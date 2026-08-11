UEFA telah meluncurkan inisiatif digital perintis yang dirancang untuk menghadirkan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya dalam perwasitan asisten video di sepakbola Eropa. Badan pengatur itu telah membuat platform online akses terbuka bernama 'Clearline' untuk menjelaskan secara tepat bagaimana dan kapan teknologi VAR harus digunakan selama pertandingan.

Alat terobosan ini sepenuhnya terbuka bagi semua pemangku kepentingan sepakbola, termasuk suporter, klub, pemain, dan jurnalis. Saat memasuki platform tersebut, pengguna disajikan jawaban yang jelas tentang kapan VAR harus turun tangan, dengan merinci skenario spesifik seperti keputusan penalti, kartu merah langsung, fase pembangunan serangan, keputusan offside faktual dari VOR, dan kasus salah identitas.