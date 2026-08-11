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UEFA meluncurkan platform 'Clearline' untuk menjelaskan keputusan VAR dan kriterianya kepada suporter
UEFA meluncurkan panduan publik VAR yang revolusioner
UEFA telah meluncurkan inisiatif digital perintis yang dirancang untuk menghadirkan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya dalam perwasitan asisten video di sepakbola Eropa. Badan pengatur itu telah membuat platform online akses terbuka bernama 'Clearline' untuk menjelaskan secara tepat bagaimana dan kapan teknologi VAR harus digunakan selama pertandingan.
Alat terobosan ini sepenuhnya terbuka bagi semua pemangku kepentingan sepakbola, termasuk suporter, klub, pemain, dan jurnalis. Saat memasuki platform tersebut, pengguna disajikan jawaban yang jelas tentang kapan VAR harus turun tangan, dengan merinci skenario spesifik seperti keputusan penalti, kartu merah langsung, fase pembangunan serangan, keputusan offside faktual dari VOR, dan kasus salah identitas.
Meningkatkan konsistensi di seluruh Liga Champions
Dikembangkan di bawah arahan kepala perwasitan Eropa Roberto Rosetti, platform ini sangat berfokus pada menghadirkan konsistensi dan kejelasan. Portal tersebut memiliki bagian khusus yang menjabarkan proses tinjauan VAR terstandarisasi milik UEFA, beserta penjelasan resmi mendalam tentang keputusan VAR yang diambil selama pertandingan Liga Champions.
Sumber daya digital ini berfungsi sebagai titik temu resmi pascapertandingan bagi penggemar sepak bola yang mengikuti laga-laga besar Eropa. Para suporter dapat mengakses platform ini setelah pertandingan Liga Champions berakhir untuk membandingkan keputusan perwasitan secara real-time dengan contoh-contoh video yang sudah tersimpan di pustaka resmi platform tersebut.
Kriteria terpadu disepakati bersama liga-liga top
Pengembangan platform Clearline merupakan hasil langsung dari sebuah pertemuan penting antara pejabat UEFA dan para kepala departemen perwasitan dari lima liga domestik teratas di Eropa. Bersama-sama, para petinggi perwasitan menyepakati bahasa VAR yang distandardisasi untuk menyederhanakan pengambilan keputusan di seluruh kompetisi Eropa.
Menurut Mundo Deportivo, inisiatif ini sejalan dengan langkah-langkah transparansi modern serupa yang sedang dipersiapkan di sepak bola domestik, seperti CTA Spanyol yang mengembangkan sebuah panduan mengenai kriteria perwasitan. Panduan baru UEFA ini bertujuan menghilangkan kebingungan dan membangun pemahaman bersama mengenai protokol perwasitan bagi semua pihak yang terlibat dalam permainan.
- Getty Images Sport
Meningkatkan transparansi untuk hari-hari pertandingan Eropa mendatang
Dengan menjelaskan protokol tinjauan video secara lebih gamblang, UEFA berharap dapat menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dan secara signifikan mengurangi perdebatan setelah pertandingan terkait intervensi wasit yang kontroversial. Penonton Liga Champions kini dapat menilai keputusan ofisial berdasarkan pedoman yang jelas dan terstandarisasi yang ditetapkan oleh otoritas perwasitan tertinggi di Eropa.
Platform Clearline akan terus memperbarui pustaka yang sudah ada seiring munculnya situasi-situasi instruksional baru sepanjang kampanye Liga Champions mendatang. Repositori yang terus berkembang ini memastikan suporter, pemain, dan pelatih memiliki akses permanen ke kriteria persis yang menjadi panduan bagi ofisial pertandingan Eropa di lapangan.
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