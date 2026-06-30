Uruguay, Bielsa mengundurkan diri: "Sangat menyakitkan"

Setelah Uruguay tersingkir sejak babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, Marcelo Bielsa mengumumkan pada hari Selasa ini, dalam konferensi pers, pengunduran dirinya sebagai pelatih La Celeste.





Mantan pelatih Marseille ini sudah menjadi sasaran kritik bahkan sebelum Uruguay secara matematis tersingkir, dan mengingat hasil yang mengecewakan tersebut, ia memutuskan untuk bertanggung jawab penuh. Di usia 70 tahun, pelatih asal Argentina ini secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala Uruguay.





"Tanggung jawab saya sangat jelas, saya tidak bisa membenarkan hasil akhir kami," kata Bielsa, seperti dilaporkan RMC. Namun, di saat yang sama, ia membela kinerjanya: "Singkatnya, pengelolaan sumber daya yang saya miliki – saya maksudkan kualitas para pemain – tidak memadai. Kami telah memberikan yang terbaik, tetapi jelas itu tidak cukup. Saya yakin bahwa, meskipun membuat pilihan yang berbeda, kami tidak akan memperoleh hasil yang berbeda.” Pelatih tersebut kemudian menyebut perpisahannya sebagai “sangat menyakitkan”.



