan, namun ada keraguan untuk membayar jumlah yang besar demi seorang pemain muda.

    Faktanya, manajemen Bournemouth telah memberi tahu Barcelona dan klub-klub yang tertarik bahwa mereka tidak akan menjual pemain tersebut dengan harga di bawah 100 juta euro. 

    Sementara nilai pasar Krobi diperkirakan sekitar 70 juta euro, dan Bournemouth mungkin terbuka untuk memasukkan pemain dari Barcelona dalam kesepakatan apa pun yang mungkin terjadi.

    Krupy telah menarik perhatian klub-klub raksasa seperti Arsenal dan Paris Saint-Germain, yang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran, jika Bradley Barcola hengkang.

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  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Krupki tidak berniat mendesak agar Bournemouth melepasnya

    Sampai saat ini, hal tersebut masih sebatas rumor, namun kemungkinan besar Krupy akan meninggalkan Bournemouth pada musim panas ini. Oleh karena itu, jika Barcelona ingin merekrutnya, mereka harus bertindak lebih awal.

    Krupy tidak menyembunyikan simpati terhadap Barcelona, namun dalam beberapa bulan terakhir ia tidak melangkah lebih jauh dari itu, dan tidak berniat mendesak untuk hengkang, namun ia menyadari bahwa nilainya telah meningkat setelah penampilannya di Liga Inggris.

    "Sport" menekankan bahwa ada keyakinan di dalam Barcelona bahwa Krobi mungkin menjadi pilihan yang lebih realistis daripada nama-nama seperti Alvarez atau Joao Pedro, yang dianggap Chelsea tidak bisa dijual.