Usai Pecat Ruben Amorim, Manchester United Didesak Untuk Segera Pulangkan 'Pemain Buangan' Marcus Rashford

Berbicara kepada TNT Sports setelah pengumuman tersebut, Hargreaves meluncurkan pembelaan yang penuh semangat untuk pemain berusia 28 tahun itu, dengan alasan bahwa bakat Rashford tidak dapat disangkal dan bahwa ia menjadi kambing hitam atas kegagalan struktural yang lebih luas di klub.

"Saya berharap Marcus kembali karena dia pemain spesial," ucap Hargreaves, secara langsung menanggapi spekulasi bahwa karier Rashford di United mungkin telah berakhir. "Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Marcus dan Ruben, tetapi saya rasa tidak ada yang dapat menyangkal bakatnya."

Bagi Hargreaves, masalahnya bukan hanya tentang bentrokan kepribadian, tetapi juga kegagalan klub untuk melindungi jebolan akademi mereka. Ia berpendapat bahwa Rashford dipaksa untuk memikul beban ekspektasi sendirian selama periode transisi yang penuh gejolak, tekanan yang akhirnya menghancurkan performanya di bawah rezim sebelumnya.

"Saya rasa Marcus seharusnya tidak berada di posisi di mana dia memikul semua beban itu sendirian," jelas Hargreaves. "Di tim kami, dia akan menjadi pemain ketiga atau keempat, jadi dia tidak perlu memikul semua tanggung jawab karena banyak hal akan diambil dari pundaknya."

Mantan pemain internasional Inggris itu menunjuk kurangnya kepemimpinan senior dalam skuad sebagai faktor kunci dalam penurunan performa Rashford di bawah Amorim. Ia berpendapat bahwa ketergantungan pada pemain muda membuat Rashford terekspos sebagai figur utama senior tanpa struktur pendukung yang diperlukan di sekitarnya.

"Terlalu banyak tekanan pada para pemain muda ini untuk menjadi pemain utama, dan mereka seharusnya tidak pernah berada di posisi itu pada usia 20 tahun. Mereka membutuhkan seorang striker yang berusia 26-28 tahun, dan kemudian para pemain muda dapat belajar seperti yang dilakukan semua orang sebelumnya di klub. Saya pikir Marcus adalah talenta super dan klub dapat memanfaatkannya."