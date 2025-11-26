Getty Images
Untuk Pertama Kalinya! Bos Manchester City Pep Guardiola Benar-Benar Merasa 'Bersalah'
Pemilihan pemain Guardiola jadi bumerang
Ini merupakan momen istimewa bagi salah satu pelatih terhebat di Eropa karena Guardiola tampil di bangku cadangan untuk pertandingan Liga Champions ke-100 dalam kariernya, dengan City berhadapan dengan raksasa Bundesliga Bayer Leverkusen di Etihad Stadium. Namun, itu bukanlah momen yang menyenangkan bagi Guardiola maupun City, karena Leverkusen bermain lebih baik daripada timnya yang terdiri dari pemain-pemain lapis kedua.
Bintang-bintang kunci tidak masuk dalam starting XI, termasuk Erling Haaland, Phil Foden, dan Ruben Dias. Perjudian ini menjadi bumerang karena City kalah 2-0, dengan Alejandro Grimaldo dan Patrik Schick mencetak gol untuk tim tamu.
"Tidak berhasil"
Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Guardiola berkata: "Saya bertanggung jawab penuh. Terlalu banyak perubahan. Saya selalu yakin musim ini panjang dan semua orang harus terlibat, tetapi mungkin itu terlalu berat. Ini pertama kalinya dalam hidup saya, dan itu terlalu berat. Saya bertanggung jawab, tetapi saya melihat mereka dan saya ingin semua orang terlibat. Ketika Anda seorang pesepakbola dan tidak bermain selama lima, enam, tujuh pertandingan, itu sulit, tetapi mungkin itu terlalu berat. Saya selalu ingin bersikap terlalu baik dan melibatkan semua orang karena saya merasa setelah jeda internasional ada pertandingan setiap tiga atau empat hari dan tidak ada manusia yang dapat mempertahankannya. Kami bermain di kandang, dalam posisi yang bagus di Liga Champions, dan saya berpikir 'ayo coba dan mari kita siapkan pemain cadangan'. Itu tidak berhasil dan kita harus menerimanya."
City membutuhkan lebih banyak pencetak gol
Mengistirahatkan Haaland di pertandingan Liga Champions memang merupakan pertaruhan yang merugikan Guardiola, tetapi City juga membutuhkan penyerang-penyerang lain untuk mencetak lebih banyak gol. Mereka tidak bisa sepenuhnya bergantung pada satu pemain untuk mencetak semua gol mereka di semua kompetisi.
Guardiola mengakui hal ini setelah kekalahan dari Newcastle akhir pekan lalu, dengan mengatakan: "Ya, [peluangnya] memang jelas, tetapi kami harus mencetak lebih banyak gol. Para pemain kami memiliki kemampuan dan kualitas untuk melakukannya."
City harus menang lawan Leeds
Dengan kekalahan beruntun melawan The Magpies dan Leverkusen, kepercayaan diri City akan sangat rendah. Kekalahan melawan Newcastle juga memperlebar jarak mereka dengan pemuncak klasemen Liga Primer Arsenal menjadi tujuh poin. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Leeds United, dan Guardiola berharap timnya dapat kembali ke jalur kemenangan dan tetap bersaing dalam perebutan gelar bersama Meriam London.
