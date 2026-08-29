Real Madrid telah memutuskan sikapnya terkait salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Spanyol, setelah mencapai kesepakatan penting untuk merekrutnya, menyusul persaingan sengit dengan Barcelona dan Villarreal.

Hal ini berkaitan dengan bintang muda Sergio Martinez "19 tahun", yang menarik perhatian klub-klub besar Spanyol sejak kemunculannya bersama tim utama Racing Santander musim lalu, ketika klub tersebut masih berlaga di divisi kedua.

Meski memperoleh peluang untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin lalu, sang pemain lebih memilih bertahan hingga akhir musim, yang menyaksikan promosi Racing ke LaLiga.

Martinez tampil gemilang bersama Racing dengan mencetak satu gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Villarreal pada pekan pembuka LaLiga.