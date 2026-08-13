Rivalitas Abadi Menggelegar Di GBK: United Legends Tantang North London Legends 10 Oktober Mendatang

Managing Director Allive Creative Indonesia, Tony Jeon, menyebut gelaran ini sebagai momen bersejarah yang belum pernah ada sebelumnya di Tanah Air.

"Untuk pertama kalinya di Indonesia, para legenda yang pernah membela kedua tim besar ini akan saling berhadapan di lapangan," ujar Tony.

"Pengalaman yang selama ini hanya bisa dinikmati lewat siaran televisi atau arsip pertandingan bersejarah kini dapat disaksikan secara langsung. Para penggemar sepak bola Indonesia akan memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan para ikon dunia kembali ke lapangan dan menghidupkan kembali salah satu rivalitas paling berkesan dalam sejarah sepak bola," imbuhnya.