Undian babak 16 besar Liga Champions: Manchester City menghadapi Real Madrid, Chelsea berhadapan dengan PSG, Newcastle melawan Barcelona, Arsenal berhadapan dengan Bayer Leverkusen, dan Liverpool bertemu Galatasaray

Manchester City telah sering berhadapan dengan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya sudah bertemu di fase liga, dengan tim asuhan Pep Guardiola menang 2-1 di Santiago Bernabeu, dan telah bertarung dalam lima kampanye Eropa berturut-turut.

Newcastle memiliki sejarah dengan raksasa La Liga Barcelona - dengan hattrick menakjubkan Faustino Asprilla melawan Blaugrana yang masih diingat oleh para pendukung di Tyneside - sementara Chelsea mengalahkan PSG di final Piala Dunia Klub FIFA 2025.

Liverpool telah menderita kekalahan melawan raksasa Turki Galatasaray musim ini, dan akan kembali bertandang ke Istanbul. Arsenal bersiap menghadapi Bayer Leverkusen untuk pertama kalinya sejak 2002.

Tottenham masih berjuang mempertahankan status mereka di kasta tertinggi Inggris, namun Liga Champions menjadi pelipur lara dan mereka akan menantikan pertemuan dengan Atletico Madrid. Harry Kane berharap dapat membantu Bayern Munich melaju melewati Atalanta - wakil Italia terakhir yang tersisa di kompetisi ini.

Inter, finalis musim lalu, tergelincir melawan kejutan Bodo/Glimt di babak playoff, dengan rekor terpecahkan di sana saat sepak bola Norwegia menikmati kemenangan pertama di babak gugur Liga Champions.