Ungguli Barcelona dan Tawaran Arab Saudi, Real Madrid Amankan Transfer Emas

Real Madrid telah menetapkan keputusannya terkait salah satu bakat muda paling menonjol di sepak bola Spanyol, setelah mencapai kesepakatan penting untuk merekrutnya, menyusul persaingan sengit dengan Barcelona dan Villarreal.

Hal ini menyangkut bintang muda Sergio Martinez "19 tahun", yang menarik perhatian klub-klub besar Spanyol sejak kemunculannya bersama tim utama Racing Santander musim lalu, ketika klub tersebut masih berlaga di divisi dua.

Meski memperoleh peluang untuk hengkang selama bursa transfer musim dingin lalu, sang pemain memilih bertahan hingga akhir musim, yang menyaksikan promosi Racing ke La Liga.

Martinez tampil gemilang bersama Racing, di mana ia mencetak satu gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Villarreal pada pekan pembuka La Liga.