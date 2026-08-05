Hasil undian Liga Utama Mesir 2026-2027 memunculkan awal yang beragam bagi sang juara bertahan Zamalek serta rival mereka Al Ahly dan Pyramids.

Zamalek memulai musim dengan menghadapi Al Ittihad Alexandria pada 21 Agustus mendatang, kemudian bertemu Bank Al Ahly pada pekan kedua tanggal 26 di bulan yang sama, sebelum menghadapi Petrojet pada 31 Agustus.

Pada pekan keempat, Zamalek akan menghadapi Abu Qir untuk Pupuk pada 8 September, lalu Ghazl El Mahalla pada pekan kelima tanggal 16 di bulan yang sama.

Undian yang dilakukan menggunakan kecerdasan buatan ini menempatkan laga puncak antara Al Ahly dan Zamalek pada pekan ke-6 yang dijadwalkan berlangsung 11 Oktober.

Zamalek akan bermain melawan Pyramids pada pekan ke-13 tanggal 28 Desember mendatang.