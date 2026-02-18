Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
UEFA mengonfirmasi penyelidikan terhadap Gianluca Prestianni setelah bintang Real Madrid, Vinicius Jr, menuduh pemain Benfica menggunakan kata-kata rasial
Vinicius Jr dan Mbappe menentang pelecehan.
Pertandingan dihentikan selama sekitar 10 menit setelah Vinicius terlibat dalam perdebatan panas dengan pendukung Benfica saat ia merayakan gol penentu kemenangannya. Saat kedua tim bersiap untuk Benfica kembali menguasai bola, Vinicius berlari ke arah wasit dan menuduh pemain Benfica, Prestianni, menggunakan kata-kata rasial. Wasit Francois Letexier kemudian mengaktifkan tahap pertama protokol anti-rasisme UEFA.
Bintang-bintang Madrid tampak sangat marah, dengan Kylian Mbappe dilaporkan memimpin seruan agar pertandingan dihentikan jika tidak ada tindakan yang diambil. Menanggapi insiden tersebut, Mbappe memberikan penilaian tajam tentang apa yang dia saksikan di lapangan. “Ada pemain Benfica nomor 25, saya tidak ingin menyebut namanya karena dia tidak pantas disebut, yang mulai berbicara kasar,” katanya. “Kemudian dia menarik jersey-nya hingga sini [menutup mulutnya] untuk mengatakan bahwa Vini adalah monyet lima kali. Saya mendengarnya. Ada pemain Benfica lain yang juga mendengarnya.
“Pemain ini [Prestianni] tidak pantas bermain di kompetisi ini. Kita harus memberikan contoh terbaik kepada generasi muda. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka nilai-nilai sepak bola menjadi sia-sia, segala yang kita percayai menjadi sia-sia. Kita harus melakukan sesuatu.”
- Getty Images Sport
Apa yang dikatakan dalam pernyataan UEFA?
UEFA mengonfirmasi pada Rabu bahwa penyelidikan terhadap insiden tersebut akan diluncurkan.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Seorang Inspektur Etika dan Disiplin UEFA telah ditunjuk untuk menyelidiki tuduhan perilaku diskriminatif selama babak playoff Knock-out Liga Champions UEFA 2025/2026 antara Club Benfica dan Real Madrid CF pada 17 Februari 2026.
"Informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan diumumkan pada waktunya."
Prestianni membantah tuduhan tersebut sementara UEFA meninjau rekaman video.
Di sisi lain, Prestianni (19 tahun) telah menggunakan media sosial untuk dengan tegas membantah tuduhan tersebut, dengan klaim bahwa dia telah disalahartikan oleh pihak Real Madrid. Pemain muda Benfica itu menegaskan bahwa ada kesalahpahaman bahasa selama pertandingan yang panas. “Saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasial kepada Vinicius Jr., yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasial terhadap siapa pun,” tulisnya.
Vinicius, yang sering menjadi sasaran pelecehan rasial sepanjang kariernya di Eropa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemain tersebut dan sistem yang seharusnya melindungi atlet. Dalam pernyataan yang jujur dan kuat, penyerang Brasil itu menyoroti ketakutan yang ia rasakan dari para pelakunya. “Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut dan perlu menutup mulut mereka dengan kaus mereka untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka,” katanya. "Selain itu, mereka dilindungi oleh mereka yang seharusnya menghukum mereka. Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau keluarga saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol, tanpa memahami alasannya. Protokol hampir tidak dijalankan dan tidak berguna. Saya tidak suka terlibat dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar, tetapi ini diperlukan."
Mourinho terancam larangan berada di pinggir lapangan di tengah kekacauan di stadion.
Penyelidikan tidak hanya terbatas pada insiden antara para pemain; UEFA juga menyelidiki benda-benda yang dilemparkan dari tribun pendukung Benfica, salah satunya mengenai Vinicius selama kekacauan setelah golnya. Menambah drama, mantan pelatih Madrid dan manajer Benfica saat ini, Jose Mourinho, dikeluarkan dari lapangan selama pertandingan karena protesnya terhadap keputusan wasit. “Laporan resmi pertandingan sedang ditinjau. Ketika insiden dilaporkan, prosedur dimulai, dan jika sanksi disiplin dijatuhkan, pengumuman akan dilakukan di situs web UEFA,” kata organisasi tersebut. Akibatnya, Mourinho dilarang berada di pinggir lapangan pada leg kedua di Santiago Bernabeu, meninggalkan timnya tanpa pemimpin mereka dalam pertandingan penentuan kualifikasi yang krusial.
- Getty Images Sport
Konsekuensi disiplin mengancam Benfica
Jika penyelidikan menemukan Prestianni bersalah atas perilaku diskriminatif, ia akan menghadapi larangan bertanding dalam beberapa pertandingan berdasarkan Pasal 14 UEFA yang mengatur tentang rasisme. Benfica sebagai klub juga dapat menghadapi sanksi, termasuk penutupan sebagian atau seluruh stadion, akibat benda-benda yang dilemparkan ke arah pemain Madrid. Raksasa Portugal ini akan berada di bawah pengawasan ketat saat mereka bersiap untuk perjalanan ke ibu kota Spanyol. Madrid tetap fokus pada aspek olahraga dari pertandingan ini, membawa keunggulan tipis kembali ke Bernabeu, tetapi bayang-bayang insiden ini pasti akan mendominasi persiapan untuk leg kedua pertandingan Eropa yang berisiko tinggi ini.
Hierarki Real Madrid dilaporkan telah memberikan dukungan penuh kepada Vinicius Jr, sementara Benfica tetap mempertahankan versi peristiwa yang disampaikan oleh pemainnya. Saat inspektur etika mengumpulkan bukti, leg kedua di Madrid diprediksi akan menjadi pertandingan yang sarat emosi, dengan sorotan tertuju pada bagaimana kedua tim dan badan pengatur menangani dampak dari salah satu malam paling kontroversial dalam sejarah Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir.
Iklan