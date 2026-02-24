Ultimatum Rio Ngumoha Ke Bos Liverpool Arne Slot: Saya Mau Menit Bermain!

Article continues below
Article continues below
Article continues belo
Ngumoha menjadi buah bibir setelah penampilan impresifnya sebagai pemain pengganti saat Liverpool bertandang ke markas Nottingham Forest. Masuk menggantikan Mohamed Salah pada menit ke-77, pemain berusia 17 tahun tersebut langsung mengubah dinamika permainan dengan kecepatan dan keberaniannya dalam duel satu lawan satu. Ia bahkan berperan penting dalam proses gol Alexis Mac Allister yang terjadi di detik-detik akhir pertandingan.
Mantan bek legendaris Manchester United Rio Ferdinand tidak segan memberikan pujian setinggi langit atas kontribusi singkat namun krusial tersebut. "Kualitas kelas atas. Dia mengubah permainan untuk mereka. Seorang winger yang benar-benar ingin melewati lawannya dan melepaskan umpan dengan perpaduan kecepatan serta teknik yang halus," ujar Ferdinand dikutip dari BBC.
Pujian serupa datang dari mantan striker Liverpool Daniel Sturridge, yang menilai Ngumoha memiliki atribut "listrik" setiap kali menguasai bola. Sturridge menegaskan bahwa pemain ini sudah sepantasnya mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di tim utama. Meski selalu masuk dalam skuad di hampir setiap pertandingan, Ngumoha sejauh ini baru mencatatkan total 89 menit penampilan di Liga Primer musim ini.
Keputusan Liverpool untuk memboyong Ngumoha dari Chelsea pada tahun 2024 mulai membuahkan hasil, terutama setelah klub memilih untuk tidak mendatangkan nama besar seperti Bradley Barcola atau Malick Fofana saat Luis Diaz hengkang ke Bayern Munich. Manajemen The Reds tampaknya sengaja mengosongkan ruang demi memberikan jalur promosi bagi talenta muda itu. Namun, manajer Arne Slot tetap berhati-hati dalam mengelola menit bermain sang pemain guna menghindari risiko cedera atau tekanan mental berlebih.
Situasi di lini depan Liverpool saat ini sebenarnya memberikan celah bagi Ngumoha untuk merangsek masuk ke starting XI. Cody Gakpo, yang mencatatkan menit bermain terbanyak di antara penyerang lainnya, tengah mengalami penurunan performa, sementara Mohamed Salah sudah melewati sembilan laga liga tanpa mencetak gol. Ngumoha, yang fasih bermain di kedua sisi sayap, bisa menjadi solusi segar di tengah tumpulnya para seniornya tersebut.
Sejauh ini, Slot baru mempercayakan Ngumoha sebagai starter di ajang domestik seperti Piala Liga dan Piala FA. Ngumoha sendiri tetap menjaga ketajamannya dengan sesekali turun membela tim U-21, termasuk saat mencetak gol spektakuler ke gawang West Brom baru-baru ini.
"Saya merasa jika tidak bermain secara reguler, Anda bisa stagnan. Jadi saya ingin mendapatkan lebih banyak menit, baik itu di U-18 atau U-21," ucap pemain berusia 17 tahun tersebut.
"Ya, saya tahu saya setidaknya harus melakukan sesuatu untuk mencoba memberikan dampak pada permainan, baik itu saat memegang bola atau tidak. Itu bisa berupa melakukan tekel, melakukan pressing untuk merebut bola kembali, mengirimkan umpan silang, melepaskan tembakan tepat sasaran, atau sekadar melewati lawan saya," ungkap Ngumoha saat ditanya mengenai pola pikirnya ketika diturunkan oleh manajer.
"Saya hanya berpikir setiap kali saya dipanggil untuk tim, saya benar-benar ingin menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan menit bermain lebih banyak akan segera datang, saya akan terus menekan dan membangun kepercayaan manajer. Manajer sangat penting bagi saya dan dia banyak membantu saya melalui pertemuan setelah latihan."
Ia menambahkan: "Dia memberi tahu saya seberapa baik yang telah saya lakukan, menyuruh saya untuk terus melaju, dan menunjukkan klip video permainan saya. Semua itu sangat penting dan membantu. Saya pikir semuanya berjalan sangat baik. Saya belajar banyak setiap hari dengan bermain dan berlatih bersama beberapa pemain terbaik di dunia saat ini."
"Sebagai anak muda, saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Jadi saya hanya berpikir bahwa saya perlu terus membuktikan diri, bekerja keras dalam latihan, dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan kepada manajer. Jika ada kesempatan untuk melewati lawan, saya akan melakukannya kapan saja."
Statistik menunjukkan bahwa Ngumoha adalah pemain di bawah usia 18 tahun dengan jumlah penampilan terbanyak musim ini, meski total menitnya masih jauh di bawah catatan sejarah milik Gareth Barry atau Wayne Rooney. Legenda Manchester United, yang sempat memprediksi Ngumoha akan menjadi bintang pendatang baru terbaik musim ini, tentu berharap sang pemain bisa segera mendapatkan peran reguler layaknya dirinya saat masih remaja di Everton.
Liverpool saat ini tengah fokus membangun fisik Ngumoha agar siap menghadapi kerasnya kontak fisik di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Slot menerapkan program khusus di mana sang pemain mendapatkan dua hari latihan tanpa kontak fisik di lapangan setiap minggunya untuk pemulihan dan penguatan otot. Selain itu, pemahaman taktik dalam bertahan juga menjadi poin utama yang terus diasah sebelum ia benar-benar dilepas sebagai pemain inti.
Ngumoha akan berharap kembali mendapat menit bermain ketika The Reds menghadapi West Ham di Anfield pada lanjutan Liga Primer, Sabtu (28/2) malam WIB.