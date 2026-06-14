Sudah jelas di dalam Barcelona bahwa bursa transfer penyerang musim panas ini sangat rumit, di mana raksasa Catalan itu tetap mengandalkan transfer Julián Álvarez hingga akhir.

Alvarez, penyerang Atletico Madrid, merupakan pilihan utama bagi Deco dan Hans Flick untuk memperkuat lini serang, dan keduanya akan melakukan segala upaya untuk merekrutnya.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Barcelona memiliki beberapa alternatif penyerang, sebagai antisipasi jika transfer Alvarez gagal.

Saat ini, nama yang paling mungkin adalah pemain muda Prancis Junior Crobe, bintang Bournemouth.

Krupy sangat disukai di dalam Barça, namun transfer ini dianggap berisiko karena usianya yang baru 19 tahun, dan klub Catalan lebih memilih menunda negosiasi dengannya hingga musim depan.

Pihak manajemen olahraga Barcelona secara jelas menempatkan nama Croubi dalam agenda mereka, di mana ia telah dipantau dengan cermat setelah musim yang luar biasa di Liga Premier Inggris, menegaskan potensi yang sebelumnya ia tunjukkan bersama Lorient.