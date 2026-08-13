Rivalitas Abadi Menggelegar Di GBK: United Legends Tantang North London Legends 10 Oktober Mendatang

Pertemuan ini menghidupkan kembali salah satu persaingan paling sengit dalam sejarah Premier League langsung di hadapan publik Indonesia.
Laga panas ini mempertemukan United Legends—yang diperkuat deretan penggawa peraih trofi era keemasan Manchester—melawan North London Legends yang diisi oleh para alumni 'Unbeaten Team', skuat legendaris peraih gelar juara tanpa terkalahkan. Komposisi lengkap pemain dari kedua kubu akan diumumkan secara bertahap melalui akun Instagram resmi @the_rivalry_returns.