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Stadion Utama Gelora Bung KarnoGetty Images
Dede Sugita

Rivalitas Abadi Menggelegar Di GBK: United Legends Tantang North London Legends 10 Oktober Mendatang

Demam sepak bola kelas dunia dipastikan kembali mengguncang Tanah Air. Pertandingan eksibisi bertajuk “Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns 2026” siap mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (10/10), pukul 18.00 WIB.

Pertemuan ini menghidupkan kembali salah satu persaingan paling sengit dalam sejarah Premier League langsung di hadapan publik Indonesia.

Laga panas ini mempertemukan United Legends—yang diperkuat deretan penggawa peraih trofi era keemasan Manchester—melawan North London Legends yang diisi oleh para alumni 'Unbeaten Team', skuat legendaris peraih gelar juara tanpa terkalahkan. Komposisi lengkap pemain dari kedua kubu akan diumumkan secara bertahap melalui akun Instagram resmi @the_rivalry_returns.

  • Apa Yang Dikatakan?

    Managing Director Allive Creative Indonesia, Tony Jeon, menyebut gelaran ini sebagai momen bersejarah yang belum pernah ada sebelumnya di Tanah Air.

    "Untuk pertama kalinya di Indonesia, para legenda yang pernah membela kedua tim besar ini akan saling berhadapan di lapangan," ujar Tony.

    "Pengalaman yang selama ini hanya bisa dinikmati lewat siaran televisi atau arsip pertandingan bersejarah kini dapat disaksikan secara langsung. Para penggemar sepak bola Indonesia akan memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan para ikon dunia kembali ke lapangan dan menghidupkan kembali salah satu rivalitas paling berkesan dalam sejarah sepak bola," imbuhnya.

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  • Rangkaian Acara

    Tak sekadar duel 90 menit di lapangan hijau, panitia penyelenggara juga menyiapkan rangkaian agenda eksklusif bagi para pencinta sepak bola nasional, diantaranya coaching clinic yang memberi kesempatan bagi para pemain muda berbakat Indonesia untuk belajar langsung dari legenda kelas dunia.

    Lalu ada meet & greet yang membuka peluang bagi penggemar untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan para pemain. Rangkaian acara akan ditutup dengan gala dinner yang mempertemukan para legenda, tamu undangan, mitra, dan suporter dalam suasana networking premium.

  • Jadwal Pembelian Tiket

    Penjualan tiket presale khusus komunitas suporter dibuka mulai 12 Agustus 2026, disusul penjualan umum (General Sale) pada 14 Agustus 2026 melalui platform TipTip sebagai official ticketing partner. Bagi penggemar yang ingin mengamankan tiket Match Day, fasilitas Skybox, Royal Lounge, hingga paket Coaching Clinic, Meet & Greet, dan Gala Dinner, pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi Allive Creative Indonesia via WhatsApp di nomor +62 811 8806 8227.

    Promotor Allive Creative Indonesia sendiri memiliki rekam jejak kuat dalam menggelar event olahraga internasional. Sebelumnya, Allive Creative sukses mengoperasikan tur Asia FC Barcelona 2025 dan menggelar laga 2026 CHAMPIONS IMPACT IN SEOUL di Seoul World Cup Stadium, yang mempertemukan legenda FC Barcelona dengan eks bintang Liverpool. Melalui ajang ini, Indonesia kian mengukuhkan posisinya sebagai destinasi utama event olahraga kelas dunia di Asia.

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