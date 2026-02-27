Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Undian babak 16 besar Liga Champions: Manchester City menghadapi Real Madrid, Chelsea berhadapan dengan PSG, Newcastle melawan Barcelona, Arsenal berhadapan dengan Bayer Leverkusen, dan Liverpool bertemu Galatasaray
- Getty
Siapa yang akan dinobatkan sebagai raja-raja Eropa pada musim 2025-26?
Manchester City telah sering berhadapan dengan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya sudah bertemu di fase liga, dengan tim asuhan Pep Guardiola menang 2-1 di Santiago Bernabeu, dan telah bertarung dalam lima kampanye Eropa berturut-turut.
Newcastle memiliki sejarah dengan raksasa La Liga Barcelona - dengan hattrick menakjubkan Faustino Asprilla melawan Blaugrana yang masih diingat oleh para pendukung di Tyneside - sementara Chelsea mengalahkan PSG di final Piala Dunia Klub FIFA 2025.
Liverpool telah menderita kekalahan melawan raksasa Turki Galatasaray musim ini, dan akan kembali bertandang ke Istanbul. Arsenal bersiap menghadapi Bayer Leverkusen untuk pertama kalinya sejak 2002.
Tottenham masih berjuang mempertahankan status mereka di kasta tertinggi Inggris, namun Liga Champions menjadi pelipur lara dan mereka akan menantikan pertemuan dengan Atletico Madrid. Harry Kane berharap dapat membantu Bayern Munich melaju melewati Atalanta - wakil Italia terakhir yang tersisa di kompetisi ini.
Inter, finalis musim lalu, tergelincir melawan kejutan Bodo/Glimt di babak playoff, dengan rekor terpecahkan di sana saat sepak bola Norwegia menikmati kemenangan pertama di babak gugur Liga Champions.
Undian babak 16 besar Liga Champions secara lengkap
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Bayern Munich vs Atalanta
Liverpool vs Galatasaray
Tottenham vs Atletico Madrid
Barcelona vs Newcastle
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Sporting vs Bodo/Glimt
Manchester City vs Real Madrid
- Getty
Kapan pertandingan babak 16 besar Liga Champions akan digelar?
Pertandingan leg pertama babak 16 besar akan digelar pada 10 dan 11 Maret. Pertandingan leg kedua akan dilangsungkan seminggu kemudian pada 17 dan 18 Maret. Tim unggulan akan memainkan leg kedua pertandingan mereka di kandang sendiri.
Jalur menuju final Liga Champions 2025-26
Jalur menuju final bagi semua tim yang masih berpartisipasi dalam Liga Champions musim ini telah ditentukan.
Chelsea dan Liverpool berpotensi bertemu di perempat final, sementara Manchester City atau Real Madrid kemungkinan besar harus menghadapi Bayern di babak delapan besar. Di sisi lain undian, Tottenham dan Newcastle berada di jalur yang sama, sementara Arsenal yakin mereka memiliki peluang bagus untuk mencapai semifinal lagi jika mereka bisa mengalahkan Leverkusen, dengan Bodo/Glimt atau Sporting menunggu di babak berikutnya.
Semua jalan menuju final epik di Puskas Arena, Budapest, pada 30 Mei.
