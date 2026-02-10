Getty Images Sport
Ulang Sejarah Transfer Kontroversial Luis Figo?! Real Madrid Berencana Angkut Pedri Dari Barcelona
Operasi senyap Perez
Real Madrid tampaknya siap memicu kembali api persaingan panas dengan rival abadi mereka Barcelona. Presiden Florentino Perez dilaporkan sedang menyusun rencana ambisius untuk mendatangkan gelandang kreatif Tim Catalan Pedri ke Santiago Bernabeu. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat skuad Los Blancos sekaligus melemahkan kekuatan Blaugrana.
Diskusi internal di jajaran manajemen Madrid dikabarkan telah dimulai. Ketertarikan ini muncul dari kebutuhan mendesak Madrid untuk menemukan sosok pengatur serangan yang mumpuni sejak ditinggal oleh Toni Kroos dan Luka Modric. Meski saat ini sang pemain tengah menepi karena cedera hamstring, pesona Pedri sebagai salah satu gelandang terbaik dunia tidak memudar di mata tim pemandu bakat Madrid.
Rencana besar ini diproyeksikan baru akan dieksekusi pada bursa transfer musim panas tahun 2027. Perez meyakini bahwa mendatangkan Pedri bukan sekadar tentang teknis di lapangan, melainkan sebuah pernyataan kekuatan. Jika berhasil, transfer ini akan menjadi saga paling menggemparkan di sepakbola Spanyol dalam dua dekade terakhir sejak kepindahan Luis Figo yang legendaris.
- AFP
Real Madrid kesulitan cari pengganti Kroos
Sejak pensiunnya Kroos pada tahun 2024, Real Madrid kehilangan arah dalam mengendalikan tempo permainan. Lini tengah mereka yang kini dihuni banyak pemain bertenaga kuda dinilai masih kurang dalam aspek kreativitas dan visi permainan yang elegan. Menurut laporan El Desmarque (via Sempre Barca) Pedri dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk melengkapi kedalaman skuad Madrid yang sudah bertabur bintang.
Target ini melampaui nama-nama besar lain yang sempat dikaitkan dengan Madrid, seperti Rodri dari Manchester City atau Vitinha dari PSG. Fokus Perez telah terkunci pada talenta muda asal Kepulauan Canary tersebut karena gaya bermainnya yang dianggap sangat mirip dengan standar maestro lapangan tengah yang dibutuhkan Madrid untuk mendominasi Eropa kembali.
Namun, Barcelona dipastikan tidak akan tinggal diam melihat aset berharganya diusik oleh sang rival. Bagi Blaugrana, Pedri adalah simbol masa depan klub dan pusat dari proyek olahraga mereka di bawah asuhan Hansi Flick. Menjual Pedri ke Real Madrid bukan hanya kerugian teknis, melainkan sebuah penghinaan sejarah yang akan sulit diterima oleh para pendukung setia di Camp Nou.
- AFP
Tradisi 'pengkhianat' El Clasico
Sejarah mencatat bahwa kepindahan pemain langsung dari Barcelona ke Real Madrid selalu menyisakan luka mendalam. Kasus Luis Figo pada tahun 2000 tetap menjadi standar emas dari rivalitas ini, di mana seorang kapten dan ikon klub menyeberang ke musuh bebuyutan demi proyek Galacticos. Jika transfer Pedri terwujud, tingkat kontroversinya diprediksi akan menyamai atau bahkan melampaui drama masa lalu tersebut.
Secara taktis, Pedri memang akan meningkatkan level permainan Madrid. Kemampuannya dalam melepaskan umpan kunci dan mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan adalah atribut yang sangat langka. Madrid bersedia menunggu hingga 2027 demi mendapatkan momentum yang tepat, terutama saat kontrak sang pemain mulai mendekati masa akhir.
Namun, kendala finansial berupa klausul €1 miliar menjadi benteng yang hampir mustahil ditembus, kecuali sang pemain sendiri yang memaksakan kepindahannya. Madrid berharap daya tarik trofi Liga Champions dan proyek masa depan mereka dapat menggoyahkan kesetiaan Pedri, meskipun saat ini sang pemain masih menjadi jantung dari kebangkitan Barcelona.
Apa selanjutnya?
Saat ini, fokus utama Pedri adalah memulihkan kebugarannya pasca cedera hamstring untuk segera kembali membantu Barcelona dalam perburuan gelar liga. Madrid akan terus memantau perkembangan medis dan performa sang gelandang secara intensif sepanjang musim ini hingga tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari pengumpulan data jangka panjang.
Bagi Barcelona, menjaga kebahagiaan Pedri dan memastikan pembaruan kontrak sebelum tahun 2027 menjadi prioritas utama untuk menutup pintu bagi Madrid. Pertarungan di balik layar antara Perez dan jajaran direksi Barca diperkirakan akan terus memanas.
Iklan