Undian babak 16 besar Liga Europa: Aston Villa akan menghadapi Lille, sementara Nottingham Forest akan berhadapan dengan Midtjylland
Siapa yang akan dinobatkan sebagai juara Liga Europa pada musim 2025-26?
Baik Villa maupun Forest pernah menjadi juara Piala Eropa, dengan Forest meraih gelar tersebut dua kali di bawah kepemimpinan legenda Brian Clough. Kejayaan masa lalu bisa terulang kembali pada tahun 2026.
The Villans hanya kehilangan tiga poin dalam perjalanan menuju babak 16 besar, setelah finis di posisi kedua fase liga - sama poinnya dengan Lyon. Tim Prancis yang memimpin klasemen tersebut akan berhadapan dengan Celta Vigo di babak selanjutnya.
Forest, yang kini dilatih oleh manajer keempat mereka musimini, Vitor Pereira, kurang konsisten untuk finis di delapan besar. Namun, mereka berhasil mengalahkan Fenerbahce dan sudah menghadapi Midtjylland sekali musim ini - menderita kekalahan 3-2 di City Ground dalam pertandingan kandang Eropa pertama mereka dalam tiga dekade.
Di tempat lain, Porto diunggulkan untuk tampil baik dan akan berhadapan dengan Stuttgart di babak 16 besar. Raksasa Serie A Roma juga menargetkan gelar juara, namun harus menghadapi lawan familiar dalam bentuk rival domestik Bologna saat memulai kampanye knockout mereka.
Real Betis, yang diperkuat oleh mantan winger Manchester United Antony, akan menghadapi dua ujian berat melawan raksasa Yunani Panathinaikos, Braga akan berhadapan dengan Ferencvaros, dan Freiburg akan bertarung melawan Genk.
Undian babak 16 besar Liga Europa secara lengkap
Lyon vs Celta Vigo
Aston Villa vs Lille
Midtjylland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Panathinaikos
Porto vs Stuttgart
Braga vs Ferencvaros
Freiburg vs Genk
Roma vs Bologna
Manajer yang ambisius menargetkan kejayaan tertinggi.
Villa tampaknya memiliki orang yang tepat di pucuk pimpinan mereka dalam sosok Unai Emery. Mantan pelatih Sevilla, Arsenal, dan Paris Saint-Germain ini telah memenangkan Liga Europa sebanyak empat kali, rekor terbanyak, dengan kesuksesanterakhirnya bersama Villarreal pada 2021.
Dia mengatakan tentang mengejar gelar kelima: “Kami memiliki tujuan yang jelas dalam kompetisi ini untuk menjadi pesaing dalam perebutan trofi. [Kami ingin] menjadi pesaing jika kami membutuhkan trofi ini untuk bermain di Liga Champions. Melalui liga kami, hal itu sangat sulit. Saya bermimpi untuk berada di sini meraih trofi, dan Liga Europa adalah salah satu tujuan kami tahun ini.”
Manajer Forest, Pereira, juga berbicara tentang keinginannya untuk meniru “keajaiban” yang pernah dilakukan Clough di Forest. Pelatih asal Portugal itu mengatakan kepada TNT Sports: “Saya menerima pekerjaan ini karena saya percaya klub ini memiliki potensi besar. Ketika saya melihat para pendukung, saya melihat passion. Ketika saya melihat para pemain, saya melihat talenta. Mereka hanya perlu merasa percaya diri, percaya pada diri sendiri, dan percaya pada kerja sama yang kita lakukan bersama. Dan inilah masa depan. Saya sangat optimis tentang masa depan.
"Tentu saja, ada hal-hal individu yang harus dicapai. Anda memiliki ambisi, ambisi individu. Tapi penting bahwa ambisi Anda sejalan dengan ambisi klub, dengan kelompok. Dan dengan menciptakan energi positif. Energi positif, senyuman. Saya percaya bahwa dengan senyuman, kita bisa membuka, kita bisa melakukan keajaiban."
Kapan final Liga Europa akan digelar dan di mana pertandingan tersebut akan berlangsung?
Semua tim yang masih berlaga di Liga Europa musim ini berani bermimpi untuk mencapai final. Pertandingan final tersebut akan digelar di Stadion Besiktas di Istanbul pada 20 Mei. Rute menuju acara puncak tersebut telah direncanakan - termasuk jalur melalui babak perempat final dan semifinal yang juga telah disusun.
