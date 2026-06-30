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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Uruguay, Bielsa mengundurkan diri: "Sangat menyakitkan"

Uruguay
Transfers
World Cup
M. Bielsa

Setelah tersingkir dari Piala Dunia, El Loco mundur dari jabatan pelatih timnas Celeste

Setelah Uruguay tersingkir sejak babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, Marcelo Bielsa mengumumkan pada hari Selasa ini, dalam konferensi pers, pengunduran dirinya sebagai pelatih La Celeste.


Mantan pelatih Marseille ini sudah menjadi sasaran kritik bahkan sebelum Uruguay secara matematis tersingkir, dan mengingat hasil yang mengecewakan tersebut, ia memutuskan untuk bertanggung jawab penuh. Di usia 70 tahun, pelatih asal Argentina ini secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala Uruguay.


"Tanggung jawab saya sangat jelas, saya tidak bisa membenarkan hasil akhir kami," kata Bielsa, seperti dilaporkan RMC. Namun, di saat yang sama, ia membela kinerjanya: "Singkatnya, pengelolaan sumber daya yang saya miliki – saya maksudkan kualitas para pemain – tidak memadai. Kami telah memberikan yang terbaik, tetapi jelas itu tidak cukup. Saya yakin bahwa, meskipun membuat pilihan yang berbeda, kami tidak akan memperoleh hasil yang berbeda.” Pelatih tersebut kemudian menyebut perpisahannya sebagai “sangat menyakitkan”.


  • Dalam konferensi pers tersebut, Bielsa juga kembali membantah rumor yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai dugaan ketegangan di dalam ruang ganti.


    "Tidak pernah ada pertemuan dengan para pemain untuk mengubah strategi," jelasnya. "Jika hal itu terjadi, saya pasti akan mengkritik mereka, tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Saya menerima tanpa ragu permintaan mereka untuk berlatih bersama-sama, alih-alih dibagi menjadi dua kelompok, karena mereka ingin merasa lebih bersatu. Dan saya sepenuhnya memahami motivasi tersebut."


    Uruguay mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hanya mengumpulkan dua poin, finis di posisi ketiga Grup H di belakang Spanyol dan Cape Verde, yang menjadi kejutan sesungguhnya di babak penyisihan grup. Marcelo Bielsa ditunjuk sebagai pelatih kepala La Celeste pada tahun 2023.


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