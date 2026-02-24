Ultimatum Rio Ngumoha Ke Bos Liverpool Arne Slot: Saya Mau Menit Bermain!

"Ya, saya tahu saya setidaknya harus melakukan sesuatu untuk mencoba memberikan dampak pada permainan, baik itu saat memegang bola atau tidak. Itu bisa berupa melakukan tekel, melakukan pressing untuk merebut bola kembali, mengirimkan umpan silang, melepaskan tembakan tepat sasaran, atau sekadar melewati lawan saya," ungkap Ngumoha saat ditanya mengenai pola pikirnya ketika diturunkan oleh manajer.

"Saya hanya berpikir setiap kali saya dipanggil untuk tim, saya benar-benar ingin menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan menit bermain lebih banyak akan segera datang, saya akan terus menekan dan membangun kepercayaan manajer. Manajer sangat penting bagi saya dan dia banyak membantu saya melalui pertemuan setelah latihan."

Ia menambahkan: "Dia memberi tahu saya seberapa baik yang telah saya lakukan, menyuruh saya untuk terus melaju, dan menunjukkan klip video permainan saya. Semua itu sangat penting dan membantu. Saya pikir semuanya berjalan sangat baik. Saya belajar banyak setiap hari dengan bermain dan berlatih bersama beberapa pemain terbaik di dunia saat ini."

"Sebagai anak muda, saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Jadi saya hanya berpikir bahwa saya perlu terus membuktikan diri, bekerja keras dalam latihan, dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan kepada manajer. Jika ada kesempatan untuk melewati lawan, saya akan melakukannya kapan saja."