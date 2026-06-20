Untuk menyingkirkan ide terburuk... Mengapa FIFA perlu memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim?

Sistem kualifikasi “tim peringkat ketiga terbaik” yang kembali diterapkan pada babak gugur kembali memicu kontroversi selama Piala Dunia 2026, setelah beberapa pengamat dan analis menyebutnya sebagai “penemuan terburuk dalam sepak bola”.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh jaringan RMC Prancis, para pengkritik sistem ini berpendapat bahwa perluasan turnamen menjadi 48 tim telah menghilangkan sebagian besar arti penting babak penyisihan grup, karena sebagian besar tim kini memiliki peluang besar untuk lolos bahkan tanpa meraih hasil yang luar biasa, yang membuka peluang bagi perhitungan yang rumit dan memengaruhi tingkat persaingan di putaran terakhir babak penyisihan grup.

Sebelum turnamen dimulai, banyak yang memperkirakan bahwa penambahan jumlah peserta akan memperlebar kesenjangan kualitas dan sering menimbulkan hasil pertandingan yang sangat timpang; namun, peristiwa di babak penyisihan grup menunjukkan gambaran yang berbeda dalam banyak pertandingan.

Sementara beberapa tim besar meraih kemenangan telak, tim-tim yang kurang diunggulkan justru berhasil menunjukkan performa yang mengesankan, seperti yang dilakukan tim Cape Verde yang bermain imbang tanpa gol melawan Spanyol, salah satu kandidat terkuat untuk gelar juara.

Namun, kritik saat ini tidak terlalu berfokus pada aspek teknis, melainkan lebih berkaitan dengan struktur turnamen itu sendiri.