Usaha pengambilalihan Colchester yang dipimpin oleh konsorsium John Terry gagal

Keputusan untuk menghentikan penjualan tersebut digambarkan oleh klub sebagai keputusan bersama, setelah dilakukan penilaian mendalam terhadap persyaratan keuangan dan struktural. Pernyataan tersebut melanjutkan: "Setelah melalui proses uji tuntas dan diskusi yang cukup panjang, para pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut. Keputusan ini dicapai secara damai dan dengan saling menghormati. Colchester United tetap fokus pada persiapan untuk musim mendatang serta melanjutkan kemajuan positif yang telah dicapai baik di dalam maupun di luar lapangan."

Pemilik saat ini, Robbie Cowling, yang telah memimpin klub selama hampir dua dekade, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sikap profesional selama pembicaraan berlangsung. Cowling berkomentar: "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas waktu, upaya, dan keramahan yang ditunjukkan selama proses ini. Meskipun pada akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama, saya mengucapkan semoga sukses di masa depan kepada semua pihak yang terlibat. Tidak ada komentar lebih lanjut yang akan disampaikan saat ini."