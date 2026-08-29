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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ungguli Barcelona dan Tawaran Arab Saudi, Real Madrid Rebut Transfer Emas

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
Racing Santander
S. Martinez
Barcelona
Villarreal
Atletico Madrid
Saudi Pro League
Spanyol
Arab Saudi

Hingga 2030, daya tarik Los Blancos menuntaskan perseteruan sengit

Real Madrid telah memutuskan sikapnya terkait salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Spanyol, setelah mencapai kesepakatan penting untuk merekrutnya, menyusul persaingan sengit dengan Barcelona dan Villarreal.

Hal ini berkaitan dengan bintang muda Sergio Martinez "19 tahun", yang menarik perhatian klub-klub besar Spanyol sejak kemunculannya bersama tim utama Racing Santander musim lalu, ketika klub tersebut masih berlaga di divisi kedua.

Meski memperoleh peluang untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin lalu, sang pemain lebih memilih bertahan hingga akhir musim, yang menyaksikan promosi Racing ke LaLiga.

Martinez tampil gemilang bersama Racing dengan mencetak satu gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Villarreal pada pekan pembuka LaLiga.

  • Daya Tarik Real Madrid Menentukan Keputusan

    Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Sergio Martinez Montero, gelandang Racing Santander, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030, sebagaimana ditegaskan oleh surat kabar Spanyol "AS" pada hari Sabtu ini.

    Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Martinez pada awalnya akan bergabung dengan skuad Real Madrid Castilla, dengan kemungkinan ikut serta dalam latihan tim utama, dalam sebuah langkah yang memberinya kesempatan untuk berkembang di bawah pengawasan staf teknis tim yang dipimpin oleh Jose Mourinho.

    Martinez sebelumnya mulai tampil bersama tim utama Racing pada bagian akhir musim lalu, dan bermain dalam 10 pertandingan di Divisi Dua Liga Spanyol.

    Surat kabar tersebut menilai bahwa daya tarik Real Madrid dan peluang untuk mencapai tim utama menjadi dua faktor penentu dalam keputusan sang gelandang.

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  • Barcelona, Atletico, dan Villarreal: upaya menggagalkan transfer

    "AS" mengungkap bahwa selama beberapa hari terakhir, Racing dan sang pemain menerima kontak beruntun dari klub-klub yang berupaya mengubah tujuannya, di antaranya Barcelona, Atletico Madrid, dan Villarreal, di samping klub-klub dari Liga Primer Inggris, Liga Jerman, dan Liga Arab Saudi.

    Media itu menegaskan bahwa upaya-upaya tersebut tidak mengubah sikap Martinez, yang berpegang teguh pada keputusannya untuk mengenakan seragam Real Madrid, meski ada tawaran-tawaran lain yang tersedia di hadapannya.

    Disebutkan pula bahwa Real Madrid tidak berupaya mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain, yang bernilai 3 juta euro, melainkan berupaya mencapai kesepakatan dengan Racing, untuk menghindari ketegangan apa pun selama negosiasi, dan untuk mencegah rusaknya hubungan dengan Racing di masa depan.

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