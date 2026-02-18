UEFA mengonfirmasi penyelidikan terhadap Gianluca Prestianni setelah bintang Real Madrid, Vinicius Jr, menuduh pemain Benfica menggunakan kata-kata rasial

Pertandingan dihentikan selama sekitar 10 menit setelah Vinicius terlibat dalam perdebatan panas dengan pendukung Benfica saat ia merayakan gol penentu kemenangannya. Saat kedua tim bersiap untuk Benfica kembali menguasai bola, Vinicius berlari ke arah wasit dan menuduh pemain Benfica, Prestianni, menggunakan kata-kata rasial. Wasit Francois Letexier kemudian mengaktifkan tahap pertama protokol anti-rasisme UEFA.

Bintang-bintang Madrid tampak sangat marah, dengan Kylian Mbappe dilaporkan memimpin seruan agar pertandingan dihentikan jika tidak ada tindakan yang diambil. Menanggapi insiden tersebut, Mbappe memberikan penilaian tajam tentang apa yang dia saksikan di lapangan. “Ada pemain Benfica nomor 25, saya tidak ingin menyebut namanya karena dia tidak pantas disebut, yang mulai berbicara kasar,” katanya. “Kemudian dia menarik jersey-nya hingga sini [menutup mulutnya] untuk mengatakan bahwa Vini adalah monyet lima kali. Saya mendengarnya. Ada pemain Benfica lain yang juga mendengarnya.

“Pemain ini [Prestianni] tidak pantas bermain di kompetisi ini. Kita harus memberikan contoh terbaik kepada generasi muda. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka nilai-nilai sepak bola menjadi sia-sia, segala yang kita percayai menjadi sia-sia. Kita harus melakukan sesuatu.”