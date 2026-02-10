Ulang Sejarah Transfer Kontroversial Luis Figo?! Real Madrid Berencana Angkut Pedri Dari Barcelona

Real Madrid tampaknya siap memicu kembali api persaingan panas dengan rival abadi mereka Barcelona. Presiden Florentino Perez dilaporkan sedang menyusun rencana ambisius untuk mendatangkan gelandang kreatif Tim Catalan Pedri ke Santiago Bernabeu. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat skuad Los Blancos sekaligus melemahkan kekuatan Blaugrana.

Diskusi internal di jajaran manajemen Madrid dikabarkan telah dimulai. Ketertarikan ini muncul dari kebutuhan mendesak Madrid untuk menemukan sosok pengatur serangan yang mumpuni sejak ditinggal oleh Toni Kroos dan Luka Modric. Meski saat ini sang pemain tengah menepi karena cedera hamstring, pesona Pedri sebagai salah satu gelandang terbaik dunia tidak memudar di mata tim pemandu bakat Madrid.

Rencana besar ini diproyeksikan baru akan dieksekusi pada bursa transfer musim panas tahun 2027. Perez meyakini bahwa mendatangkan Pedri bukan sekadar tentang teknis di lapangan, melainkan sebuah pernyataan kekuatan. Jika berhasil, transfer ini akan menjadi saga paling menggemparkan di sepakbola Spanyol dalam dua dekade terakhir sejak kepindahan Luis Figo yang legendaris.