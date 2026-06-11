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Usaha pengambilalihan Colchester yang dipimpin oleh konsorsium John Terry gagal
Colchester mengonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai pengambilalihan telah berakhir
Colchester secara resmi mengumumkan bahwa pembicaraan mengenai penjualan klub kepada konsorsium yang dipimpin oleh Terry telah berakhir. Kabar ini muncul setelah berbulan-bulan spekulasi dan proses uji tuntas, di mana ikon Chelsea tersebut terlihat berada di JobServe Community Stadium pada bulan April lalu untuk menyaksikan pertandingan melawan Accrington Stanley.
Dalam pernyataan resmi klub, U’s menjelaskan situasi tersebut: "Colchester United Football Club dapat mengonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai potensi akuisisi Klub telah berakhir, dan para pihak tidak akan melanjutkan transaksi tersebut. Kedua belah pihak telah menginvestasikan waktu dan upaya yang cukup besar untuk menjajaki peluang ini dan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas profesionalisme dan kerja sama mereka selama proses berlangsung."
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Perpisahan yang damai bagi Robbie Cowling
Keputusan untuk menghentikan penjualan tersebut digambarkan oleh klub sebagai keputusan bersama, setelah dilakukan penilaian mendalam terhadap persyaratan keuangan dan struktural. Pernyataan tersebut melanjutkan: "Setelah melalui proses uji tuntas dan diskusi yang cukup panjang, para pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut. Keputusan ini dicapai secara damai dan dengan saling menghormati. Colchester United tetap fokus pada persiapan untuk musim mendatang serta melanjutkan kemajuan positif yang telah dicapai baik di dalam maupun di luar lapangan."
Pemilik saat ini, Robbie Cowling, yang telah memimpin klub selama hampir dua dekade, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sikap profesional selama pembicaraan berlangsung. Cowling berkomentar: "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas waktu, upaya, dan keramahan yang ditunjukkan selama proses ini. Meskipun pada akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama, saya mengucapkan semoga sukses di masa depan kepada semua pihak yang terlibat. Tidak ada komentar lebih lanjut yang akan disampaikan saat ini."
Upaya Terry yang gagal untuk mengambil alih kepemilikan
Ketertarikan Terry terhadap klub Liga Dua ini pertama kali diumumkan pada bulan April, dengan Telegraph Sport melaporkan bahwa tawaran penjualan sebesar £14 juta telah diajukan. Legenda Chelsea tersebut sangat berkeinginan untuk menjabat sebagai ketua dan pemilik klub, guna membawa pengalamannya di level elit ke divisi-divisi bawah Liga Sepak Bola Inggris. Namun, meskipun para penggemar sangat antusias, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan.
Ini menandai ketiga kalinya dalam waktu kurang dari setahun bahwa potensi pengambilalihan klub U’s gagal terwujud. Cowling awalnya mengumumkan niatnya untuk menjual klub pada Mei 2023, dengan tujuan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi baru manajemen yang dapat memastikan stabilitas jangka panjang bagi tim asal North Essex tersebut setelah masa jabatannya selama dua puluh tahun.
- Getty Images Sport
Sejarah upaya pengambilalihan yang gagal
Para pendukung Colchester sudah terbiasa dengan kekecewaan terkait rencana akuisisi dalam beberapa waktu terakhir. Sebelum tawaran yang dipimpin Terry, rencana akuisisi oleh Lightwell Sports Group yang berbasis di Amerika Serikat pun gagal terwujud pada musim panas lalu. Selain itu, upaya akuisisi yang cukup menonjol oleh sebuah konsorsium yang melibatkan mantan striker AC Milan dan tim nasional Brasil, Alexandre Pato, juga berakhir tanpa hasil pada bulan Februari.
Untuk saat ini, Cowling tetap memimpin sementara klub mengalihkan fokusnya kembali ke urusan di lapangan dan musim 2026-27. Pencarian rezim kepemilikan baru terus berlanjut seiring dengan niat Cowling untuk mundur dari jabatannya, meskipun calon pembeli mana pun kini harus memenuhi standar tinggi yang ditetapkan klub selama proses pencarian investasi yang panjang ini.