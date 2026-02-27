Undian babak 16 besar Liga Europa: Aston Villa akan menghadapi Lille, sementara Nottingham Forest akan berhadapan dengan Midtjylland

Baik Villa maupun Forest pernah menjadi juara Piala Eropa, dengan Forest meraih gelar tersebut dua kali di bawah kepemimpinan legenda Brian Clough. Kejayaan masa lalu bisa terulang kembali pada tahun 2026.

The Villans hanya kehilangan tiga poin dalam perjalanan menuju babak 16 besar, setelah finis di posisi kedua fase liga - sama poinnya dengan Lyon. Tim Prancis yang memimpin klasemen tersebut akan berhadapan dengan Celta Vigo di babak selanjutnya.

Forest, yang kini dilatih oleh manajer keempat mereka musimini, Vitor Pereira, kurang konsisten untuk finis di delapan besar. Namun, mereka berhasil mengalahkan Fenerbahce dan sudah menghadapi Midtjylland sekali musim ini - menderita kekalahan 3-2 di City Ground dalam pertandingan kandang Eropa pertama mereka dalam tiga dekade.

Di tempat lain, Porto diunggulkan untuk tampil baik dan akan berhadapan dengan Stuttgart di babak 16 besar. Raksasa Serie A Roma juga menargetkan gelar juara, namun harus menghadapi lawan familiar dalam bentuk rival domestik Bologna saat memulai kampanye knockout mereka.

Real Betis, yang diperkuat oleh mantan winger Manchester United Antony, akan menghadapi dua ujian berat melawan raksasa Yunani Panathinaikos, Braga akan berhadapan dengan Ferencvaros, dan Freiburg akan bertarung melawan Genk.